MorpheusAI (MOR) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite MorpheusAI kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek MOR augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte MorpheusAI kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

MorpheusAI kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
MorpheusAI Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

MorpheusAI (MOR) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, MorpheusAI galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 5.11 prekybos kainą 2025 m.

MorpheusAI (MOR) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, MorpheusAI galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 5.3655 prekybos kainą 2026 m.

MorpheusAI (MOR) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. MOR ateities kaina yra $ 5.6337 su 10.25% augimo norma.

MorpheusAI (MOR) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. MOR ateities kaina yra $ 5.9154 su 15.76% augimo norma.

MorpheusAI (MOR) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MOR 2029 m. tikslinė kaina yra $ 6.2112, o augimo norma – 21.55%.

MorpheusAI (MOR) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MOR 2030 m. tikslinė kaina yra $ 6.5217, o augimo norma – 27.63%.

MorpheusAI (MOR) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. MorpheusAI kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 10.6233 prekybos kainą.

MorpheusAI (MOR) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. MorpheusAI kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 17.3042 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 5.11
    0.00%
  • 2026
    $ 5.3655
    5.00%
  • 2027
    $ 5.6337
    10.25%
  • 2028
    $ 5.9154
    15.76%
  • 2029
    $ 6.2112
    21.55%
  • 2030
    $ 6.5217
    27.63%
  • 2031
    $ 6.8478
    34.01%
  • 2032
    $ 7.1902
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 7.5497
    47.75%
  • 2034
    $ 7.9272
    55.13%
  • 2035
    $ 8.3236
    62.89%
  • 2036
    $ 8.7398
    71.03%
  • 2037
    $ 9.1768
    79.59%
  • 2038
    $ 9.6356
    88.56%
  • 2039
    $ 10.1174
    97.99%
  • 2040
    $ 10.6233
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės MorpheusAI kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 5.11
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 5.1107
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 5.1149
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 5.131
    0.41%
MorpheusAI (MOR) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma MOR kaina yra $5.11. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

MorpheusAI (MOR) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė MOR, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $5.1107. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

MorpheusAI (MOR) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė MOR, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $5.1149. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

MorpheusAI (MOR) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma MOR kaina yra $5.131. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė MorpheusAI kainų statistika

--

$ 19.45M
$ 19.45M$ 19.45M

3.81M
3.81M 3.81M

Naujausia MOR kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, MOR turi 3.81M apyvartą ir $ 19.45M bendrą rinkos kapitalizaciją.

MorpheusAI istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje MorpheusAI, dabartinė MorpheusAI kaina yra 5.11USD. Apyvartinė MorpheusAI (MOR) pasiūla yra 3.81M MOR, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $19,447,879.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    2.69%
    $ 0.133629
    $ 5.15
    $ 4.97
  • 7 dienos
    0.57%
    $ 0.028925
    $ 5.9236
    $ 4.8876
  • 30 dienų
    -14.07%
    $ -0.719036
    $ 5.9236
    $ 4.8876
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas MorpheusAI kaina pasikeitė $0.133629, atspindinti 2.69% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas MorpheusAI buvo prekiaujama aukščiausia $5.9236 ir žemiausia $4.8876. Kainos pokytis buvo 0.57%. Ši naujausia tendencija parodo MOR potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį MorpheusAI įvyko -14.07%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.719036 vertę. Tai rodo, kad MOR artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia MorpheusAI (MOR) kainų prognozės modulis?

MorpheusAI Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas MOR kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius MorpheusAI ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą MOR būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti MorpheusAI kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja MOR ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina MOR pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą MorpheusAI potencialą.

Kodėl MOR kainų prognozė yra svarbi?

MOR kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į MOR dabar?
Pagal jūsų prognozes, MOR pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio MOR kainų prognozė?
Remiantis MorpheusAI (MOR) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama MOR kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 MOR 2026 m.?
1 vieneto MorpheusAI (MOR) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MOR padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama MOR kaina 2027 m.?
MorpheusAI (MOR) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 MOR kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė MOR kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, MorpheusAI (MOR) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė MOR kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, MorpheusAI (MOR) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 MOR 2030 m.?
1 vieneto MorpheusAI (MOR) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MOR padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia MOR kainų prognozė 2040 metams?
MorpheusAI (MOR) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 MOR kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.