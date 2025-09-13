Palmeiras Fan Token (VERDAO) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Palmeiras Fan Token kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek VERDAO augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Palmeiras Fan Token kainą
*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Palmeiras Fan Token kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 02:22:32(UTC+8)

Palmeiras Fan Token Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Palmeiras Fan Token (VERDAO) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Palmeiras Fan Token galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.054668 prekybos kainą 2025 m.

Palmeiras Fan Token (VERDAO) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Palmeiras Fan Token galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.057401 prekybos kainą 2026 m.

Palmeiras Fan Token (VERDAO) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. VERDAO ateities kaina yra $ 0.060271 su 10.25% augimo norma.

Palmeiras Fan Token (VERDAO) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. VERDAO ateities kaina yra $ 0.063285 su 15.76% augimo norma.

Palmeiras Fan Token (VERDAO) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, VERDAO 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.066449, o augimo norma – 21.55%.

Palmeiras Fan Token (VERDAO) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, VERDAO 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.069771, o augimo norma – 27.63%.

Palmeiras Fan Token (VERDAO) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Palmeiras Fan Token kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.113650 prekybos kainą.

Palmeiras Fan Token (VERDAO) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Palmeiras Fan Token kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.185125 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.054668
    0.00%
  • 2026
    $ 0.057401
    5.00%
  • 2027
    $ 0.060271
    10.25%
  • 2028
    $ 0.063285
    15.76%
  • 2029
    $ 0.066449
    21.55%
  • 2030
    $ 0.069771
    27.63%
  • 2031
    $ 0.073260
    34.01%
  • 2032
    $ 0.076923
    40.71%
  • 2033
    $ 0.080769
    47.75%
  • 2034
    $ 0.084808
    55.13%
  • 2035
    $ 0.089048
    62.89%
  • 2036
    $ 0.093500
    71.03%
  • 2037
    $ 0.098175
    79.59%
  • 2038
    $ 0.103084
    88.56%
  • 2039
    $ 0.108238
    97.99%
  • 2040
    $ 0.113650
    107.89%
Trumpalaikės Palmeiras Fan Token kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.054668
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.054675
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.054720
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.054892
    0.41%
Palmeiras Fan Token (VERDAO) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma VERDAO kaina yra $0.054668. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Palmeiras Fan Token (VERDAO) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė VERDAO, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.054675. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Palmeiras Fan Token (VERDAO) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė VERDAO, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.054720. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Palmeiras Fan Token (VERDAO) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma VERDAO kaina yra $0.054892. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Palmeiras Fan Token kainų statistika

--

$ 128.83K
$ 128.83K

2.36M
2.36M

Be to, VERDAO turi 2.36M apyvartą ir $ 128.83K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Palmeiras Fan Token istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Palmeiras Fan Token, dabartinė Palmeiras Fan Token kaina yra 0.054668USD. Apyvartinė Palmeiras Fan Token (VERDAO) pasiūla yra 2.36M VERDAO, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $128,830.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.13%
    $ 0
    $ 0.055178
    $ 0.053903
  • 7 dienos
    -17.13%
    $ -0.009368
    $ 0.114117
    $ 0.053910
  • 30 dienų
    -51.96%
    $ -0.028405
    $ 0.114117
    $ 0.053910
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Palmeiras Fan Token kaina pasikeitė $0, atspindinti -0.13% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Palmeiras Fan Token buvo prekiaujama aukščiausia $0.114117 ir žemiausia $0.053910. Kainos pokytis buvo -17.13%. Ši naujausia tendencija parodo VERDAO potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Palmeiras Fan Token įvyko -51.96%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.028405 vertę. Tai rodo, kad VERDAO artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Palmeiras Fan Token (VERDAO) kainų prognozės modulis?

Palmeiras Fan Token Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas VERDAO kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Palmeiras Fan Token ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą VERDAO būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Palmeiras Fan Token kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja VERDAO ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina VERDAO pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Palmeiras Fan Token potencialą.

Kodėl VERDAO kainų prognozė yra svarbi?

VERDAO kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į VERDAO dabar?
Pagal jūsų prognozes, VERDAO pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio VERDAO kainų prognozė?
Remiantis Palmeiras Fan Token (VERDAO) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama VERDAO kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 VERDAO 2026 m.?
1 vieneto Palmeiras Fan Token (VERDAO) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, VERDAO padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama VERDAO kaina 2027 m.?
Palmeiras Fan Token (VERDAO) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 VERDAO kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė VERDAO kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Palmeiras Fan Token (VERDAO) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė VERDAO kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Palmeiras Fan Token (VERDAO) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 VERDAO 2030 m.?
1 vieneto Palmeiras Fan Token (VERDAO) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, VERDAO padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia VERDAO kainų prognozė 2040 metams?
Palmeiras Fan Token (VERDAO) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 VERDAO kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.