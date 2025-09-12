Neemo Staked Astar (NSASTR) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Neemo Staked Astar kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek NSASTR augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Neemo Staked Astar kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Neemo Staked Astar kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 22:32:45(UTC+8)

Neemo Staked Astar Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Neemo Staked Astar (NSASTR) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Neemo Staked Astar galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.021158 prekybos kainą 2025 m.

Neemo Staked Astar (NSASTR) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Neemo Staked Astar galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.022216 prekybos kainą 2026 m.

Neemo Staked Astar (NSASTR) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. NSASTR ateities kaina yra $ 0.023327 su 10.25% augimo norma.

Neemo Staked Astar (NSASTR) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. NSASTR ateities kaina yra $ 0.024493 su 15.76% augimo norma.

Neemo Staked Astar (NSASTR) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NSASTR 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.025718, o augimo norma – 21.55%.

Neemo Staked Astar (NSASTR) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NSASTR 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.027004, o augimo norma – 27.63%.

Neemo Staked Astar (NSASTR) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Neemo Staked Astar kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.043987 prekybos kainą.

Neemo Staked Astar (NSASTR) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Neemo Staked Astar kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.071650 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.021158
    0.00%
  • 2026
    $ 0.022216
    5.00%
  • 2027
    $ 0.023327
    10.25%
  • 2028
    $ 0.024493
    15.76%
  • 2029
    $ 0.025718
    21.55%
  • 2030
    $ 0.027004
    27.63%
  • 2031
    $ 0.028354
    34.01%
  • 2032
    $ 0.029772
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.031260
    47.75%
  • 2034
    $ 0.032823
    55.13%
  • 2035
    $ 0.034464
    62.89%
  • 2036
    $ 0.036188
    71.03%
  • 2037
    $ 0.037997
    79.59%
  • 2038
    $ 0.039897
    88.56%
  • 2039
    $ 0.041892
    97.99%
  • 2040
    $ 0.043987
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Neemo Staked Astar kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.021158
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.021161
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.021178
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.021245
    0.41%
Neemo Staked Astar (NSASTR) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma NSASTR kaina yra $0.021158. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Neemo Staked Astar (NSASTR) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė NSASTR, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.021161. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Neemo Staked Astar (NSASTR) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė NSASTR, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.021178. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Neemo Staked Astar (NSASTR) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma NSASTR kaina yra $0.021245. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Neemo Staked Astar kainų statistika

--
----

--

$ 4.32M
$ 4.32M$ 4.32M

204.35M
204.35M 204.35M

--
----

--

Naujausia NSASTR kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, NSASTR turi 204.35M apyvartą ir $ 4.32M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Neemo Staked Astar istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Neemo Staked Astar, dabartinė Neemo Staked Astar kaina yra 0.021158USD. Apyvartinė Neemo Staked Astar (NSASTR) pasiūla yra 204.35M NSASTR, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $4,323,651.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    3.31%
    $ 0.000678
    $ 0.021158
    $ 0.020391
  • 7 dienos
    4.77%
    $ 0.001009
    $ 0.021288
    $ 0.007036
  • 30 dienų
    199.01%
    $ 0.042108
    $ 0.021288
    $ 0.007036
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Neemo Staked Astar kaina pasikeitė $0.000678, atspindinti 3.31% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Neemo Staked Astar buvo prekiaujama aukščiausia $0.021288 ir žemiausia $0.007036. Kainos pokytis buvo 4.77%. Ši naujausia tendencija parodo NSASTR potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Neemo Staked Astar įvyko 199.01%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.042108 vertę. Tai rodo, kad NSASTR artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Neemo Staked Astar (NSASTR) kainų prognozės modulis?

Neemo Staked Astar Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas NSASTR kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Neemo Staked Astar ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą NSASTR būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Neemo Staked Astar kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja NSASTR ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina NSASTR pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Neemo Staked Astar potencialą.

Kodėl NSASTR kainų prognozė yra svarbi?

NSASTR kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į NSASTR dabar?
Pagal jūsų prognozes, NSASTR pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio NSASTR kainų prognozė?
Remiantis Neemo Staked Astar (NSASTR) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama NSASTR kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 NSASTR 2026 m.?
1 vieneto Neemo Staked Astar (NSASTR) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, NSASTR padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama NSASTR kaina 2027 m.?
Neemo Staked Astar (NSASTR) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 NSASTR kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė NSASTR kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Neemo Staked Astar (NSASTR) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė NSASTR kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Neemo Staked Astar (NSASTR) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 NSASTR 2030 m.?
1 vieneto Neemo Staked Astar (NSASTR) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, NSASTR padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia NSASTR kainų prognozė 2040 metams?
Neemo Staked Astar (NSASTR) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 NSASTR kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 22:32:45(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.