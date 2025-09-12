Muse DAO (MUSE) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Muse DAO kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek MUSE augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Muse DAO kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Muse DAO kainos prognozė
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 22:31:36(UTC+8)

Muse DAO Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Muse DAO (MUSE) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Muse DAO galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 8.9 prekybos kainą 2025 m.

Muse DAO (MUSE) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Muse DAO galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 9.345 prekybos kainą 2026 m.

Muse DAO (MUSE) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. MUSE ateities kaina yra $ 9.8122 su 10.25% augimo norma.

Muse DAO (MUSE) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. MUSE ateities kaina yra $ 10.3028 su 15.76% augimo norma.

Muse DAO (MUSE) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MUSE 2029 m. tikslinė kaina yra $ 10.8180, o augimo norma – 21.55%.

Muse DAO (MUSE) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MUSE 2030 m. tikslinė kaina yra $ 11.3589, o augimo norma – 27.63%.

Muse DAO (MUSE) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Muse DAO kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 18.5024 prekybos kainą.

Muse DAO (MUSE) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Muse DAO kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 30.1385 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 8.9
    0.00%
  • 2026
    $ 9.345
    5.00%
  • 2027
    $ 9.8122
    10.25%
  • 2028
    $ 10.3028
    15.76%
  • 2029
    $ 10.8180
    21.55%
  • 2030
    $ 11.3589
    27.63%
  • 2031
    $ 11.9268
    34.01%
  • 2032
    $ 12.5231
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 13.1493
    47.75%
  • 2034
    $ 13.8068
    55.13%
  • 2035
    $ 14.4971
    62.89%
  • 2036
    $ 15.2220
    71.03%
  • 2037
    $ 15.9831
    79.59%
  • 2038
    $ 16.7822
    88.56%
  • 2039
    $ 17.6213
    97.99%
  • 2040
    $ 18.5024
    107.89%
Trumpalaikės Muse DAO kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 8.9
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 8.9012
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 8.9085
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 8.9365
    0.41%
Muse DAO (MUSE) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma MUSE kaina yra $8.9. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Muse DAO (MUSE) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė MUSE, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $8.9012. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Muse DAO (MUSE) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė MUSE, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $8.9085. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Muse DAO (MUSE) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma MUSE kaina yra $8.9365. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Muse DAO kainų statistika

--

$ 7.38M
$ 7.38M$ 7.38M

829.13K
829.13K 829.13K

--

Naujausia MUSE kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, MUSE turi 829.13K apyvartą ir $ 7.38M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Muse DAO istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Muse DAO, dabartinė Muse DAO kaina yra 8.9USD. Apyvartinė Muse DAO (MUSE) pasiūla yra 829.13K MUSE, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $7,378,483.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -1.23%
    $ -0.110850
    $ 9.02
    $ 8.66
  • 7 dienos
    8.33%
    $ 0.741677
    $ 9.1225
    $ 7.7468
  • 30 dienų
    -2.86%
    $ -0.254651
    $ 9.1225
    $ 7.7468
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Muse DAO kaina pasikeitė $-0.110850, atspindinti -1.23% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Muse DAO buvo prekiaujama aukščiausia $9.1225 ir žemiausia $7.7468. Kainos pokytis buvo 8.33%. Ši naujausia tendencija parodo MUSE potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Muse DAO įvyko -2.86%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.254651 vertę. Tai rodo, kad MUSE artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Muse DAO (MUSE) kainų prognozės modulis?

Muse DAO Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas MUSE kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Muse DAO ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą MUSE būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Muse DAO kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja MUSE ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina MUSE pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Muse DAO potencialą.

Kodėl MUSE kainų prognozė yra svarbi?

MUSE kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į MUSE dabar?
Pagal jūsų prognozes, MUSE pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio MUSE kainų prognozė?
Remiantis Muse DAO (MUSE) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama MUSE kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 MUSE 2026 m.?
1 vieneto Muse DAO (MUSE) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MUSE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama MUSE kaina 2027 m.?
Muse DAO (MUSE) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 MUSE kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė MUSE kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Muse DAO (MUSE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė MUSE kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Muse DAO (MUSE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 MUSE 2030 m.?
1 vieneto Muse DAO (MUSE) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MUSE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia MUSE kainų prognozė 2040 metams?
Muse DAO (MUSE) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 MUSE kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 22:31:36(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.