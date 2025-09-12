Nuvola Digital (NVL) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Nuvola Digital kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek NVL augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Nuvola Digital kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Nuvola Digital kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Nuvola Digital Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Nuvola Digital (NVL) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Nuvola Digital galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.594932 prekybos kainą 2025 m.

Nuvola Digital (NVL) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Nuvola Digital galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.624678 prekybos kainą 2026 m.

Nuvola Digital (NVL) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. NVL ateities kaina yra $ 0.655912 su 10.25% augimo norma.

Nuvola Digital (NVL) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. NVL ateities kaina yra $ 0.688708 su 15.76% augimo norma.

Nuvola Digital (NVL) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NVL 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.723143, o augimo norma – 21.55%.

Nuvola Digital (NVL) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NVL 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.759300, o augimo norma – 27.63%.

Nuvola Digital (NVL) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Nuvola Digital kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 1.2368 prekybos kainą.

Nuvola Digital (NVL) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Nuvola Digital kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 2.0146 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.594932
    0.00%
  • 2026
    $ 0.624678
    5.00%
  • 2027
    $ 0.655912
    10.25%
  • 2028
    $ 0.688708
    15.76%
  • 2029
    $ 0.723143
    21.55%
  • 2030
    $ 0.759300
    27.63%
  • 2031
    $ 0.797265
    34.01%
  • 2032
    $ 0.837129
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.878985
    47.75%
  • 2034
    $ 0.922934
    55.13%
  • 2035
    $ 0.969081
    62.89%
  • 2036
    $ 1.0175
    71.03%
  • 2037
    $ 1.0684
    79.59%
  • 2038
    $ 1.1218
    88.56%
  • 2039
    $ 1.1779
    97.99%
  • 2040
    $ 1.2368
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Nuvola Digital kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.594932
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.595013
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.595502
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.597376
    0.41%
Nuvola Digital (NVL) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma NVL kaina yra $0.594932. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Nuvola Digital (NVL) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė NVL, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.595013. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Nuvola Digital (NVL) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė NVL, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.595502. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Nuvola Digital (NVL) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma NVL kaina yra $0.597376. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Nuvola Digital kainų statistika

--
----

--

$ 10.09M
$ 10.09M$ 10.09M

16.98M
16.98M 16.98M

--
----

--

Naujausia NVL kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, NVL turi 16.98M apyvartą ir $ 10.09M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Nuvola Digital istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Nuvola Digital, dabartinė Nuvola Digital kaina yra 0.594932USD. Apyvartinė Nuvola Digital (NVL) pasiūla yra 16.98M NVL, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $10,093,768.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.51%
    $ 0.003042
    $ 0.599078
    $ 0.561361
  • 7 dienos
    57.10%
    $ 0.339680
    $ 0.746492
    $ 0.362392
  • 30 dienų
    -20.00%
    $ -0.118990
    $ 0.746492
    $ 0.362392
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Nuvola Digital kaina pasikeitė $0.003042, atspindinti 0.51% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Nuvola Digital buvo prekiaujama aukščiausia $0.746492 ir žemiausia $0.362392. Kainos pokytis buvo 57.10%. Ši naujausia tendencija parodo NVL potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Nuvola Digital įvyko -20.00%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.118990 vertę. Tai rodo, kad NVL artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Nuvola Digital (NVL) kainų prognozės modulis?

Nuvola Digital Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas NVL kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Nuvola Digital ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą NVL būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Nuvola Digital kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja NVL ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina NVL pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Nuvola Digital potencialą.

Kodėl NVL kainų prognozė yra svarbi?

NVL kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į NVL dabar?
Pagal jūsų prognozes, NVL pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio NVL kainų prognozė?
Remiantis Nuvola Digital (NVL) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama NVL kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 NVL 2026 m.?
1 vieneto Nuvola Digital (NVL) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, NVL padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama NVL kaina 2027 m.?
Nuvola Digital (NVL) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 NVL kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė NVL kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Nuvola Digital (NVL) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė NVL kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Nuvola Digital (NVL) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 NVL 2030 m.?
1 vieneto Nuvola Digital (NVL) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, NVL padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia NVL kainų prognozė 2040 metams?
Nuvola Digital (NVL) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 NVL kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 21:23:40(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.