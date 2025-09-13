Novem Pro (NVM) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Novem Pro kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek NVM augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Novem Pro kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Novem Pro kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Novem Pro Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Novem Pro (NVM) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Novem Pro galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.410621 prekybos kainą 2025 m.

Novem Pro (NVM) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Novem Pro galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.431152 prekybos kainą 2026 m.

Novem Pro (NVM) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. NVM ateities kaina yra $ 0.452709 su 10.25% augimo norma.

Novem Pro (NVM) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. NVM ateities kaina yra $ 0.475345 su 15.76% augimo norma.

Novem Pro (NVM) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NVM 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.499112, o augimo norma – 21.55%.

Novem Pro (NVM) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NVM 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.524068, o augimo norma – 27.63%.

Novem Pro (NVM) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Novem Pro kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.853651 prekybos kainą.

Novem Pro (NVM) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Novem Pro kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 1.3905 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.410621
    0.00%
  • 2026
    $ 0.431152
    5.00%
  • 2027
    $ 0.452709
    10.25%
  • 2028
    $ 0.475345
    15.76%
  • 2029
    $ 0.499112
    21.55%
  • 2030
    $ 0.524068
    27.63%
  • 2031
    $ 0.550271
    34.01%
  • 2032
    $ 0.577784
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.606674
    47.75%
  • 2034
    $ 0.637007
    55.13%
  • 2035
    $ 0.668858
    62.89%
  • 2036
    $ 0.702301
    71.03%
  • 2037
    $ 0.737416
    79.59%
  • 2038
    $ 0.774287
    88.56%
  • 2039
    $ 0.813001
    97.99%
  • 2040
    $ 0.853651
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Novem Pro kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.410621
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.410677
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.411014
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.412308
    0.41%
Novem Pro (NVM) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma NVM kaina yra $0.410621. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Novem Pro (NVM) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė NVM, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.410677. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Novem Pro (NVM) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė NVM, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.411014. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Novem Pro (NVM) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma NVM kaina yra $0.412308. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Novem Pro kainų statistika

--
----

--

$ 94.15M
$ 94.15M$ 94.15M

229.28M
229.28M 229.28M

--
----

--

Naujausia NVM kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, NVM turi 229.28M apyvartą ir $ 94.15M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Novem Pro istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Novem Pro, dabartinė Novem Pro kaina yra 0.410621USD. Apyvartinė Novem Pro (NVM) pasiūla yra 229.28M NVM, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $94,145,994.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.01%
    $ 0
    $ 0.410841
    $ 0.410482
  • 7 dienos
    0.04%
    $ 0.000157
    $ 0.410841
    $ 0.410399
  • 30 dienų
    0.04%
    $ 0.000160
    $ 0.410841
    $ 0.410399
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Novem Pro kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Novem Pro buvo prekiaujama aukščiausia $0.410841 ir žemiausia $0.410399. Kainos pokytis buvo 0.04%. Ši naujausia tendencija parodo NVM potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Novem Pro įvyko 0.04%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.000160 vertę. Tai rodo, kad NVM artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Novem Pro (NVM) kainų prognozės modulis?

Novem Pro Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas NVM kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Novem Pro ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą NVM būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Novem Pro kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja NVM ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina NVM pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Novem Pro potencialą.

Kodėl NVM kainų prognozė yra svarbi?

NVM kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į NVM dabar?
Pagal jūsų prognozes, NVM pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio NVM kainų prognozė?
Remiantis Novem Pro (NVM) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama NVM kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 NVM 2026 m.?
1 vieneto Novem Pro (NVM) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, NVM padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama NVM kaina 2027 m.?
Novem Pro (NVM) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 NVM kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė NVM kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Novem Pro (NVM) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė NVM kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Novem Pro (NVM) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 NVM 2030 m.?
1 vieneto Novem Pro (NVM) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, NVM padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia NVM kainų prognozė 2040 metams?
Novem Pro (NVM) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 NVM kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.