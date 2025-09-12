Monerium EUR emoney (EURE) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Monerium EUR emoney kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek EURE augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Monerium EUR emoney kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Monerium EUR emoney kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Monerium EUR emoney Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Monerium EUR emoney (EURE) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Monerium EUR emoney galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 1.19 prekybos kainą 2025 m.

Monerium EUR emoney (EURE) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Monerium EUR emoney galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 1.2495 prekybos kainą 2026 m.

Monerium EUR emoney (EURE) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. EURE ateities kaina yra $ 1.3119 su 10.25% augimo norma.

Monerium EUR emoney (EURE) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. EURE ateities kaina yra $ 1.3775 su 15.76% augimo norma.

Monerium EUR emoney (EURE) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, EURE 2029 m. tikslinė kaina yra $ 1.4464, o augimo norma – 21.55%.

Monerium EUR emoney (EURE) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, EURE 2030 m. tikslinė kaina yra $ 1.5187, o augimo norma – 27.63%.

Monerium EUR emoney (EURE) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Monerium EUR emoney kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 2.4739 prekybos kainą.

Monerium EUR emoney (EURE) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Monerium EUR emoney kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 4.0297 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 1.19
    0.00%
  • 2026
    $ 1.2495
    5.00%
  • 2027
    $ 1.3119
    10.25%
  • 2028
    $ 1.3775
    15.76%
  • 2029
    $ 1.4464
    21.55%
  • 2030
    $ 1.5187
    27.63%
  • 2031
    $ 1.5947
    34.01%
  • 2032
    $ 1.6744
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 1.7581
    47.75%
  • 2034
    $ 1.8460
    55.13%
  • 2035
    $ 1.9383
    62.89%
  • 2036
    $ 2.0353
    71.03%
  • 2037
    $ 2.1370
    79.59%
  • 2038
    $ 2.2439
    88.56%
  • 2039
    $ 2.3561
    97.99%
  • 2040
    $ 2.4739
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Monerium EUR emoney kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 1.19
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 1.1901
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 1.1911
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 1.1948
    0.41%
Monerium EUR emoney (EURE) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma EURE kaina yra $1.19. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Monerium EUR emoney (EURE) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė EURE, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $1.1901. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Monerium EUR emoney (EURE) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė EURE, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $1.1911. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Monerium EUR emoney (EURE) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma EURE kaina yra $1.1948. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Monerium EUR emoney kainų statistika

--
----

--

$ 25.75M
$ 25.75M$ 25.75M

21.68M
21.68M 21.68M

--
----

--

Naujausia EURE kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, EURE turi 21.68M apyvartą ir $ 25.75M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Monerium EUR emoney istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Monerium EUR emoney, dabartinė Monerium EUR emoney kaina yra 1.19USD. Apyvartinė Monerium EUR emoney (EURE) pasiūla yra 21.68M EURE, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $25,750,004.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    1.70%
    $ 0.019808
    $ 1.19
    $ 1.17
  • 7 dienos
    1.74%
    $ 0.020654
    $ 1.1879
    $ 1.1635
  • 30 dienų
    0.95%
    $ 0.011295
    $ 1.1879
    $ 1.1635
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Monerium EUR emoney kaina pasikeitė $0.019808, atspindinti 1.70% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Monerium EUR emoney buvo prekiaujama aukščiausia $1.1879 ir žemiausia $1.1635. Kainos pokytis buvo 1.74%. Ši naujausia tendencija parodo EURE potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Monerium EUR emoney įvyko 0.95%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.011295 vertę. Tai rodo, kad EURE artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Monerium EUR emoney (EURE) kainų prognozės modulis?

Monerium EUR emoney Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas EURE kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Monerium EUR emoney ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą EURE būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Monerium EUR emoney kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja EURE ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina EURE pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Monerium EUR emoney potencialą.

Kodėl EURE kainų prognozė yra svarbi?

EURE kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į EURE dabar?
Pagal jūsų prognozes, EURE pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio EURE kainų prognozė?
Remiantis Monerium EUR emoney (EURE) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama EURE kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 EURE 2026 m.?
1 vieneto Monerium EUR emoney (EURE) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, EURE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama EURE kaina 2027 m.?
Monerium EUR emoney (EURE) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 EURE kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė EURE kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Monerium EUR emoney (EURE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė EURE kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Monerium EUR emoney (EURE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 EURE 2030 m.?
1 vieneto Monerium EUR emoney (EURE) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, EURE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia EURE kainų prognozė 2040 metams?
Monerium EUR emoney (EURE) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 EURE kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.