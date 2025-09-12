Navigate (NVG8) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Navigate kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek NVG8 augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Navigate kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Navigate kainos prognozė
--
----
%0,00
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 23:45:05(UTC+8)

Navigate Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Navigate (NVG8) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Navigate galėtų augti %0,00. Ji gali pasiekti $ 0,004519 prekybos kainą 2025 m.

Navigate (NVG8) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Navigate galėtų augti %5,00. Ji gali pasiekti $ 0,004745 prekybos kainą 2026 m.

Navigate (NVG8) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. NVG8 ateities kaina yra $ 0,004982 su %10,25 augimo norma.

Navigate (NVG8) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. NVG8 ateities kaina yra $ 0,005231 su %15,76 augimo norma.

Navigate (NVG8) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NVG8 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0,005493, o augimo norma – %21,55.

Navigate (NVG8) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NVG8 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0,005767, o augimo norma – %27,63.

Navigate (NVG8) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Navigate kaina galėtų išaugti %107,89. Ji gali pasiekti $ 0,009394 prekybos kainą.

Navigate (NVG8) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Navigate kaina galėtų išaugti %238,64. Ji gali pasiekti $ 0,015303 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0,004519
    %0,00
  • 2026
    $ 0,004745
    %5,00
  • 2027
    $ 0,004982
    %10,25
  • 2028
    $ 0,005231
    %15,76
  • 2029
    $ 0,005493
    %21,55
  • 2030
    $ 0,005767
    %27,63
  • 2031
    $ 0,006056
    %34,01
  • 2032
    $ 0,006358
    %40,71
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0,006676
    %47,75
  • 2034
    $ 0,007010
    %55,13
  • 2035
    $ 0,007361
    %62,89
  • 2036
    $ 0,007729
    %71,03
  • 2037
    $ 0,008115
    %79,59
  • 2038
    $ 0,008521
    %88,56
  • 2039
    $ 0,008947
    %97,99
  • 2040
    $ 0,009394
    %107,89
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Navigate kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0,004519
    %0,00
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0,004519
    %0,01
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0,004523
    %0,10
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0,004537
    %0,41
Navigate (NVG8) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma NVG8 kaina yra $0,004519. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Navigate (NVG8) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė NVG8, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0,004519. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Navigate (NVG8) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė NVG8, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0,004523. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Navigate (NVG8) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma NVG8 kaina yra $0,004537. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Navigate kainų statistika

--
----

--

$ 633,79K
$ 633,79K$ 633,79K

140,43M
140,43M 140,43M

--
----

--

Naujausia NVG8 kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė %0,00, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, NVG8 turi 140,43M apyvartą ir $ 633,79K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Navigate istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Navigate, dabartinė Navigate kaina yra 0,004519USD. Apyvartinė Navigate (NVG8) pasiūla yra 140,43M NVG8, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $633.794.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    %2,49
    $ 0,000109
    $ 0,004533
    $ 0,004402
  • 7 dienos
    -%2,85
    $ -0,000129
    $ 0,005897
    $ 0,004345
  • 30 dienų
    -%25,17
    $ -0,001137
    $ 0,005897
    $ 0,004345
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Navigate kaina pasikeitė $0,000109, atspindinti %2,49 vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Navigate buvo prekiaujama aukščiausia $0,005897 ir žemiausia $0,004345. Kainos pokytis buvo -%2,85. Ši naujausia tendencija parodo NVG8 potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Navigate įvyko -%25,17pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0,001137 vertę. Tai rodo, kad NVG8 artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Navigate (NVG8) kainų prognozės modulis?

Navigate Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas NVG8 kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Navigate ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą NVG8 būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Navigate kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja NVG8 ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina NVG8 pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Navigate potencialą.

Kodėl NVG8 kainų prognozė yra svarbi?

NVG8 kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į NVG8 dabar?
Pagal jūsų prognozes, NVG8 pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio NVG8 kainų prognozė?
Remiantis Navigate (NVG8) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama NVG8 kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 NVG8 2026 m.?
1 vieneto Navigate (NVG8) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, NVG8 padidės %0,00, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama NVG8 kaina 2027 m.?
Navigate (NVG8) prognozuojama, kad kasmet bus %0,00, o iki 2027 m. 1 NVG8 kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė NVG8 kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Navigate (NVG8) augs %0,00, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė NVG8 kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Navigate (NVG8) augs %0,00, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 NVG8 2030 m.?
1 vieneto Navigate (NVG8) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, NVG8 padidės %0,00, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia NVG8 kainų prognozė 2040 metams?
Navigate (NVG8) prognozuojama, kad kasmet padidės %0,00, o iki 2040 m. 1 NVG8 kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 23:45:05(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.