Noot Noot (NOOT) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Noot Noot kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek NOOT augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Noot Noot kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Noot Noot kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Noot Noot Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Noot Noot (NOOT) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Noot Noot galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.003185 prekybos kainą 2025 m.

Noot Noot (NOOT) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Noot Noot galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.003345 prekybos kainą 2026 m.

Noot Noot (NOOT) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. NOOT ateities kaina yra $ 0.003512 su 10.25% augimo norma.

Noot Noot (NOOT) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. NOOT ateities kaina yra $ 0.003687 su 15.76% augimo norma.

Noot Noot (NOOT) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NOOT 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.003872, o augimo norma – 21.55%.

Noot Noot (NOOT) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NOOT 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.004066, o augimo norma – 27.63%.

Noot Noot (NOOT) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Noot Noot kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.006623 prekybos kainą.

Noot Noot (NOOT) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Noot Noot kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.010788 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.003185
    0.00%
  • 2026
    $ 0.003345
    5.00%
  • 2027
    $ 0.003512
    10.25%
  • 2028
    $ 0.003687
    15.76%
  • 2029
    $ 0.003872
    21.55%
  • 2030
    $ 0.004066
    27.63%
  • 2031
    $ 0.004269
    34.01%
  • 2032
    $ 0.004482
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.004706
    47.75%
  • 2034
    $ 0.004942
    55.13%
  • 2035
    $ 0.005189
    62.89%
  • 2036
    $ 0.005448
    71.03%
  • 2037
    $ 0.005721
    79.59%
  • 2038
    $ 0.006007
    88.56%
  • 2039
    $ 0.006307
    97.99%
  • 2040
    $ 0.006623
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Noot Noot kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.003185
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.003186
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.003188
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.003198
    0.41%
Noot Noot (NOOT) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma NOOT kaina yra $0.003185. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Noot Noot (NOOT) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė NOOT, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.003186. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Noot Noot (NOOT) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė NOOT, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.003188. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Noot Noot (NOOT) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma NOOT kaina yra $0.003198. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Noot Noot kainų statistika

--
----

--

$ 3.24M
$ 3.24M$ 3.24M

1.00B
1.00B 1.00B

--
----

--

Naujausia NOOT kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, NOOT turi 1.00B apyvartą ir $ 3.24M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Noot Noot istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Noot Noot, dabartinė Noot Noot kaina yra 0.003185USD. Apyvartinė Noot Noot (NOOT) pasiūla yra 1.00B NOOT, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $3,238,745.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -28.14%
    $ -0.001247
    $ 0.004502
    $ 0.003066
  • 7 dienos
    -34.57%
    $ -0.001101
    $ 0.005595
    $ 0.003158
  • 30 dienų
    -46.35%
    $ -0.001476
    $ 0.005595
    $ 0.003158
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Noot Noot kaina pasikeitė $-0.001247, atspindinti -28.14% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Noot Noot buvo prekiaujama aukščiausia $0.005595 ir žemiausia $0.003158. Kainos pokytis buvo -34.57%. Ši naujausia tendencija parodo NOOT potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Noot Noot įvyko -46.35%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.001476 vertę. Tai rodo, kad NOOT artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Noot Noot (NOOT) kainų prognozės modulis?

Noot Noot Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas NOOT kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Noot Noot ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą NOOT būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Noot Noot kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja NOOT ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina NOOT pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Noot Noot potencialą.

Kodėl NOOT kainų prognozė yra svarbi?

NOOT kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į NOOT dabar?
Pagal jūsų prognozes, NOOT pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio NOOT kainų prognozė?
Remiantis Noot Noot (NOOT) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama NOOT kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 NOOT 2026 m.?
1 vieneto Noot Noot (NOOT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, NOOT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama NOOT kaina 2027 m.?
Noot Noot (NOOT) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 NOOT kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė NOOT kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Noot Noot (NOOT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė NOOT kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Noot Noot (NOOT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 NOOT 2030 m.?
1 vieneto Noot Noot (NOOT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, NOOT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia NOOT kainų prognozė 2040 metams?
Noot Noot (NOOT) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 NOOT kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.