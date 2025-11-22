Nexora (NEX) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Nexora kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek NEX augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Nexora kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Nexora kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Nexora Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Nexora (NEX) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Nexora galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.15603 prekybos kainą 2025 m.

Nexora (NEX) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Nexora galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.163831 prekybos kainą 2026 m.

Nexora (NEX) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. NEX ateities kaina yra $ 0.172023 su 10.25% augimo norma.

Nexora (NEX) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. NEX ateities kaina yra $ 0.180624 su 15.76% augimo norma.

Nexora (NEX) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NEX 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.189655, o augimo norma – 21.55%.

Nexora (NEX) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NEX 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.199138, o augimo norma – 27.63%.

Nexora (NEX) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Nexora kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.324375 prekybos kainą.

Nexora (NEX) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Nexora kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.528372 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.15603
    0.00%
  • 2026
    $ 0.163831
    5.00%
  • 2027
    $ 0.172023
    10.25%
  • 2028
    $ 0.180624
    15.76%
  • 2029
    $ 0.189655
    21.55%
  • 2030
    $ 0.199138
    27.63%
  • 2031
    $ 0.209095
    34.01%
  • 2032
    $ 0.219549
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.230527
    47.75%
  • 2034
    $ 0.242053
    55.13%
  • 2035
    $ 0.254156
    62.89%
  • 2036
    $ 0.266864
    71.03%
  • 2037
    $ 0.280207
    79.59%
  • 2038
    $ 0.294217
    88.56%
  • 2039
    $ 0.308928
    97.99%
  • 2040
    $ 0.324375
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Nexora kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 0.15603
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 0.156051
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.156179
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 0.156671
    0.41%
Nexora (NEX) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma NEX kaina yra $0.15603. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Nexora (NEX) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė NEX, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.156051. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Nexora (NEX) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė NEX, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.156179. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Nexora (NEX) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma NEX kaina yra $0.156671. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Nexora kainų statistika

--
----

--

$ 8.74M
$ 8.74M$ 8.74M

56.00M
56.00M 56.00M

--
----

--

Naujausia NEX kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, NEX turi 56.00M apyvartą ir $ 8.74M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Nexora istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Nexora, dabartinė Nexora kaina yra 0.15603USD. Apyvartinė Nexora (NEX) pasiūla yra 56.00M NEX, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $8,743,404.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.74%
    $ 0.001149
    $ 0.158825
    $ 0.154539
  • 7 dienos
    -15.01%
    $ -0.023433
    $ 0.246485
    $ 0.154603
  • 30 dienų
    -36.06%
    $ -0.056266
    $ 0.246485
    $ 0.154603
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Nexora kaina pasikeitė $0.001149, atspindinti 0.74% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Nexora buvo prekiaujama aukščiausia $0.246485 ir žemiausia $0.154603. Kainos pokytis buvo -15.01%. Ši naujausia tendencija parodo NEX potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Nexora įvyko -36.06%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.056266 vertę. Tai rodo, kad NEX artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Nexora (NEX) kainų prognozės modulis?

Nexora Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas NEX kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Nexora ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą NEX būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Nexora kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja NEX ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina NEX pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Nexora potencialą.

Kodėl NEX kainų prognozė yra svarbi?

NEX kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į NEX dabar?
Pagal jūsų prognozes, NEX pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio NEX kainų prognozė?
Remiantis Nexora (NEX) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama NEX kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 NEX 2026 m.?
1 vieneto Nexora (NEX) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, NEX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama NEX kaina 2027 m.?
Nexora (NEX) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 NEX kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė NEX kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Nexora (NEX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė NEX kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Nexora (NEX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 NEX 2030 m.?
1 vieneto Nexora (NEX) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, NEX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia NEX kainų prognozė 2040 metams?
Nexora (NEX) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 NEX kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.