NerveFlux (NERVE) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite NerveFlux kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek NERVE augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte NerveFlux kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

NerveFlux kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
NerveFlux Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

NerveFlux (NERVE) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, NerveFlux galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000356 prekybos kainą 2025 m.

NerveFlux (NERVE) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, NerveFlux galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000374 prekybos kainą 2026 m.

NerveFlux (NERVE) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. NERVE ateities kaina yra $ 0.000393 su 10.25% augimo norma.

NerveFlux (NERVE) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. NERVE ateities kaina yra $ 0.000412 su 15.76% augimo norma.

NerveFlux (NERVE) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NERVE 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000433, o augimo norma – 21.55%.

NerveFlux (NERVE) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NERVE 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000455, o augimo norma – 27.63%.

NerveFlux (NERVE) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. NerveFlux kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.000741 prekybos kainą.

NerveFlux (NERVE) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. NerveFlux kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.001208 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000356
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000374
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000393
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000412
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000433
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000455
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000478
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000501
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.000527
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000553
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000581
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000610
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000640
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000672
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000706
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000741
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės NerveFlux kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.000356
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.000356
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000357
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.000358
    0.41%
NerveFlux (NERVE) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma NERVE kaina yra $0.000356. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

NerveFlux (NERVE) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė NERVE, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000356. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

NerveFlux (NERVE) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė NERVE, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000357. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

NerveFlux (NERVE) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma NERVE kaina yra $0.000358. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė NerveFlux kainų statistika

--
----

--

$ 15.73K
$ 15.73K$ 15.73K

44.08M
44.08M 44.08M

--
----

--

Naujausia NERVE kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, NERVE turi 44.08M apyvartą ir $ 15.73K bendrą rinkos kapitalizaciją.

NerveFlux istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje NerveFlux, dabartinė NerveFlux kaina yra 0.000356USD. Apyvartinė NerveFlux (NERVE) pasiūla yra 44.08M NERVE, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $15,725.44.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0
    $ 0
    $ 0
  • 7 dienos
    3.05%
    $ 0.000010
    $ 0.000429
    $ 0.000349
  • 30 dienų
    -9.05%
    $ -0.000032
    $ 0.000429
    $ 0.000349
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas NerveFlux kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas NerveFlux buvo prekiaujama aukščiausia $0.000429 ir žemiausia $0.000349. Kainos pokytis buvo 3.05%. Ši naujausia tendencija parodo NERVE potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį NerveFlux įvyko -9.05%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000032 vertę. Tai rodo, kad NERVE artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia NerveFlux (NERVE) kainų prognozės modulis?

NerveFlux Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas NERVE kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius NerveFlux ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą NERVE būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti NerveFlux kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja NERVE ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina NERVE pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą NerveFlux potencialą.

Kodėl NERVE kainų prognozė yra svarbi?

NERVE kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į NERVE dabar?
Pagal jūsų prognozes, NERVE pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio NERVE kainų prognozė?
Remiantis NerveFlux (NERVE) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama NERVE kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 NERVE 2026 m.?
1 vieneto NerveFlux (NERVE) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, NERVE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama NERVE kaina 2027 m.?
NerveFlux (NERVE) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 NERVE kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė NERVE kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, NerveFlux (NERVE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė NERVE kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, NerveFlux (NERVE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 NERVE 2030 m.?
1 vieneto NerveFlux (NERVE) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, NERVE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia NERVE kainų prognozė 2040 metams?
NerveFlux (NERVE) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 NERVE kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.