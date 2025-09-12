Peapods Finance (PEAS) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Peapods Finance kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek PEAS augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Peapods Finance kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Peapods Finance kainos prognozė
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 21:25:43(UTC+8)

Peapods Finance Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Peapods Finance (PEAS) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Peapods Finance galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 5.75 prekybos kainą 2025 m.

Peapods Finance (PEAS) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Peapods Finance galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 6.0375 prekybos kainą 2026 m.

Peapods Finance (PEAS) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. PEAS ateities kaina yra $ 6.3393 su 10.25% augimo norma.

Peapods Finance (PEAS) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. PEAS ateities kaina yra $ 6.6563 su 15.76% augimo norma.

Peapods Finance (PEAS) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, PEAS 2029 m. tikslinė kaina yra $ 6.9891, o augimo norma – 21.55%.

Peapods Finance (PEAS) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, PEAS 2030 m. tikslinė kaina yra $ 7.3386, o augimo norma – 27.63%.

Peapods Finance (PEAS) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Peapods Finance kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 11.9538 prekybos kainą.

Peapods Finance (PEAS) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Peapods Finance kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 19.4715 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 5.75
    0.00%
  • 2026
    $ 6.0375
    5.00%
  • 2027
    $ 6.3393
    10.25%
  • 2028
    $ 6.6563
    15.76%
  • 2029
    $ 6.9891
    21.55%
  • 2030
    $ 7.3386
    27.63%
  • 2031
    $ 7.7055
    34.01%
  • 2032
    $ 8.0908
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 8.4953
    47.75%
  • 2034
    $ 8.9201
    55.13%
  • 2035
    $ 9.3661
    62.89%
  • 2036
    $ 9.8344
    71.03%
  • 2037
    $ 10.3261
    79.59%
  • 2038
    $ 10.8424
    88.56%
  • 2039
    $ 11.3846
    97.99%
  • 2040
    $ 11.9538
    107.89%
Trumpalaikės Peapods Finance kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 5.75
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 5.7507
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 5.7555
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 5.7736
    0.41%
Peapods Finance (PEAS) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma PEAS kaina yra $5.75. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Peapods Finance (PEAS) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė PEAS, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $5.7507. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Peapods Finance (PEAS) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė PEAS, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $5.7555. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Peapods Finance (PEAS) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma PEAS kaina yra $5.7736. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Peapods Finance kainų statistika

--

$ 57.11M
$ 57.11M$ 57.11M

9.94M
9.94M 9.94M

Naujausia PEAS kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, PEAS turi 9.94M apyvartą ir $ 57.11M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Peapods Finance istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Peapods Finance, dabartinė Peapods Finance kaina yra 5.75USD. Apyvartinė Peapods Finance (PEAS) pasiūla yra 9.94M PEAS, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $57,113,688.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    2.92%
    $ 0.163138
    $ 5.79
    $ 5.53
  • 7 dienos
    7.12%
    $ 0.409404
    $ 5.7835
    $ 5.2047
  • 30 dienų
    11.00%
    $ 0.632379
    $ 5.7835
    $ 5.2047
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Peapods Finance kaina pasikeitė $0.163138, atspindinti 2.92% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Peapods Finance buvo prekiaujama aukščiausia $5.7835 ir žemiausia $5.2047. Kainos pokytis buvo 7.12%. Ši naujausia tendencija parodo PEAS potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Peapods Finance įvyko 11.00%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.632379 vertę. Tai rodo, kad PEAS artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Peapods Finance (PEAS) kainų prognozės modulis?

Peapods Finance Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas PEAS kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Peapods Finance ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą PEAS būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Peapods Finance kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja PEAS ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina PEAS pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Peapods Finance potencialą.

Kodėl PEAS kainų prognozė yra svarbi?

PEAS kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į PEAS dabar?
Pagal jūsų prognozes, PEAS pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio PEAS kainų prognozė?
Remiantis Peapods Finance (PEAS) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama PEAS kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 PEAS 2026 m.?
1 vieneto Peapods Finance (PEAS) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, PEAS padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama PEAS kaina 2027 m.?
Peapods Finance (PEAS) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 PEAS kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė PEAS kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Peapods Finance (PEAS) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė PEAS kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Peapods Finance (PEAS) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 PEAS 2030 m.?
1 vieneto Peapods Finance (PEAS) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, PEAS padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia PEAS kainų prognozė 2040 metams?
Peapods Finance (PEAS) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 PEAS kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 21:25:43(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.