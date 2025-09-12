Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Native Decentralized Euro Protocol Share kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek NDEPS augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Native Decentralized Euro Protocol Share kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Native Decentralized Euro Protocol Share kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 22:32:30(UTC+8)

Native Decentralized Euro Protocol Share Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Native Decentralized Euro Protocol Share galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.380954 prekybos kainą 2025 m.

Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Native Decentralized Euro Protocol Share galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.400001 prekybos kainą 2026 m.

Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. NDEPS ateities kaina yra $ 0.420001 su 10.25% augimo norma.

Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. NDEPS ateities kaina yra $ 0.441001 su 15.76% augimo norma.

Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NDEPS 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.463051, o augimo norma – 21.55%.

Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NDEPS 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.486204, o augimo norma – 27.63%.

Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Native Decentralized Euro Protocol Share kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.791976 prekybos kainą.

Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Native Decentralized Euro Protocol Share kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 1.2900 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.380954
    0.00%
  • 2026
    $ 0.400001
    5.00%
  • 2027
    $ 0.420001
    10.25%
  • 2028
    $ 0.441001
    15.76%
  • 2029
    $ 0.463051
    21.55%
  • 2030
    $ 0.486204
    27.63%
  • 2031
    $ 0.510514
    34.01%
  • 2032
    $ 0.536040
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.562842
    47.75%
  • 2034
    $ 0.590984
    55.13%
  • 2035
    $ 0.620533
    62.89%
  • 2036
    $ 0.651560
    71.03%
  • 2037
    $ 0.684138
    79.59%
  • 2038
    $ 0.718345
    88.56%
  • 2039
    $ 0.754262
    97.99%
  • 2040
    $ 0.791976
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Native Decentralized Euro Protocol Share kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.380954
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.381006
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.381319
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.382519
    0.41%
Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma NDEPS kaina yra $0.380954. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė NDEPS, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.381006. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė NDEPS, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.381319. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma NDEPS kaina yra $0.382519. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Native Decentralized Euro Protocol Share kainų statistika

--
----

--

$ 5.25M
$ 5.25M$ 5.25M

13.78M
13.78M 13.78M

--
----

--

Naujausia NDEPS kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, NDEPS turi 13.78M apyvartą ir $ 5.25M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Native Decentralized Euro Protocol Share istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Native Decentralized Euro Protocol Share, dabartinė Native Decentralized Euro Protocol Share kaina yra 0.380954USD. Apyvartinė Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) pasiūla yra 13.78M NDEPS, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $5,251,623.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0
    $ 0
    $ 0
  • 7 dienos
    0.00%
    $ 0
    $ 0.379869
    $ 0.379869
  • 30 dienų
    0.29%
    $ 0.001104
    $ 0.380954
    $ 0.379869
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Native Decentralized Euro Protocol Share kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Native Decentralized Euro Protocol Share buvo prekiaujama aukščiausia $0.379869 ir žemiausia $0.379869. Kainos pokytis buvo 0.00%. Ši naujausia tendencija parodo NDEPS potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Native Decentralized Euro Protocol Share įvyko 0.29%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.001104 vertę. Tai rodo, kad NDEPS artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) kainų prognozės modulis?

Native Decentralized Euro Protocol Share Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas NDEPS kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Native Decentralized Euro Protocol Share ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą NDEPS būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Native Decentralized Euro Protocol Share kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja NDEPS ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina NDEPS pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Native Decentralized Euro Protocol Share potencialą.

Kodėl NDEPS kainų prognozė yra svarbi?

NDEPS kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į NDEPS dabar?
Pagal jūsų prognozes, NDEPS pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio NDEPS kainų prognozė?
Remiantis Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama NDEPS kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 NDEPS 2026 m.?
1 vieneto Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, NDEPS padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama NDEPS kaina 2027 m.?
Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 NDEPS kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė NDEPS kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė NDEPS kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 NDEPS 2030 m.?
1 vieneto Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, NDEPS padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia NDEPS kainų prognozė 2040 metams?
Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 NDEPS kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 22:32:30(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.