Nyxia AI (NYXC) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Nyxia AI kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek NYXC augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Nyxia AI kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Nyxia AI kainos prognozė
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 03:32:33(UTC+8)

Nyxia AI Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Nyxia AI (NYXC) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Nyxia AI galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.013343 prekybos kainą 2025 m.

Nyxia AI (NYXC) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Nyxia AI galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.014011 prekybos kainą 2026 m.

Nyxia AI (NYXC) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. NYXC ateities kaina yra $ 0.014711 su 10.25% augimo norma.

Nyxia AI (NYXC) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. NYXC ateities kaina yra $ 0.015447 su 15.76% augimo norma.

Nyxia AI (NYXC) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NYXC 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.016219, o augimo norma – 21.55%.

Nyxia AI (NYXC) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NYXC 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.017030, o augimo norma – 27.63%.

Nyxia AI (NYXC) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Nyxia AI kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.027741 prekybos kainą.

Nyxia AI (NYXC) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Nyxia AI kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.045187 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.013343
    0.00%
  • 2026
    $ 0.014011
    5.00%
  • 2027
    $ 0.014711
    10.25%
  • 2028
    $ 0.015447
    15.76%
  • 2029
    $ 0.016219
    21.55%
  • 2030
    $ 0.017030
    27.63%
  • 2031
    $ 0.017882
    34.01%
  • 2032
    $ 0.018776
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.019715
    47.75%
  • 2034
    $ 0.020700
    55.13%
  • 2035
    $ 0.021735
    62.89%
  • 2036
    $ 0.022822
    71.03%
  • 2037
    $ 0.023963
    79.59%
  • 2038
    $ 0.025162
    88.56%
  • 2039
    $ 0.026420
    97.99%
  • 2040
    $ 0.027741
    107.89%
Trumpalaikės Nyxia AI kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.013343
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.013345
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.013356
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.013398
    0.41%
Nyxia AI (NYXC) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma NYXC kaina yra $0.013343. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Nyxia AI (NYXC) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė NYXC, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.013345. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Nyxia AI (NYXC) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė NYXC, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.013356. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Nyxia AI (NYXC) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma NYXC kaina yra $0.013398. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Nyxia AI kainų statistika

--

$ 133.22K
$ 133.22K$ 133.22K

10.00M
10.00M 10.00M

Naujausia NYXC kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, NYXC turi 10.00M apyvartą ir $ 133.22K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Nyxia AI istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Nyxia AI, dabartinė Nyxia AI kaina yra 0.013343USD. Apyvartinė Nyxia AI (NYXC) pasiūla yra 10.00M NYXC, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $133,221.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -1.31%
    $ -0.000178
    $ 0.013539
    $ 0.012230
  • 7 dienos
    11.25%
    $ 0.001501
    $ 0.013515
    $ 0.010559
  • 30 dienų
    27.59%
    $ 0.003681
    $ 0.013515
    $ 0.010559
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Nyxia AI kaina pasikeitė $-0.000178, atspindinti -1.31% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Nyxia AI buvo prekiaujama aukščiausia $0.013515 ir žemiausia $0.010559. Kainos pokytis buvo 11.25%. Ši naujausia tendencija parodo NYXC potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Nyxia AI įvyko 27.59%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.003681 vertę. Tai rodo, kad NYXC artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Nyxia AI (NYXC) kainų prognozės modulis?

Nyxia AI Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas NYXC kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Nyxia AI ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą NYXC būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Nyxia AI kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja NYXC ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina NYXC pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Nyxia AI potencialą.

Kodėl NYXC kainų prognozė yra svarbi?

NYXC kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į NYXC dabar?
Pagal jūsų prognozes, NYXC pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio NYXC kainų prognozė?
Remiantis Nyxia AI (NYXC) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama NYXC kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 NYXC 2026 m.?
1 vieneto Nyxia AI (NYXC) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, NYXC padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama NYXC kaina 2027 m.?
Nyxia AI (NYXC) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 NYXC kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė NYXC kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Nyxia AI (NYXC) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė NYXC kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Nyxia AI (NYXC) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 NYXC 2030 m.?
1 vieneto Nyxia AI (NYXC) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, NYXC padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia NYXC kainų prognozė 2040 metams?
Nyxia AI (NYXC) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 NYXC kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.