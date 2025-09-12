Naked Jim ($JIM) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Naked Jim kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek $JIM augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Naked Jim kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Naked Jim kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 23:44:49(UTC+8)

Naked Jim Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Naked Jim ($JIM) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Naked Jim galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001667 prekybos kainą 2025 m.

Naked Jim ($JIM) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Naked Jim galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001750 prekybos kainą 2026 m.

Naked Jim ($JIM) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. $JIM ateities kaina yra $ 0.001838 su 10.25% augimo norma.

Naked Jim ($JIM) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. $JIM ateities kaina yra $ 0.001930 su 15.76% augimo norma.

Naked Jim ($JIM) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, $JIM 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.002026, o augimo norma – 21.55%.

Naked Jim ($JIM) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, $JIM 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.002128, o augimo norma – 27.63%.

Naked Jim ($JIM) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Naked Jim kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.003466 prekybos kainą.

Naked Jim ($JIM) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Naked Jim kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.005646 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.001667
    0.00%
  • 2026
    $ 0.001750
    5.00%
  • 2027
    $ 0.001838
    10.25%
  • 2028
    $ 0.001930
    15.76%
  • 2029
    $ 0.002026
    21.55%
  • 2030
    $ 0.002128
    27.63%
  • 2031
    $ 0.002234
    34.01%
  • 2032
    $ 0.002346
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.002463
    47.75%
  • 2034
    $ 0.002586
    55.13%
  • 2035
    $ 0.002716
    62.89%
  • 2036
    $ 0.002852
    71.03%
  • 2037
    $ 0.002994
    79.59%
  • 2038
    $ 0.003144
    88.56%
  • 2039
    $ 0.003301
    97.99%
  • 2040
    $ 0.003466
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Naked Jim kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.001667
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.001667
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.001669
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.001674
    0.41%
Naked Jim ($JIM) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma $JIM kaina yra $0.001667. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Naked Jim ($JIM) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė $JIM, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.001667. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Naked Jim ($JIM) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė $JIM, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.001669. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Naked Jim ($JIM) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma $JIM kaina yra $0.001674. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Naked Jim kainų statistika

--
----

--

$ 1.67M
$ 1.67M$ 1.67M

999.73M
999.73M 999.73M

--
----

--

Naujausia $JIM kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, $JIM turi 999.73M apyvartą ir $ 1.67M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Naked Jim istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Naked Jim, dabartinė Naked Jim kaina yra 0.001667USD. Apyvartinė Naked Jim ($JIM) pasiūla yra 999.73M $JIM, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $1,668,175.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    1.66%
    $ 0
    $ 0.001713
    $ 0.001606
  • 7 dienos
    -1.07%
    $ -0.000017
    $ 0.003311
    $ 0.001439
  • 30 dienų
    -49.94%
    $ -0.000832
    $ 0.003311
    $ 0.001439
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Naked Jim kaina pasikeitė $0, atspindinti 1.66% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Naked Jim buvo prekiaujama aukščiausia $0.003311 ir žemiausia $0.001439. Kainos pokytis buvo -1.07%. Ši naujausia tendencija parodo $JIM potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Naked Jim įvyko -49.94%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000832 vertę. Tai rodo, kad $JIM artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Naked Jim ($JIM) kainų prognozės modulis?

Naked Jim Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas $JIM kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Naked Jim ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą $JIM būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Naked Jim kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja $JIM ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina $JIM pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Naked Jim potencialą.

Kodėl $JIM kainų prognozė yra svarbi?

$JIM kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į $JIM dabar?
Pagal jūsų prognozes, $JIM pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio $JIM kainų prognozė?
Remiantis Naked Jim ($JIM) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama $JIM kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 $JIM 2026 m.?
1 vieneto Naked Jim ($JIM) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, $JIM padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama $JIM kaina 2027 m.?
Naked Jim ($JIM) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 $JIM kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė $JIM kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Naked Jim ($JIM) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė $JIM kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Naked Jim ($JIM) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 $JIM 2030 m.?
1 vieneto Naked Jim ($JIM) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, $JIM padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia $JIM kainų prognozė 2040 metams?
Naked Jim ($JIM) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 $JIM kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 23:44:49(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.