NFTmall (GEM) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite NFTmall kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek GEM augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte NFTmall kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

NFTmall kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
NFTmall Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

NFTmall (GEM) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, NFTmall galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.006966 prekybos kainą 2025 m.

NFTmall (GEM) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, NFTmall galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.007314 prekybos kainą 2026 m.

NFTmall (GEM) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. GEM ateities kaina yra $ 0.007680 su 10.25% augimo norma.

NFTmall (GEM) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. GEM ateities kaina yra $ 0.008064 su 15.76% augimo norma.

NFTmall (GEM) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GEM 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.008467, o augimo norma – 21.55%.

NFTmall (GEM) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GEM 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.008890, o augimo norma – 27.63%.

NFTmall (GEM) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. NFTmall kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.014482 prekybos kainą.

NFTmall (GEM) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. NFTmall kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.023590 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.006966
    0.00%
  • 2026
    $ 0.007314
    5.00%
  • 2027
    $ 0.007680
    10.25%
  • 2028
    $ 0.008064
    15.76%
  • 2029
    $ 0.008467
    21.55%
  • 2030
    $ 0.008890
    27.63%
  • 2031
    $ 0.009335
    34.01%
  • 2032
    $ 0.009802
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.010292
    47.75%
  • 2034
    $ 0.010806
    55.13%
  • 2035
    $ 0.011347
    62.89%
  • 2036
    $ 0.011914
    71.03%
  • 2037
    $ 0.012510
    79.59%
  • 2038
    $ 0.013135
    88.56%
  • 2039
    $ 0.013792
    97.99%
  • 2040
    $ 0.014482
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės NFTmall kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.006966
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.006967
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.006972
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.006994
    0.41%
NFTmall (GEM) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma GEM kaina yra $0.006966. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

NFTmall (GEM) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė GEM, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.006967. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

NFTmall (GEM) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė GEM, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.006972. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

NFTmall (GEM) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma GEM kaina yra $0.006994. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė NFTmall kainų statistika

--
----

--

$ 139.21K
$ 139.21K$ 139.21K

19.98M
19.98M 19.98M

--
----

--

Naujausia GEM kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, GEM turi 19.98M apyvartą ir $ 139.21K bendrą rinkos kapitalizaciją.

NFTmall istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje NFTmall, dabartinė NFTmall kaina yra 0.006966USD. Apyvartinė NFTmall (GEM) pasiūla yra 19.98M GEM, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $139,206.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0
    $ 0
    $ 0
  • 7 dienos
    0.00%
    $ 0
    $ 0.007779
    $ 0.007779
  • 30 dienų
    -9.82%
    $ -0.000684
    $ 0.007779
    $ 0.007779
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas NFTmall kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas NFTmall buvo prekiaujama aukščiausia $0.007779 ir žemiausia $0.007779. Kainos pokytis buvo 0.00%. Ši naujausia tendencija parodo GEM potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį NFTmall įvyko -9.82%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000684 vertę. Tai rodo, kad GEM artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia NFTmall (GEM) kainų prognozės modulis?

NFTmall Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas GEM kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius NFTmall ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą GEM būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti NFTmall kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja GEM ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina GEM pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą NFTmall potencialą.

Kodėl GEM kainų prognozė yra svarbi?

GEM kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į GEM dabar?
Pagal jūsų prognozes, GEM pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio GEM kainų prognozė?
Remiantis NFTmall (GEM) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama GEM kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 GEM 2026 m.?
1 vieneto NFTmall (GEM) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GEM padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama GEM kaina 2027 m.?
NFTmall (GEM) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 GEM kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė GEM kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, NFTmall (GEM) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė GEM kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, NFTmall (GEM) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 GEM 2030 m.?
1 vieneto NFTmall (GEM) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GEM padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia GEM kainų prognozė 2040 metams?
NFTmall (GEM) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 GEM kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.