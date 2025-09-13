NFT Stars (NFTS) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite NFT Stars kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek NFTS augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte NFT Stars kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

NFT Stars kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 09:31:26(UTC+8)

NFT Stars Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

NFT Stars (NFTS) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, NFT Stars galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.007716 prekybos kainą 2025 m.

NFT Stars (NFTS) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, NFT Stars galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.008102 prekybos kainą 2026 m.

NFT Stars (NFTS) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. NFTS ateities kaina yra $ 0.008507 su 10.25% augimo norma.

NFT Stars (NFTS) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. NFTS ateities kaina yra $ 0.008932 su 15.76% augimo norma.

NFT Stars (NFTS) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NFTS 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.009379, o augimo norma – 21.55%.

NFT Stars (NFTS) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NFTS 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.009848, o augimo norma – 27.63%.

NFT Stars (NFTS) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. NFT Stars kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.016041 prekybos kainą.

NFT Stars (NFTS) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. NFT Stars kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.026129 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.007716
    0.00%
  • 2026
    $ 0.008102
    5.00%
  • 2027
    $ 0.008507
    10.25%
  • 2028
    $ 0.008932
    15.76%
  • 2029
    $ 0.009379
    21.55%
  • 2030
    $ 0.009848
    27.63%
  • 2031
    $ 0.010340
    34.01%
  • 2032
    $ 0.010857
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.011400
    47.75%
  • 2034
    $ 0.011970
    55.13%
  • 2035
    $ 0.012568
    62.89%
  • 2036
    $ 0.013197
    71.03%
  • 2037
    $ 0.013857
    79.59%
  • 2038
    $ 0.014550
    88.56%
  • 2039
    $ 0.015277
    97.99%
  • 2040
    $ 0.016041
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės NFT Stars kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.007716
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.007717
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.007723
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.007747
    0.41%
NFT Stars (NFTS) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma NFTS kaina yra $0.007716. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

NFT Stars (NFTS) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė NFTS, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.007717. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

NFT Stars (NFTS) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė NFTS, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.007723. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

NFT Stars (NFTS) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma NFTS kaina yra $0.007747. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė NFT Stars kainų statistika

--
----

--

$ 10.60K
$ 10.60K$ 10.60K

1.37M
1.37M 1.37M

--
----

--

Naujausia NFTS kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, NFTS turi 1.37M apyvartą ir $ 10.60K bendrą rinkos kapitalizaciją.

NFT Stars istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje NFT Stars, dabartinė NFT Stars kaina yra 0.007716USD. Apyvartinė NFT Stars (NFTS) pasiūla yra 1.37M NFTS, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $10,602.64.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    968.25%
    $ 0.006993
    $ 0.007715
    $ 0
  • 7 dienos
    1,235.59%
    $ 0.095341
    $ 0.007716
    $ 0.000575
  • 30 dienų
    1,375.66%
    $ 0.106148
    $ 0.007716
    $ 0.000575
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas NFT Stars kaina pasikeitė $0.006993, atspindinti 968.25% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas NFT Stars buvo prekiaujama aukščiausia $0.007716 ir žemiausia $0.000575. Kainos pokytis buvo 1,235.59%. Ši naujausia tendencija parodo NFTS potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį NFT Stars įvyko 1,375.66%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.106148 vertę. Tai rodo, kad NFTS artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia NFT Stars (NFTS) kainų prognozės modulis?

NFT Stars Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas NFTS kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius NFT Stars ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą NFTS būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti NFT Stars kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja NFTS ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina NFTS pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą NFT Stars potencialą.

Kodėl NFTS kainų prognozė yra svarbi?

NFTS kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į NFTS dabar?
Pagal jūsų prognozes, NFTS pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio NFTS kainų prognozė?
Remiantis NFT Stars (NFTS) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama NFTS kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 NFTS 2026 m.?
1 vieneto NFT Stars (NFTS) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, NFTS padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama NFTS kaina 2027 m.?
NFT Stars (NFTS) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 NFTS kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė NFTS kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, NFT Stars (NFTS) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė NFTS kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, NFT Stars (NFTS) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 NFTS 2030 m.?
1 vieneto NFT Stars (NFTS) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, NFTS padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia NFTS kainų prognozė 2040 metams?
NFT Stars (NFTS) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 NFTS kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 09:31:26(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.