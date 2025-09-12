Noon USN (USN) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Noon USN kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek USN augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Noon USN kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Noon USN kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 21:23:03(UTC+8)

Noon USN Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Noon USN (USN) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Noon USN galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.9995 prekybos kainą 2025 m.

Noon USN (USN) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Noon USN galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 1.0494 prekybos kainą 2026 m.

Noon USN (USN) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. USN ateities kaina yra $ 1.1019 su 10.25% augimo norma.

Noon USN (USN) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. USN ateities kaina yra $ 1.1570 su 15.76% augimo norma.

Noon USN (USN) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, USN 2029 m. tikslinė kaina yra $ 1.2148, o augimo norma – 21.55%.

Noon USN (USN) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, USN 2030 m. tikslinė kaina yra $ 1.2756, o augimo norma – 27.63%.

Noon USN (USN) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Noon USN kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 2.0778 prekybos kainą.

Noon USN (USN) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Noon USN kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 3.3846 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.9995
    0.00%
  • 2026
    $ 1.0494
    5.00%
  • 2027
    $ 1.1019
    10.25%
  • 2028
    $ 1.1570
    15.76%
  • 2029
    $ 1.2148
    21.55%
  • 2030
    $ 1.2756
    27.63%
  • 2031
    $ 1.3394
    34.01%
  • 2032
    $ 1.4063
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 1.4767
    47.75%
  • 2034
    $ 1.5505
    55.13%
  • 2035
    $ 1.6280
    62.89%
  • 2036
    $ 1.7094
    71.03%
  • 2037
    $ 1.7949
    79.59%
  • 2038
    $ 1.8847
    88.56%
  • 2039
    $ 1.9789
    97.99%
  • 2040
    $ 2.0778
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Noon USN kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.9995
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.999636
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 1.0004
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 1.0036
    0.41%
Noon USN (USN) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma USN kaina yra $0.9995. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Noon USN (USN) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė USN, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.999636. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Noon USN (USN) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė USN, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $1.0004. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Noon USN (USN) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma USN kaina yra $1.0036. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Noon USN kainų statistika

--
----

--

$ 23.00M
$ 23.00M$ 23.00M

23.01M
23.01M 23.01M

--
----

--

Naujausia USN kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, USN turi 23.01M apyvartą ir $ 23.00M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Noon USN istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Noon USN, dabartinė Noon USN kaina yra 0.9995USD. Apyvartinė Noon USN (USN) pasiūla yra 23.01M USN, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $22,997,225.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.05%
    $ -0.000580
    $ 1.001
    $ 0.996744
  • 7 dienos
    -0.08%
    $ -0.000867
    $ 1.0027
    $ 0.996212
  • 30 dienų
    -0.02%
    $ -0.000232
    $ 1.0027
    $ 0.996212
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Noon USN kaina pasikeitė $-0.000580, atspindinti -0.05% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Noon USN buvo prekiaujama aukščiausia $1.0027 ir žemiausia $0.996212. Kainos pokytis buvo -0.08%. Ši naujausia tendencija parodo USN potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Noon USN įvyko -0.02%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000232 vertę. Tai rodo, kad USN artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Noon USN (USN) kainų prognozės modulis?

Noon USN Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas USN kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Noon USN ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą USN būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Noon USN kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja USN ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina USN pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Noon USN potencialą.

Kodėl USN kainų prognozė yra svarbi?

USN kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į USN dabar?
Pagal jūsų prognozes, USN pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio USN kainų prognozė?
Remiantis Noon USN (USN) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama USN kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 USN 2026 m.?
1 vieneto Noon USN (USN) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, USN padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama USN kaina 2027 m.?
Noon USN (USN) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 USN kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė USN kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Noon USN (USN) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė USN kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Noon USN (USN) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 USN 2030 m.?
1 vieneto Noon USN (USN) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, USN padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia USN kainų prognozė 2040 metams?
Noon USN (USN) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 USN kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.