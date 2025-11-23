Phaser Beary (PHASER) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Phaser Beary kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek PHASER augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Phaser Beary kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Phaser Beary kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 02:09:27(UTC+8)

Phaser Beary Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Phaser Beary (PHASER) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Phaser Beary galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000014 prekybos kainą 2025 m.

Phaser Beary (PHASER) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Phaser Beary galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000015 prekybos kainą 2026 m.

Phaser Beary (PHASER) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. PHASER ateities kaina yra $ 0.000015 su 10.25% augimo norma.

Phaser Beary (PHASER) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. PHASER ateities kaina yra $ 0.000016 su 15.76% augimo norma.

Phaser Beary (PHASER) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, PHASER 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000017, o augimo norma – 21.55%.

Phaser Beary (PHASER) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, PHASER 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000018, o augimo norma – 27.63%.

Phaser Beary (PHASER) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Phaser Beary kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.000029 prekybos kainą.

Phaser Beary (PHASER) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Phaser Beary kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.000048 prekybos kainą.

  • 2025
    $ 0.000014
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000015
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000015
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000016
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000017
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000018
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000019
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000020
    40.71%
  • 2033
    $ 0.000021
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000022
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000023
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000024
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000025
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000027
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000028
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000029
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Phaser Beary kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

  • November 23, 2025(Šiandien)
    $ 0.000014
    0.00%
  • November 24, 2025(Rytoj)
    $ 0.000014
    0.01%
  • November 30, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000014
    0.10%
  • December 23, 2025(30 dienų)
    $ 0.000014
    0.41%
Phaser Beary (PHASER) Kainų prognozė šiandien

November 23, 2025(Šiandien) numatoma PHASER kaina yra $0.000014. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Phaser Beary (PHASER) Kainos prognozavimas rytoj

November 24, 2025(Rytoj), kainos prognozė PHASER, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000014. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Phaser Beary (PHASER) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 30, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė PHASER, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000014. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Phaser Beary (PHASER) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma PHASER kaina yra $0.000014. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Phaser Beary kainų statistika

$ 14.43K
$ 14.43K$ 14.43K

1.00B
1.00B 1.00B

Naujausia PHASER kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, PHASER turi 1.00B apyvartą ir $ 14.43K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Phaser Beary istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Phaser Beary, dabartinė Phaser Beary kaina yra 0.000014USD. Apyvartinė Phaser Beary (PHASER) pasiūla yra 1.00B PHASER, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $14,431.4.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    9.47%
    $ 0
    $ 0.000014
    $ 0.000012
  • 7 dienos
    -25.61%
    $ -0.000003
    $ 0.000025
    $ 0.000012
  • 30 dienų
    -41.79%
    $ -0.000006
    $ 0.000025
    $ 0.000012
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Phaser Beary kaina pasikeitė $0, atspindinti 9.47% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Phaser Beary buvo prekiaujama aukščiausia $0.000025 ir žemiausia $0.000012. Kainos pokytis buvo -25.61%. Ši naujausia tendencija parodo PHASER potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Phaser Beary įvyko -41.79%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000006 vertę. Tai rodo, kad PHASER artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Phaser Beary (PHASER) kainų prognozės modulis?

Phaser Beary Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas PHASER kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Phaser Beary ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą PHASER būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Phaser Beary kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja PHASER ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina PHASER pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Phaser Beary potencialą.

Kodėl PHASER kainų prognozė yra svarbi?

PHASER kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į PHASER dabar?
Pagal jūsų prognozes, PHASER pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio PHASER kainų prognozė?
Remiantis Phaser Beary (PHASER) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama PHASER kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 PHASER 2026 m.?
1 vieneto Phaser Beary (PHASER) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, PHASER padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama PHASER kaina 2027 m.?
Phaser Beary (PHASER) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 PHASER kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė PHASER kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Phaser Beary (PHASER) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė PHASER kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Phaser Beary (PHASER) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 PHASER 2030 m.?
1 vieneto Phaser Beary (PHASER) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, PHASER padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia PHASER kainų prognozė 2040 metams?
Phaser Beary (PHASER) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 PHASER kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 02:09:27(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.