Nirvana ANA (ANA) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Nirvana ANA kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek ANA augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Nirvana ANA kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Nirvana ANA kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Nirvana ANA Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Nirvana ANA (ANA) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Nirvana ANA galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 4.1 prekybos kainą 2025 m.

Nirvana ANA (ANA) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Nirvana ANA galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 4.305 prekybos kainą 2026 m.

Nirvana ANA (ANA) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. ANA ateities kaina yra $ 4.5202 su 10.25% augimo norma.

Nirvana ANA (ANA) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. ANA ateities kaina yra $ 4.7462 su 15.76% augimo norma.

Nirvana ANA (ANA) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ANA 2029 m. tikslinė kaina yra $ 4.9835, o augimo norma – 21.55%.

Nirvana ANA (ANA) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ANA 2030 m. tikslinė kaina yra $ 5.2327, o augimo norma – 27.63%.

Nirvana ANA (ANA) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Nirvana ANA kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 8.5236 prekybos kainą.

Nirvana ANA (ANA) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Nirvana ANA kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 13.8840 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 4.1
    0.00%
  • 2026
    $ 4.305
    5.00%
  • 2027
    $ 4.5202
    10.25%
  • 2028
    $ 4.7462
    15.76%
  • 2029
    $ 4.9835
    21.55%
  • 2030
    $ 5.2327
    27.63%
  • 2031
    $ 5.4943
    34.01%
  • 2032
    $ 5.7691
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 6.0575
    47.75%
  • 2034
    $ 6.3604
    55.13%
  • 2035
    $ 6.6784
    62.89%
  • 2036
    $ 7.0123
    71.03%
  • 2037
    $ 7.3630
    79.59%
  • 2038
    $ 7.7311
    88.56%
  • 2039
    $ 8.1177
    97.99%
  • 2040
    $ 8.5236
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Nirvana ANA kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 4.1
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 4.1005
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 4.1039
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 4.1168
    0.41%
Nirvana ANA (ANA) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma ANA kaina yra $4.1. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Nirvana ANA (ANA) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė ANA, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $4.1005. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Nirvana ANA (ANA) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė ANA, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $4.1039. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Nirvana ANA (ANA) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma ANA kaina yra $4.1168. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Nirvana ANA kainų statistika

--
----

--

$ 32.23M
$ 32.23M$ 32.23M

7.85M
7.85M 7.85M

--
----

--

Naujausia ANA kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, ANA turi 7.85M apyvartą ir $ 32.23M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Nirvana ANA istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Nirvana ANA, dabartinė Nirvana ANA kaina yra 4.1USD. Apyvartinė Nirvana ANA (ANA) pasiūla yra 7.85M ANA, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $32,230,157.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.50%
    $ -0.020863
    $ 4.12
    $ 4.1
  • 7 dienos
    0.95%
    $ 0.039079
    $ 4.2892
    $ 4.0146
  • 30 dienų
    -4.32%
    $ -0.177309
    $ 4.2892
    $ 4.0146
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Nirvana ANA kaina pasikeitė $-0.020863, atspindinti -0.50% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Nirvana ANA buvo prekiaujama aukščiausia $4.2892 ir žemiausia $4.0146. Kainos pokytis buvo 0.95%. Ši naujausia tendencija parodo ANA potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Nirvana ANA įvyko -4.32%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.177309 vertę. Tai rodo, kad ANA artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Nirvana ANA (ANA) kainų prognozės modulis?

Nirvana ANA Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas ANA kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Nirvana ANA ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą ANA būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Nirvana ANA kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja ANA ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina ANA pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Nirvana ANA potencialą.

Kodėl ANA kainų prognozė yra svarbi?

ANA kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į ANA dabar?
Pagal jūsų prognozes, ANA pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio ANA kainų prognozė?
Remiantis Nirvana ANA (ANA) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama ANA kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 ANA 2026 m.?
1 vieneto Nirvana ANA (ANA) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ANA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama ANA kaina 2027 m.?
Nirvana ANA (ANA) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 ANA kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė ANA kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Nirvana ANA (ANA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė ANA kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Nirvana ANA (ANA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 ANA 2030 m.?
1 vieneto Nirvana ANA (ANA) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ANA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia ANA kainų prognozė 2040 metams?
Nirvana ANA (ANA) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 ANA kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 23:22:05(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.