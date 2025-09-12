PayAI Network (PAYAI) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite PayAI Network kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek PAYAI augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte PayAI Network kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

PayAI Network kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 23:50:36(UTC+8)

PayAI Network Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

PayAI Network (PAYAI) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, PayAI Network galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002121 prekybos kainą 2025 m.

PayAI Network (PAYAI) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, PayAI Network galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002227 prekybos kainą 2026 m.

PayAI Network (PAYAI) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. PAYAI ateities kaina yra $ 0.002338 su 10.25% augimo norma.

PayAI Network (PAYAI) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. PAYAI ateities kaina yra $ 0.002455 su 15.76% augimo norma.

PayAI Network (PAYAI) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, PAYAI 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.002578, o augimo norma – 21.55%.

PayAI Network (PAYAI) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, PAYAI 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.002707, o augimo norma – 27.63%.

PayAI Network (PAYAI) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. PayAI Network kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.004409 prekybos kainą.

PayAI Network (PAYAI) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. PayAI Network kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.007182 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.002121
    0.00%
  • 2026
    $ 0.002227
    5.00%
  • 2027
    $ 0.002338
    10.25%
  • 2028
    $ 0.002455
    15.76%
  • 2029
    $ 0.002578
    21.55%
  • 2030
    $ 0.002707
    27.63%
  • 2031
    $ 0.002842
    34.01%
  • 2032
    $ 0.002984
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.003133
    47.75%
  • 2034
    $ 0.003290
    55.13%
  • 2035
    $ 0.003455
    62.89%
  • 2036
    $ 0.003627
    71.03%
  • 2037
    $ 0.003809
    79.59%
  • 2038
    $ 0.003999
    88.56%
  • 2039
    $ 0.004199
    97.99%
  • 2040
    $ 0.004409
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės PayAI Network kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.002121
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.002121
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.002123
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.002129
    0.41%
PayAI Network (PAYAI) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma PAYAI kaina yra $0.002121. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

PayAI Network (PAYAI) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė PAYAI, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.002121. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

PayAI Network (PAYAI) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė PAYAI, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.002123. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

PayAI Network (PAYAI) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma PAYAI kaina yra $0.002129. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė PayAI Network kainų statistika

--
----

--

$ 2.14M
$ 2.14M$ 2.14M

1.00B
1.00B 1.00B

--
----

--

Naujausia PAYAI kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, PAYAI turi 1.00B apyvartą ir $ 2.14M bendrą rinkos kapitalizaciją.

PayAI Network istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje PayAI Network, dabartinė PayAI Network kaina yra 0.002121USD. Apyvartinė PayAI Network (PAYAI) pasiūla yra 1.00B PAYAI, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $2,139,846.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    3.42%
    $ 0
    $ 0.002312
    $ 0.001925
  • 7 dienos
    -28.31%
    $ -0.000600
    $ 0.002875
    $ 0.001113
  • 30 dienų
    81.70%
    $ 0.001732
    $ 0.002875
    $ 0.001113
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas PayAI Network kaina pasikeitė $0, atspindinti 3.42% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas PayAI Network buvo prekiaujama aukščiausia $0.002875 ir žemiausia $0.001113. Kainos pokytis buvo -28.31%. Ši naujausia tendencija parodo PAYAI potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį PayAI Network įvyko 81.70%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.001732 vertę. Tai rodo, kad PAYAI artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia PayAI Network (PAYAI) kainų prognozės modulis?

PayAI Network Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas PAYAI kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius PayAI Network ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą PAYAI būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti PayAI Network kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja PAYAI ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina PAYAI pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą PayAI Network potencialą.

Kodėl PAYAI kainų prognozė yra svarbi?

PAYAI kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į PAYAI dabar?
Pagal jūsų prognozes, PAYAI pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio PAYAI kainų prognozė?
Remiantis PayAI Network (PAYAI) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama PAYAI kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 PAYAI 2026 m.?
1 vieneto PayAI Network (PAYAI) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, PAYAI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama PAYAI kaina 2027 m.?
PayAI Network (PAYAI) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 PAYAI kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė PAYAI kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, PayAI Network (PAYAI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė PAYAI kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, PayAI Network (PAYAI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 PAYAI 2030 m.?
1 vieneto PayAI Network (PAYAI) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, PAYAI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia PAYAI kainų prognozė 2040 metams?
PayAI Network (PAYAI) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 PAYAI kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 23:50:36(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.