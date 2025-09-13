Ooga Booga (OOGA) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Ooga Booga kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek OOGA augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Ooga Booga kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Ooga Booga kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 01:06:24(UTC+8)

Ooga Booga Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Ooga Booga (OOGA) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Ooga Booga galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.071448 prekybos kainą 2025 m.

Ooga Booga (OOGA) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Ooga Booga galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.075020 prekybos kainą 2026 m.

Ooga Booga (OOGA) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. OOGA ateities kaina yra $ 0.078771 su 10.25% augimo norma.

Ooga Booga (OOGA) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. OOGA ateities kaina yra $ 0.082709 su 15.76% augimo norma.

Ooga Booga (OOGA) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, OOGA 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.086845, o augimo norma – 21.55%.

Ooga Booga (OOGA) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, OOGA 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.091187, o augimo norma – 27.63%.

Ooga Booga (OOGA) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Ooga Booga kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.148535 prekybos kainą.

Ooga Booga (OOGA) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Ooga Booga kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.241948 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.071448
    0.00%
  • 2026
    $ 0.075020
    5.00%
  • 2027
    $ 0.078771
    10.25%
  • 2028
    $ 0.082709
    15.76%
  • 2029
    $ 0.086845
    21.55%
  • 2030
    $ 0.091187
    27.63%
  • 2031
    $ 0.095747
    34.01%
  • 2032
    $ 0.100534
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.105561
    47.75%
  • 2034
    $ 0.110839
    55.13%
  • 2035
    $ 0.116381
    62.89%
  • 2036
    $ 0.122200
    71.03%
  • 2037
    $ 0.128310
    79.59%
  • 2038
    $ 0.134725
    88.56%
  • 2039
    $ 0.141462
    97.99%
  • 2040
    $ 0.148535
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Ooga Booga kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.071448
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.071457
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.071516
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.071741
    0.41%
Ooga Booga (OOGA) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma OOGA kaina yra $0.071448. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Ooga Booga (OOGA) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė OOGA, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.071457. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Ooga Booga (OOGA) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė OOGA, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.071516. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Ooga Booga (OOGA) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma OOGA kaina yra $0.071741. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Ooga Booga kainų statistika

$ 1.36M
$ 1.36M$ 1.36M

19.06M
19.06M 19.06M

Naujausia OOGA kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, OOGA turi 19.06M apyvartą ir $ 1.36M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Ooga Booga istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Ooga Booga, dabartinė Ooga Booga kaina yra 0.071448USD. Apyvartinė Ooga Booga (OOGA) pasiūla yra 19.06M OOGA, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $1,361,723.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    4.75%
    $ 0.003241
    $ 0.071436
    $ 0.066862
  • 7 dienos
    2.95%
    $ 0.002107
    $ 0.131487
    $ 0.065359
  • 30 dienų
    -45.90%
    $ -0.032798
    $ 0.131487
    $ 0.065359
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Ooga Booga kaina pasikeitė $0.003241, atspindinti 4.75% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Ooga Booga buvo prekiaujama aukščiausia $0.131487 ir žemiausia $0.065359. Kainos pokytis buvo 2.95%. Ši naujausia tendencija parodo OOGA potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Ooga Booga įvyko -45.90%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.032798 vertę. Tai rodo, kad OOGA artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Ooga Booga (OOGA) kainų prognozės modulis?

Ooga Booga Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas OOGA kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Ooga Booga ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą OOGA būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Ooga Booga kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja OOGA ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina OOGA pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Ooga Booga potencialą.

Kodėl OOGA kainų prognozė yra svarbi?

OOGA kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į OOGA dabar?
Pagal jūsų prognozes, OOGA pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio OOGA kainų prognozė?
Remiantis Ooga Booga (OOGA) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama OOGA kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 OOGA 2026 m.?
1 vieneto Ooga Booga (OOGA) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, OOGA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama OOGA kaina 2027 m.?
Ooga Booga (OOGA) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 OOGA kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė OOGA kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Ooga Booga (OOGA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė OOGA kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Ooga Booga (OOGA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 OOGA 2030 m.?
1 vieneto Ooga Booga (OOGA) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, OOGA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia OOGA kainų prognozė 2040 metams?
Ooga Booga (OOGA) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 OOGA kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.