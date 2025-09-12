Orby Network USC Stablecoin (USC) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Orby Network USC Stablecoin kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek USC augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Orby Network USC Stablecoin kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Orby Network USC Stablecoin kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Orby Network USC Stablecoin Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Orby Network USC Stablecoin (USC) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Orby Network USC Stablecoin galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.986487 prekybos kainą 2025 m.

Orby Network USC Stablecoin (USC) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Orby Network USC Stablecoin galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 1.0358 prekybos kainą 2026 m.

Orby Network USC Stablecoin (USC) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. USC ateities kaina yra $ 1.0876 su 10.25% augimo norma.

Orby Network USC Stablecoin (USC) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. USC ateities kaina yra $ 1.1419 su 15.76% augimo norma.

Orby Network USC Stablecoin (USC) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, USC 2029 m. tikslinė kaina yra $ 1.1990, o augimo norma – 21.55%.

Orby Network USC Stablecoin (USC) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, USC 2030 m. tikslinė kaina yra $ 1.2590, o augimo norma – 27.63%.

Orby Network USC Stablecoin (USC) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Orby Network USC Stablecoin kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 2.0508 prekybos kainą.

Orby Network USC Stablecoin (USC) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Orby Network USC Stablecoin kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 3.3405 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.986487
    0.00%
  • 2026
    $ 1.0358
    5.00%
  • 2027
    $ 1.0876
    10.25%
  • 2028
    $ 1.1419
    15.76%
  • 2029
    $ 1.1990
    21.55%
  • 2030
    $ 1.2590
    27.63%
  • 2031
    $ 1.3219
    34.01%
  • 2032
    $ 1.3880
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 1.4574
    47.75%
  • 2034
    $ 1.5303
    55.13%
  • 2035
    $ 1.6068
    62.89%
  • 2036
    $ 1.6872
    71.03%
  • 2037
    $ 1.7715
    79.59%
  • 2038
    $ 1.8601
    88.56%
  • 2039
    $ 1.9531
    97.99%
  • 2040
    $ 2.0508
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Orby Network USC Stablecoin kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.986487
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.986622
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.987432
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.990541
    0.41%
Orby Network USC Stablecoin (USC) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma USC kaina yra $0.986487. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Orby Network USC Stablecoin (USC) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė USC, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.986622. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Orby Network USC Stablecoin (USC) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė USC, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.987432. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Orby Network USC Stablecoin (USC) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma USC kaina yra $0.990541. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Orby Network USC Stablecoin kainų statistika

$ 16.42M
$ 16.42M$ 16.42M

16.64M
16.64M 16.64M

Naujausia USC kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, USC turi 16.64M apyvartą ir $ 16.42M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Orby Network USC Stablecoin istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Orby Network USC Stablecoin, dabartinė Orby Network USC Stablecoin kaina yra 0.986487USD. Apyvartinė Orby Network USC Stablecoin (USC) pasiūla yra 16.64M USC, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $16,417,277.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.55%
    $ -0.005469
    $ 1.002
    $ 0.985809
  • 7 dienos
    -1.43%
    $ -0.014175
    $ 1.0108
    $ 0.988295
  • 30 dienų
    -1.57%
    $ -0.015531
    $ 1.0108
    $ 0.988295
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Orby Network USC Stablecoin kaina pasikeitė $-0.005469, atspindinti -0.55% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Orby Network USC Stablecoin buvo prekiaujama aukščiausia $1.0108 ir žemiausia $0.988295. Kainos pokytis buvo -1.43%. Ši naujausia tendencija parodo USC potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Orby Network USC Stablecoin įvyko -1.57%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.015531 vertę. Tai rodo, kad USC artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Orby Network USC Stablecoin (USC) kainų prognozės modulis?

Orby Network USC Stablecoin Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas USC kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Orby Network USC Stablecoin ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą USC būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Orby Network USC Stablecoin kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja USC ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina USC pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Orby Network USC Stablecoin potencialą.

Kodėl USC kainų prognozė yra svarbi?

USC kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į USC dabar?
Pagal jūsų prognozes, USC pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio USC kainų prognozė?
Remiantis Orby Network USC Stablecoin (USC) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama USC kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 USC 2026 m.?
1 vieneto Orby Network USC Stablecoin (USC) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, USC padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama USC kaina 2027 m.?
Orby Network USC Stablecoin (USC) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 USC kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė USC kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Orby Network USC Stablecoin (USC) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė USC kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Orby Network USC Stablecoin (USC) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 USC 2030 m.?
1 vieneto Orby Network USC Stablecoin (USC) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, USC padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia USC kainų prognozė 2040 metams?
Orby Network USC Stablecoin (USC) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 USC kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.