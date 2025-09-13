Nest Credit Vault (NCREDIT) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Nest Credit Vault kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek NCREDIT augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Nest Credit Vault kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Nest Credit Vault kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 01:03:15(UTC+8)

Nest Credit Vault Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Nest Credit Vault (NCREDIT) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Nest Credit Vault galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 1.014 prekybos kainą 2025 m.

Nest Credit Vault (NCREDIT) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Nest Credit Vault galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 1.0647 prekybos kainą 2026 m.

Nest Credit Vault (NCREDIT) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. NCREDIT ateities kaina yra $ 1.1179 su 10.25% augimo norma.

Nest Credit Vault (NCREDIT) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. NCREDIT ateities kaina yra $ 1.1738 su 15.76% augimo norma.

Nest Credit Vault (NCREDIT) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NCREDIT 2029 m. tikslinė kaina yra $ 1.2325, o augimo norma – 21.55%.

Nest Credit Vault (NCREDIT) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NCREDIT 2030 m. tikslinė kaina yra $ 1.2941, o augimo norma – 27.63%.

Nest Credit Vault (NCREDIT) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Nest Credit Vault kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 2.1080 prekybos kainą.

Nest Credit Vault (NCREDIT) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Nest Credit Vault kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 3.4337 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 1.014
    0.00%
  • 2026
    $ 1.0647
    5.00%
  • 2027
    $ 1.1179
    10.25%
  • 2028
    $ 1.1738
    15.76%
  • 2029
    $ 1.2325
    21.55%
  • 2030
    $ 1.2941
    27.63%
  • 2031
    $ 1.3588
    34.01%
  • 2032
    $ 1.4267
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 1.4981
    47.75%
  • 2034
    $ 1.5730
    55.13%
  • 2035
    $ 1.6516
    62.89%
  • 2036
    $ 1.7342
    71.03%
  • 2037
    $ 1.8209
    79.59%
  • 2038
    $ 1.9120
    88.56%
  • 2039
    $ 2.0076
    97.99%
  • 2040
    $ 2.1080
    107.89%
Trumpalaikės Nest Credit Vault kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 1.014
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 1.0141
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 1.0149
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 1.0181
    0.41%
Nest Credit Vault (NCREDIT) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma NCREDIT kaina yra $1.014. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Nest Credit Vault (NCREDIT) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė NCREDIT, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $1.0141. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Nest Credit Vault (NCREDIT) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė NCREDIT, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $1.0149. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Nest Credit Vault (NCREDIT) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma NCREDIT kaina yra $1.0181. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Nest Credit Vault kainų statistika

--
----

--

$ 689.15K
$ 689.15K$ 689.15K

679.52K
679.52K 679.52K

--
----

--

Naujausia NCREDIT kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, NCREDIT turi 679.52K apyvartą ir $ 689.15K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Nest Credit Vault istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Nest Credit Vault, dabartinė Nest Credit Vault kaina yra 1.014USD. Apyvartinė Nest Credit Vault (NCREDIT) pasiūla yra 679.52K NCREDIT, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $689,147.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.06%
    $ 0.000608
    $ 1.014
    $ 1.014
  • 7 dienos
    0.08%
    $ 0.000818
    $ 1.0141
    $ 1.0092
  • 30 dienų
    0.49%
    $ 0.004933
    $ 1.0141
    $ 1.0092
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Nest Credit Vault kaina pasikeitė $0.000608, atspindinti 0.06% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Nest Credit Vault buvo prekiaujama aukščiausia $1.0141 ir žemiausia $1.0092. Kainos pokytis buvo 0.08%. Ši naujausia tendencija parodo NCREDIT potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Nest Credit Vault įvyko 0.49%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.004933 vertę. Tai rodo, kad NCREDIT artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Nest Credit Vault (NCREDIT) kainų prognozės modulis?

Nest Credit Vault Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas NCREDIT kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Nest Credit Vault ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą NCREDIT būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Nest Credit Vault kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja NCREDIT ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina NCREDIT pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Nest Credit Vault potencialą.

Kodėl NCREDIT kainų prognozė yra svarbi?

NCREDIT kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į NCREDIT dabar?
Pagal jūsų prognozes, NCREDIT pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio NCREDIT kainų prognozė?
Remiantis Nest Credit Vault (NCREDIT) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama NCREDIT kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 NCREDIT 2026 m.?
1 vieneto Nest Credit Vault (NCREDIT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, NCREDIT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama NCREDIT kaina 2027 m.?
Nest Credit Vault (NCREDIT) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 NCREDIT kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė NCREDIT kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Nest Credit Vault (NCREDIT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė NCREDIT kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Nest Credit Vault (NCREDIT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 NCREDIT 2030 m.?
1 vieneto Nest Credit Vault (NCREDIT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, NCREDIT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia NCREDIT kainų prognozė 2040 metams?
Nest Credit Vault (NCREDIT) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 NCREDIT kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 01:03:15(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.