Notional Finance (NOTE) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Notional Finance kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek NOTE augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Notional Finance kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Notional Finance kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Notional Finance Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Notional Finance (NOTE) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Notional Finance galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.043595 prekybos kainą 2025 m.

Notional Finance (NOTE) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Notional Finance galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.045775 prekybos kainą 2026 m.

Notional Finance (NOTE) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. NOTE ateities kaina yra $ 0.048064 su 10.25% augimo norma.

Notional Finance (NOTE) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. NOTE ateities kaina yra $ 0.050467 su 15.76% augimo norma.

Notional Finance (NOTE) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NOTE 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.052990, o augimo norma – 21.55%.

Notional Finance (NOTE) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NOTE 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.055640, o augimo norma – 27.63%.

Notional Finance (NOTE) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Notional Finance kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.090632 prekybos kainą.

Notional Finance (NOTE) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Notional Finance kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.147630 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.043595
    0.00%
  • 2026
    $ 0.045775
    5.00%
  • 2027
    $ 0.048064
    10.25%
  • 2028
    $ 0.050467
    15.76%
  • 2029
    $ 0.052990
    21.55%
  • 2030
    $ 0.055640
    27.63%
  • 2031
    $ 0.058422
    34.01%
  • 2032
    $ 0.061343
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.064410
    47.75%
  • 2034
    $ 0.067631
    55.13%
  • 2035
    $ 0.071012
    62.89%
  • 2036
    $ 0.074563
    71.03%
  • 2037
    $ 0.078291
    79.59%
  • 2038
    $ 0.082205
    88.56%
  • 2039
    $ 0.086316
    97.99%
  • 2040
    $ 0.090632
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Notional Finance kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.043595
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.043601
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.043637
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.043774
    0.41%
Notional Finance (NOTE) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma NOTE kaina yra $0.043595. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Notional Finance (NOTE) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė NOTE, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.043601. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Notional Finance (NOTE) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė NOTE, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.043637. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Notional Finance (NOTE) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma NOTE kaina yra $0.043774. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Notional Finance kainų statistika

--
----

--

$ 2.05M
$ 2.05M$ 2.05M

47.03M
47.03M 47.03M

--
----

--

Naujausia NOTE kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, NOTE turi 47.03M apyvartą ir $ 2.05M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Notional Finance istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Notional Finance, dabartinė Notional Finance kaina yra 0.043595USD. Apyvartinė Notional Finance (NOTE) pasiūla yra 47.03M NOTE, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $2,050,404.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    2.16%
    $ 0.000923
    $ 0.043842
    $ 0.042470
  • 7 dienos
    -13.63%
    $ -0.005946
    $ 0.049207
    $ 0.042157
  • 30 dienų
    -8.15%
    $ -0.003557
    $ 0.049207
    $ 0.042157
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Notional Finance kaina pasikeitė $0.000923, atspindinti 2.16% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Notional Finance buvo prekiaujama aukščiausia $0.049207 ir žemiausia $0.042157. Kainos pokytis buvo -13.63%. Ši naujausia tendencija parodo NOTE potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Notional Finance įvyko -8.15%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.003557 vertę. Tai rodo, kad NOTE artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Notional Finance (NOTE) kainų prognozės modulis?

Notional Finance Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas NOTE kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Notional Finance ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą NOTE būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Notional Finance kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja NOTE ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina NOTE pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Notional Finance potencialą.

Kodėl NOTE kainų prognozė yra svarbi?

NOTE kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į NOTE dabar?
Pagal jūsų prognozes, NOTE pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio NOTE kainų prognozė?
Remiantis Notional Finance (NOTE) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama NOTE kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 NOTE 2026 m.?
1 vieneto Notional Finance (NOTE) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, NOTE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama NOTE kaina 2027 m.?
Notional Finance (NOTE) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 NOTE kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė NOTE kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Notional Finance (NOTE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė NOTE kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Notional Finance (NOTE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 NOTE 2030 m.?
1 vieneto Notional Finance (NOTE) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, NOTE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia NOTE kainų prognozė 2040 metams?
Notional Finance (NOTE) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 NOTE kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.