OpenDelta GMCI30 (OG30) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite OpenDelta GMCI30 kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek OG30 augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte OpenDelta GMCI30 kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

OpenDelta GMCI30 kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
OpenDelta GMCI30 Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

OpenDelta GMCI30 (OG30) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, OpenDelta GMCI30 galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.149986 prekybos kainą 2025 m.

OpenDelta GMCI30 (OG30) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, OpenDelta GMCI30 galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.157485 prekybos kainą 2026 m.

OpenDelta GMCI30 (OG30) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. OG30 ateities kaina yra $ 0.165359 su 10.25% augimo norma.

OpenDelta GMCI30 (OG30) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. OG30 ateities kaina yra $ 0.173627 su 15.76% augimo norma.

OpenDelta GMCI30 (OG30) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, OG30 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.182308, o augimo norma – 21.55%.

OpenDelta GMCI30 (OG30) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, OG30 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.191424, o augimo norma – 27.63%.

OpenDelta GMCI30 (OG30) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. OpenDelta GMCI30 kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.311810 prekybos kainą.

OpenDelta GMCI30 (OG30) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. OpenDelta GMCI30 kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.507905 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.149986
    0.00%
  • 2026
    $ 0.157485
    5.00%
  • 2027
    $ 0.165359
    10.25%
  • 2028
    $ 0.173627
    15.76%
  • 2029
    $ 0.182308
    21.55%
  • 2030
    $ 0.191424
    27.63%
  • 2031
    $ 0.200995
    34.01%
  • 2032
    $ 0.211045
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.221597
    47.75%
  • 2034
    $ 0.232677
    55.13%
  • 2035
    $ 0.244311
    62.89%
  • 2036
    $ 0.256526
    71.03%
  • 2037
    $ 0.269353
    79.59%
  • 2038
    $ 0.282820
    88.56%
  • 2039
    $ 0.296962
    97.99%
  • 2040
    $ 0.311810
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės OpenDelta GMCI30 kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 23, 2025(Šiandien)
    $ 0.149986
    0.00%
  • November 24, 2025(Rytoj)
    $ 0.150006
    0.01%
  • November 30, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.150129
    0.10%
  • December 23, 2025(30 dienų)
    $ 0.150602
    0.41%
OpenDelta GMCI30 (OG30) Kainų prognozė šiandien

November 23, 2025(Šiandien) numatoma OG30 kaina yra $0.149986. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

OpenDelta GMCI30 (OG30) Kainos prognozavimas rytoj

November 24, 2025(Rytoj), kainos prognozė OG30, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.150006. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

OpenDelta GMCI30 (OG30) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 30, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė OG30, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.150129. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

OpenDelta GMCI30 (OG30) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma OG30 kaina yra $0.150602. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė OpenDelta GMCI30 kainų statistika

--
----

--

$ 140.16K
$ 140.16K$ 140.16K

940.00K
940.00K 940.00K

--
----

--

Naujausia OG30 kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, OG30 turi 940.00K apyvartą ir $ 140.16K bendrą rinkos kapitalizaciją.

OpenDelta GMCI30 istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje OpenDelta GMCI30, dabartinė OpenDelta GMCI30 kaina yra 0.149986USD. Apyvartinė OpenDelta GMCI30 (OG30) pasiūla yra 940.00K OG30, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $140,155.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.59%
    $ 0.000887
    $ 0.150104
    $ 0.149036
  • 7 dienos
    -11.80%
    $ -0.017703
    $ 0.200944
    $ 0.149036
  • 30 dienų
    -25.35%
    $ -0.038023
    $ 0.200944
    $ 0.149036
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas OpenDelta GMCI30 kaina pasikeitė $0.000887, atspindinti 0.59% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas OpenDelta GMCI30 buvo prekiaujama aukščiausia $0.200944 ir žemiausia $0.149036. Kainos pokytis buvo -11.80%. Ši naujausia tendencija parodo OG30 potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį OpenDelta GMCI30 įvyko -25.35%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.038023 vertę. Tai rodo, kad OG30 artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia OpenDelta GMCI30 (OG30) kainų prognozės modulis?

OpenDelta GMCI30 Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas OG30 kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius OpenDelta GMCI30 ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą OG30 būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti OpenDelta GMCI30 kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja OG30 ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina OG30 pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą OpenDelta GMCI30 potencialą.

Kodėl OG30 kainų prognozė yra svarbi?

OG30 kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 01:30:04(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.