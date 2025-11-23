Odin Liquidity Network (ODIN) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Odin Liquidity Network kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek ODIN augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Odin Liquidity Network kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Odin Liquidity Network kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Odin Liquidity Network Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Odin Liquidity Network (ODIN) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Odin Liquidity Network galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.003250 prekybos kainą 2025 m.

Odin Liquidity Network (ODIN) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Odin Liquidity Network galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.003412 prekybos kainą 2026 m.

Odin Liquidity Network (ODIN) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. ODIN ateities kaina yra $ 0.003583 su 10.25% augimo norma.

Odin Liquidity Network (ODIN) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. ODIN ateities kaina yra $ 0.003762 su 15.76% augimo norma.

Odin Liquidity Network (ODIN) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ODIN 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.003950, o augimo norma – 21.55%.

Odin Liquidity Network (ODIN) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ODIN 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.004147, o augimo norma – 27.63%.

Odin Liquidity Network (ODIN) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Odin Liquidity Network kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.006756 prekybos kainą.

Odin Liquidity Network (ODIN) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Odin Liquidity Network kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.011005 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.003250
    0.00%
  • 2026
    $ 0.003412
    5.00%
  • 2027
    $ 0.003583
    10.25%
  • 2028
    $ 0.003762
    15.76%
  • 2029
    $ 0.003950
    21.55%
  • 2030
    $ 0.004147
    27.63%
  • 2031
    $ 0.004355
    34.01%
  • 2032
    $ 0.004573
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.004801
    47.75%
  • 2034
    $ 0.005041
    55.13%
  • 2035
    $ 0.005293
    62.89%
  • 2036
    $ 0.005558
    71.03%
  • 2037
    $ 0.005836
    79.59%
  • 2038
    $ 0.006128
    88.56%
  • 2039
    $ 0.006434
    97.99%
  • 2040
    $ 0.006756
    107.89%
Trumpalaikės Odin Liquidity Network kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 23, 2025(Šiandien)
    $ 0.003250
    0.00%
  • November 24, 2025(Rytoj)
    $ 0.003250
    0.01%
  • November 30, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.003253
    0.10%
  • December 23, 2025(30 dienų)
    $ 0.003263
    0.41%
Odin Liquidity Network (ODIN) Kainų prognozė šiandien

November 23, 2025(Šiandien) numatoma ODIN kaina yra $0.003250. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Odin Liquidity Network (ODIN) Kainos prognozavimas rytoj

November 24, 2025(Rytoj), kainos prognozė ODIN, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.003250. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Odin Liquidity Network (ODIN) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 30, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė ODIN, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.003253. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Odin Liquidity Network (ODIN) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma ODIN kaina yra $0.003263. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Odin Liquidity Network kainų statistika

--
----

--

$ 608.53K
$ 608.53K$ 608.53K

187.41M
187.41M 187.41M

--
----

--

Naujausia ODIN kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, ODIN turi 187.41M apyvartą ir $ 608.53K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Odin Liquidity Network istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Odin Liquidity Network, dabartinė Odin Liquidity Network kaina yra 0.003250USD. Apyvartinė Odin Liquidity Network (ODIN) pasiūla yra 187.41M ODIN, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $608,534.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.07%
    $ 0
    $ 0.003313
    $ 0.003161
  • 7 dienos
    -19.22%
    $ -0.000624
    $ 0.004896
    $ 0.003166
  • 30 dienų
    -33.40%
    $ -0.001085
    $ 0.004896
    $ 0.003166
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Odin Liquidity Network kaina pasikeitė $0, atspindinti -0.07% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Odin Liquidity Network buvo prekiaujama aukščiausia $0.004896 ir žemiausia $0.003166. Kainos pokytis buvo -19.22%. Ši naujausia tendencija parodo ODIN potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Odin Liquidity Network įvyko -33.40%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.001085 vertę. Tai rodo, kad ODIN artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Odin Liquidity Network (ODIN) kainų prognozės modulis?

Odin Liquidity Network Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas ODIN kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Odin Liquidity Network ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą ODIN būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Odin Liquidity Network kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja ODIN ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina ODIN pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Odin Liquidity Network potencialą.

Kodėl ODIN kainų prognozė yra svarbi?

ODIN kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į ODIN dabar?
Pagal jūsų prognozes, ODIN pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio ODIN kainų prognozė?
Remiantis Odin Liquidity Network (ODIN) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama ODIN kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 ODIN 2026 m.?
1 vieneto Odin Liquidity Network (ODIN) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ODIN padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama ODIN kaina 2027 m.?
Odin Liquidity Network (ODIN) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 ODIN kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė ODIN kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Odin Liquidity Network (ODIN) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė ODIN kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Odin Liquidity Network (ODIN) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 ODIN 2030 m.?
1 vieneto Odin Liquidity Network (ODIN) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ODIN padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia ODIN kainų prognozė 2040 metams?
Odin Liquidity Network (ODIN) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 ODIN kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.