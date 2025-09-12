Ondo US Dollar Yield (USDY) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Ondo US Dollar Yield kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek USDY augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Ondo US Dollar Yield kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Ondo US Dollar Yield kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 21:24:16(UTC+8)

Ondo US Dollar Yield Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Ondo US Dollar Yield (USDY) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Ondo US Dollar Yield galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 1.085 prekybos kainą 2025 m.

Ondo US Dollar Yield (USDY) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Ondo US Dollar Yield galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 1.1392 prekybos kainą 2026 m.

Ondo US Dollar Yield (USDY) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. USDY ateities kaina yra $ 1.1962 su 10.25% augimo norma.

Ondo US Dollar Yield (USDY) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. USDY ateities kaina yra $ 1.2560 su 15.76% augimo norma.

Ondo US Dollar Yield (USDY) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, USDY 2029 m. tikslinė kaina yra $ 1.3188, o augimo norma – 21.55%.

Ondo US Dollar Yield (USDY) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, USDY 2030 m. tikslinė kaina yra $ 1.3847, o augimo norma – 27.63%.

Ondo US Dollar Yield (USDY) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Ondo US Dollar Yield kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 2.2556 prekybos kainą.

Ondo US Dollar Yield (USDY) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Ondo US Dollar Yield kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 3.6741 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 1.085
    0.00%
  • 2026
    $ 1.1392
    5.00%
  • 2027
    $ 1.1962
    10.25%
  • 2028
    $ 1.2560
    15.76%
  • 2029
    $ 1.3188
    21.55%
  • 2030
    $ 1.3847
    27.63%
  • 2031
    $ 1.4540
    34.01%
  • 2032
    $ 1.5267
    40.71%
  • 2033
    $ 1.6030
    47.75%
  • 2034
    $ 1.6831
    55.13%
  • 2035
    $ 1.7673
    62.89%
  • 2036
    $ 1.8557
    71.03%
  • 2037
    $ 1.9485
    79.59%
  • 2038
    $ 2.0459
    88.56%
  • 2039
    $ 2.1482
    97.99%
  • 2040
    $ 2.2556
    107.89%
Trumpalaikės Ondo US Dollar Yield kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 1.085
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 1.0851
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 1.0860
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 1.0894
    0.41%
Ondo US Dollar Yield (USDY) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma USDY kaina yra $1.085. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Ondo US Dollar Yield (USDY) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė USDY, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $1.0851. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Ondo US Dollar Yield (USDY) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė USDY, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $1.0860. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Ondo US Dollar Yield (USDY) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma USDY kaina yra $1.0894. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Ondo US Dollar Yield kainų statistika

--
----

--

$ 680.03M
$ 680.03M$ 680.03M

626.71M
626.71M 626.71M

--
----

--

Naujausia USDY kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, USDY turi 626.71M apyvartą ir $ 680.03M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Ondo US Dollar Yield istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Ondo US Dollar Yield, dabartinė Ondo US Dollar Yield kaina yra 1.085USD. Apyvartinė Ondo US Dollar Yield (USDY) pasiūla yra 626.71M USDY, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $680,030,837.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.32%
    $ -0.003517
    $ 1.1
    $ 1.085
  • 7 dienos
    0.74%
    $ 0.008082
    $ 1.0995
    $ 1.0725
  • 30 dienų
    -0.22%
    $ -0.002387
    $ 1.0995
    $ 1.0725
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Ondo US Dollar Yield kaina pasikeitė $-0.003517, atspindinti -0.32% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Ondo US Dollar Yield buvo prekiaujama aukščiausia $1.0995 ir žemiausia $1.0725. Kainos pokytis buvo 0.74%. Ši naujausia tendencija parodo USDY potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Ondo US Dollar Yield įvyko -0.22%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.002387 vertę. Tai rodo, kad USDY artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Ondo US Dollar Yield (USDY) kainų prognozės modulis?

Ondo US Dollar Yield Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas USDY kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Ondo US Dollar Yield ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą USDY būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Ondo US Dollar Yield kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja USDY ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina USDY pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Ondo US Dollar Yield potencialą.

Kodėl USDY kainų prognozė yra svarbi?

USDY kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į USDY dabar?
Pagal jūsų prognozes, USDY pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio USDY kainų prognozė?
Remiantis Ondo US Dollar Yield (USDY) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama USDY kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 USDY 2026 m.?
1 vieneto Ondo US Dollar Yield (USDY) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, USDY padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama USDY kaina 2027 m.?
Ondo US Dollar Yield (USDY) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 USDY kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė USDY kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Ondo US Dollar Yield (USDY) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė USDY kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Ondo US Dollar Yield (USDY) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 USDY 2030 m.?
1 vieneto Ondo US Dollar Yield (USDY) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, USDY padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia USDY kainų prognozė 2040 metams?
Ondo US Dollar Yield (USDY) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 USDY kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 21:24:16(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.