nounspace ($SPACE) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite nounspace kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek $SPACE augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte nounspace kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

nounspace kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
nounspace Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

nounspace ($SPACE) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, nounspace galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.003949 prekybos kainą 2025 m.

nounspace ($SPACE) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, nounspace galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.004146 prekybos kainą 2026 m.

nounspace ($SPACE) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. $SPACE ateities kaina yra $ 0.004354 su 10.25% augimo norma.

nounspace ($SPACE) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. $SPACE ateities kaina yra $ 0.004571 su 15.76% augimo norma.

nounspace ($SPACE) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, $SPACE 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.004800, o augimo norma – 21.55%.

nounspace ($SPACE) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, $SPACE 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.005040, o augimo norma – 27.63%.

nounspace ($SPACE) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. nounspace kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.008210 prekybos kainą.

nounspace ($SPACE) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. nounspace kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.013373 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.003949
    0.00%
  • 2026
    $ 0.004146
    5.00%
  • 2027
    $ 0.004354
    10.25%
  • 2028
    $ 0.004571
    15.76%
  • 2029
    $ 0.004800
    21.55%
  • 2030
    $ 0.005040
    27.63%
  • 2031
    $ 0.005292
    34.01%
  • 2032
    $ 0.005557
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.005835
    47.75%
  • 2034
    $ 0.006126
    55.13%
  • 2035
    $ 0.006433
    62.89%
  • 2036
    $ 0.006754
    71.03%
  • 2037
    $ 0.007092
    79.59%
  • 2038
    $ 0.007447
    88.56%
  • 2039
    $ 0.007819
    97.99%
  • 2040
    $ 0.008210
    107.89%
Trumpalaikės nounspace kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.003949
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.003949
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.003953
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.003965
    0.41%
nounspace ($SPACE) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma $SPACE kaina yra $0.003949. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

nounspace ($SPACE) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė $SPACE, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.003949. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

nounspace ($SPACE) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė $SPACE, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.003953. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

nounspace ($SPACE) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma $SPACE kaina yra $0.003965. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė nounspace kainų statistika

--
----

--

$ 409.89K
$ 409.89K$ 409.89K

103.90M
103.90M 103.90M

--
----

--

Naujausia $SPACE kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, $SPACE turi 103.90M apyvartą ir $ 409.89K bendrą rinkos kapitalizaciją.

nounspace istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje nounspace, dabartinė nounspace kaina yra 0.003949USD. Apyvartinė nounspace ($SPACE) pasiūla yra 103.90M $SPACE, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $409,886.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.92%
    $ 0
    $ 0.003945
    $ 0.003815
  • 7 dienos
    21.07%
    $ 0.000832
    $ 0.006065
    $ 0.003026
  • 30 dienų
    -29.71%
    $ -0.001173
    $ 0.006065
    $ 0.003026
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas nounspace kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.92% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas nounspace buvo prekiaujama aukščiausia $0.006065 ir žemiausia $0.003026. Kainos pokytis buvo 21.07%. Ši naujausia tendencija parodo $SPACE potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį nounspace įvyko -29.71%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.001173 vertę. Tai rodo, kad $SPACE artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia nounspace ($SPACE) kainų prognozės modulis?

nounspace Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas $SPACE kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius nounspace ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą $SPACE būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti nounspace kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja $SPACE ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina $SPACE pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą nounspace potencialą.

Kodėl $SPACE kainų prognozė yra svarbi?

$SPACE kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į $SPACE dabar?
Pagal jūsų prognozes, $SPACE pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio $SPACE kainų prognozė?
Remiantis nounspace ($SPACE) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama $SPACE kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 $SPACE 2026 m.?
1 vieneto nounspace ($SPACE) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, $SPACE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama $SPACE kaina 2027 m.?
nounspace ($SPACE) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 $SPACE kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė $SPACE kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, nounspace ($SPACE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė $SPACE kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, nounspace ($SPACE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 $SPACE 2030 m.?
1 vieneto nounspace ($SPACE) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, $SPACE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia $SPACE kainų prognozė 2040 metams?
nounspace ($SPACE) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 $SPACE kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 01:04:39(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.