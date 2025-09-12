Nummus Aeternitas (NUMMUS) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Nummus Aeternitas kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek NUMMUS augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Nummus Aeternitas kainą
*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Nummus Aeternitas kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 21:23:33(UTC+8)

Nummus Aeternitas Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Nummus Aeternitas (NUMMUS) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Nummus Aeternitas galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.023389 prekybos kainą 2025 m.

Nummus Aeternitas (NUMMUS) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Nummus Aeternitas galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.024558 prekybos kainą 2026 m.

Nummus Aeternitas (NUMMUS) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. NUMMUS ateities kaina yra $ 0.025786 su 10.25% augimo norma.

Nummus Aeternitas (NUMMUS) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. NUMMUS ateities kaina yra $ 0.027075 su 15.76% augimo norma.

Nummus Aeternitas (NUMMUS) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NUMMUS 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.028429, o augimo norma – 21.55%.

Nummus Aeternitas (NUMMUS) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NUMMUS 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.029851, o augimo norma – 27.63%.

Nummus Aeternitas (NUMMUS) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Nummus Aeternitas kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.048624 prekybos kainą.

Nummus Aeternitas (NUMMUS) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Nummus Aeternitas kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.079203 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.023389
    0.00%
  • 2026
    $ 0.024558
    5.00%
  • 2027
    $ 0.025786
    10.25%
  • 2028
    $ 0.027075
    15.76%
  • 2029
    $ 0.028429
    21.55%
  • 2030
    $ 0.029851
    27.63%
  • 2031
    $ 0.031343
    34.01%
  • 2032
    $ 0.032910
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.034556
    47.75%
  • 2034
    $ 0.036284
    55.13%
  • 2035
    $ 0.038098
    62.89%
  • 2036
    $ 0.040003
    71.03%
  • 2037
    $ 0.042003
    79.59%
  • 2038
    $ 0.044103
    88.56%
  • 2039
    $ 0.046308
    97.99%
  • 2040
    $ 0.048624
    107.89%
Trumpalaikės Nummus Aeternitas kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.023389
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.023392
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.023411
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.023485
    0.41%
Nummus Aeternitas (NUMMUS) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma NUMMUS kaina yra $0.023389. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Nummus Aeternitas (NUMMUS) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė NUMMUS, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.023392. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Nummus Aeternitas (NUMMUS) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė NUMMUS, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.023411. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Nummus Aeternitas (NUMMUS) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma NUMMUS kaina yra $0.023485. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Nummus Aeternitas kainų statistika

$ 2.34M
$ 2.34M$ 2.34M

100.00M
100.00M 100.00M

Naujausia NUMMUS kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, NUMMUS turi 100.00M apyvartą ir $ 2.34M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Nummus Aeternitas istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Nummus Aeternitas, dabartinė Nummus Aeternitas kaina yra 0.023389USD. Apyvartinė Nummus Aeternitas (NUMMUS) pasiūla yra 100.00M NUMMUS, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $2,338,910.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    16.06%
    $ 0.003236
    $ 0.024183
    $ 0.019799
  • 7 dienos
    69.82%
    $ 0.016329
    $ 0.031939
    $ 0.012745
  • 30 dienų
    -27.13%
    $ -0.006346
    $ 0.031939
    $ 0.012745
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Nummus Aeternitas kaina pasikeitė $0.003236, atspindinti 16.06% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Nummus Aeternitas buvo prekiaujama aukščiausia $0.031939 ir žemiausia $0.012745. Kainos pokytis buvo 69.82%. Ši naujausia tendencija parodo NUMMUS potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Nummus Aeternitas įvyko -27.13%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.006346 vertę. Tai rodo, kad NUMMUS artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Nummus Aeternitas (NUMMUS) kainų prognozės modulis?

Nummus Aeternitas Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas NUMMUS kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Nummus Aeternitas ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą NUMMUS būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Nummus Aeternitas kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja NUMMUS ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina NUMMUS pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Nummus Aeternitas potencialą.

Kodėl NUMMUS kainų prognozė yra svarbi?

NUMMUS kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į NUMMUS dabar?
Pagal jūsų prognozes, NUMMUS pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio NUMMUS kainų prognozė?
Remiantis Nummus Aeternitas (NUMMUS) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama NUMMUS kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 NUMMUS 2026 m.?
1 vieneto Nummus Aeternitas (NUMMUS) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, NUMMUS padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama NUMMUS kaina 2027 m.?
Nummus Aeternitas (NUMMUS) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 NUMMUS kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė NUMMUS kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Nummus Aeternitas (NUMMUS) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė NUMMUS kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Nummus Aeternitas (NUMMUS) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 NUMMUS 2030 m.?
1 vieneto Nummus Aeternitas (NUMMUS) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, NUMMUS padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia NUMMUS kainų prognozė 2040 metams?
Nummus Aeternitas (NUMMUS) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 NUMMUS kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 21:23:33(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.