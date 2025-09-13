Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Novatti Australian Digital Dollar kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek AUDD augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Novatti Australian Digital Dollar kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Novatti Australian Digital Dollar kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 03:32:06(UTC+8)

Novatti Australian Digital Dollar Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Novatti Australian Digital Dollar galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.658944 prekybos kainą 2025 m.

Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Novatti Australian Digital Dollar galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.691891 prekybos kainą 2026 m.

Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. AUDD ateities kaina yra $ 0.726485 su 10.25% augimo norma.

Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. AUDD ateities kaina yra $ 0.762810 su 15.76% augimo norma.

Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, AUDD 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.800950, o augimo norma – 21.55%.

Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, AUDD 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.840998, o augimo norma – 27.63%.

Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Novatti Australian Digital Dollar kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 1.3698 prekybos kainą.

Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Novatti Australian Digital Dollar kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 2.2314 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.658944
    0.00%
  • 2026
    $ 0.691891
    5.00%
  • 2027
    $ 0.726485
    10.25%
  • 2028
    $ 0.762810
    15.76%
  • 2029
    $ 0.800950
    21.55%
  • 2030
    $ 0.840998
    27.63%
  • 2031
    $ 0.883047
    34.01%
  • 2032
    $ 0.927200
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.973560
    47.75%
  • 2034
    $ 1.0222
    55.13%
  • 2035
    $ 1.0733
    62.89%
  • 2036
    $ 1.1270
    71.03%
  • 2037
    $ 1.1833
    79.59%
  • 2038
    $ 1.2425
    88.56%
  • 2039
    $ 1.3046
    97.99%
  • 2040
    $ 1.3698
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Novatti Australian Digital Dollar kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.658944
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.659034
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.659575
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.661651
    0.41%
Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma AUDD kaina yra $0.658944. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė AUDD, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.659034. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė AUDD, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.659575. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma AUDD kaina yra $0.661651. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Novatti Australian Digital Dollar kainų statistika

--
----

--

$ 166.29K
$ 166.29K$ 166.29K

254.45K
254.45K 254.45K

--
----

--

Naujausia AUDD kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, AUDD turi 254.45K apyvartą ir $ 166.29K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Novatti Australian Digital Dollar istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Novatti Australian Digital Dollar, dabartinė Novatti Australian Digital Dollar kaina yra 0.658944USD. Apyvartinė Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) pasiūla yra 254.45K AUDD, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $166,287.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    1.15%
    $ 0.007465
    $ 0.668315
    $ 0.649682
  • 7 dienos
    2.14%
    $ 0.014105
    $ 0.666818
    $ 0.637295
  • 30 dienų
    2.49%
    $ 0.016413
    $ 0.666818
    $ 0.637295
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Novatti Australian Digital Dollar kaina pasikeitė $0.007465, atspindinti 1.15% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Novatti Australian Digital Dollar buvo prekiaujama aukščiausia $0.666818 ir žemiausia $0.637295. Kainos pokytis buvo 2.14%. Ši naujausia tendencija parodo AUDD potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Novatti Australian Digital Dollar įvyko 2.49%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.016413 vertę. Tai rodo, kad AUDD artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) kainų prognozės modulis?

Novatti Australian Digital Dollar Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas AUDD kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Novatti Australian Digital Dollar ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą AUDD būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Novatti Australian Digital Dollar kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja AUDD ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina AUDD pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Novatti Australian Digital Dollar potencialą.

Kodėl AUDD kainų prognozė yra svarbi?

AUDD kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į AUDD dabar?
Pagal jūsų prognozes, AUDD pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio AUDD kainų prognozė?
Remiantis Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama AUDD kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 AUDD 2026 m.?
1 vieneto Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, AUDD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama AUDD kaina 2027 m.?
Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 AUDD kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė AUDD kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė AUDD kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 AUDD 2030 m.?
1 vieneto Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, AUDD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia AUDD kainų prognozė 2040 metams?
Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 AUDD kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 03:32:06(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.