Parabol USD (PARAUSD) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Parabol USD kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek PARAUSD augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Parabol USD kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Parabol USD kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Parabol USD Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Parabol USD (PARAUSD) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Parabol USD galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 1.002 prekybos kainą 2025 m.

Parabol USD (PARAUSD) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Parabol USD galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 1.0521 prekybos kainą 2026 m.

Parabol USD (PARAUSD) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. PARAUSD ateities kaina yra $ 1.1047 su 10.25% augimo norma.

Parabol USD (PARAUSD) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. PARAUSD ateities kaina yra $ 1.1599 su 15.76% augimo norma.

Parabol USD (PARAUSD) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, PARAUSD 2029 m. tikslinė kaina yra $ 1.2179, o augimo norma – 21.55%.

Parabol USD (PARAUSD) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, PARAUSD 2030 m. tikslinė kaina yra $ 1.2788, o augimo norma – 27.63%.

Parabol USD (PARAUSD) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Parabol USD kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 2.0830 prekybos kainą.

Parabol USD (PARAUSD) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Parabol USD kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 3.3931 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 1.002
    0.00%
  • 2026
    $ 1.0521
    5.00%
  • 2027
    $ 1.1047
    10.25%
  • 2028
    $ 1.1599
    15.76%
  • 2029
    $ 1.2179
    21.55%
  • 2030
    $ 1.2788
    27.63%
  • 2031
    $ 1.3427
    34.01%
  • 2032
    $ 1.4099
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 1.4804
    47.75%
  • 2034
    $ 1.5544
    55.13%
  • 2035
    $ 1.6321
    62.89%
  • 2036
    $ 1.7137
    71.03%
  • 2037
    $ 1.7994
    79.59%
  • 2038
    $ 1.8894
    88.56%
  • 2039
    $ 1.9838
    97.99%
  • 2040
    $ 2.0830
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Parabol USD kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 1.002
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 1.0021
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 1.0029
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 1.0061
    0.41%
Parabol USD (PARAUSD) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma PARAUSD kaina yra $1.002. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Parabol USD (PARAUSD) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė PARAUSD, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $1.0021. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Parabol USD (PARAUSD) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė PARAUSD, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $1.0029. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Parabol USD (PARAUSD) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma PARAUSD kaina yra $1.0061. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Parabol USD kainų statistika

--
----

--

$ 255.61K
$ 255.61K$ 255.61K

255.14K
255.14K 255.14K

--
----

--

Naujausia PARAUSD kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, PARAUSD turi 255.14K apyvartą ir $ 255.61K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Parabol USD istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Parabol USD, dabartinė Parabol USD kaina yra 1.002USD. Apyvartinė Parabol USD (PARAUSD) pasiūla yra 255.14K PARAUSD, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $255,613.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0
    $ 0
    $ 0
  • 7 dienos
    0.00%
    $ 0
    $ 1.0018
    $ 1.0018
  • 30 dienų
    -0.31%
    $ -0.003204
    $ 1.0018
    $ 1.0018
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Parabol USD kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Parabol USD buvo prekiaujama aukščiausia $1.0018 ir žemiausia $1.0018. Kainos pokytis buvo 0.00%. Ši naujausia tendencija parodo PARAUSD potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Parabol USD įvyko -0.31%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.003204 vertę. Tai rodo, kad PARAUSD artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Parabol USD (PARAUSD) kainų prognozės modulis?

Parabol USD Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas PARAUSD kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Parabol USD ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą PARAUSD būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Parabol USD kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja PARAUSD ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina PARAUSD pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Parabol USD potencialą.

Kodėl PARAUSD kainų prognozė yra svarbi?

PARAUSD kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į PARAUSD dabar?
Pagal jūsų prognozes, PARAUSD pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio PARAUSD kainų prognozė?
Remiantis Parabol USD (PARAUSD) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama PARAUSD kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 PARAUSD 2026 m.?
1 vieneto Parabol USD (PARAUSD) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, PARAUSD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama PARAUSD kaina 2027 m.?
Parabol USD (PARAUSD) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 PARAUSD kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė PARAUSD kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Parabol USD (PARAUSD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė PARAUSD kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Parabol USD (PARAUSD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 PARAUSD 2030 m.?
1 vieneto Parabol USD (PARAUSD) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, PARAUSD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia PARAUSD kainų prognozė 2040 metams?
Parabol USD (PARAUSD) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 PARAUSD kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.