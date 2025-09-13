Open Dollar (OD) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Open Dollar kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek OD augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Open Dollar kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Open Dollar kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 07:14:15(UTC+8)

Open Dollar Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Open Dollar (OD) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Open Dollar galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 1.68 prekybos kainą 2025 m.

Open Dollar (OD) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Open Dollar galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 1.764 prekybos kainą 2026 m.

Open Dollar (OD) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. OD ateities kaina yra $ 1.8522 su 10.25% augimo norma.

Open Dollar (OD) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. OD ateities kaina yra $ 1.9448 su 15.76% augimo norma.

Open Dollar (OD) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, OD 2029 m. tikslinė kaina yra $ 2.0420, o augimo norma – 21.55%.

Open Dollar (OD) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, OD 2030 m. tikslinė kaina yra $ 2.1441, o augimo norma – 27.63%.

Open Dollar (OD) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Open Dollar kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 3.4925 prekybos kainą.

Open Dollar (OD) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Open Dollar kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 5.6890 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 1.68
    0.00%
  • 2026
    $ 1.764
    5.00%
  • 2027
    $ 1.8522
    10.25%
  • 2028
    $ 1.9448
    15.76%
  • 2029
    $ 2.0420
    21.55%
  • 2030
    $ 2.1441
    27.63%
  • 2031
    $ 2.2513
    34.01%
  • 2032
    $ 2.3639
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 2.4821
    47.75%
  • 2034
    $ 2.6062
    55.13%
  • 2035
    $ 2.7365
    62.89%
  • 2036
    $ 2.8733
    71.03%
  • 2037
    $ 3.0170
    79.59%
  • 2038
    $ 3.1678
    88.56%
  • 2039
    $ 3.3262
    97.99%
  • 2040
    $ 3.4925
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Open Dollar kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 1.68
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 1.6802
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 1.6816
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 1.6869
    0.41%
Open Dollar (OD) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma OD kaina yra $1.68. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Open Dollar (OD) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė OD, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $1.6802. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Open Dollar (OD) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė OD, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $1.6816. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Open Dollar (OD) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma OD kaina yra $1.6869. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Open Dollar kainų statistika

--
----

--

$ 19.39K
$ 19.39K$ 19.39K

11.56K
11.56K 11.56K

--
----

--

Naujausia OD kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, OD turi 11.56K apyvartą ir $ 19.39K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Open Dollar istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Open Dollar, dabartinė Open Dollar kaina yra 1.68USD. Apyvartinė Open Dollar (OD) pasiūla yra 11.56K OD, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $19,391.4.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.14%
    $ 0.002418
    $ 1.68
    $ 1.67
  • 7 dienos
    1.60%
    $ 0.026933
    $ 1.6768
    $ 1.5433
  • 30 dienų
    8.65%
    $ 0.145359
    $ 1.6768
    $ 1.5433
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Open Dollar kaina pasikeitė $0.002418, atspindinti 0.14% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Open Dollar buvo prekiaujama aukščiausia $1.6768 ir žemiausia $1.5433. Kainos pokytis buvo 1.60%. Ši naujausia tendencija parodo OD potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Open Dollar įvyko 8.65%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.145359 vertę. Tai rodo, kad OD artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Open Dollar (OD) kainų prognozės modulis?

Open Dollar Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas OD kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Open Dollar ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą OD būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Open Dollar kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja OD ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina OD pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Open Dollar potencialą.

Kodėl OD kainų prognozė yra svarbi?

OD kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į OD dabar?
Pagal jūsų prognozes, OD pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio OD kainų prognozė?
Remiantis Open Dollar (OD) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama OD kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 OD 2026 m.?
1 vieneto Open Dollar (OD) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, OD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama OD kaina 2027 m.?
Open Dollar (OD) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 OD kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė OD kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Open Dollar (OD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė OD kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Open Dollar (OD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 OD 2030 m.?
1 vieneto Open Dollar (OD) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, OD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia OD kainų prognozė 2040 metams?
Open Dollar (OD) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 OD kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.