Mner Club (LTMNER) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Mner Club kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek LTMNER augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Mner Club kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Mner Club kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Mner Club Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Mner Club (LTMNER) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Mner Club galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 1.78 prekybos kainą 2025 m.

Mner Club (LTMNER) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Mner Club galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 1.8690 prekybos kainą 2026 m.

Mner Club (LTMNER) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. LTMNER ateities kaina yra $ 1.9624 su 10.25% augimo norma.

Mner Club (LTMNER) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. LTMNER ateities kaina yra $ 2.0605 su 15.76% augimo norma.

Mner Club (LTMNER) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LTMNER 2029 m. tikslinė kaina yra $ 2.1636, o augimo norma – 21.55%.

Mner Club (LTMNER) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LTMNER 2030 m. tikslinė kaina yra $ 2.2717, o augimo norma – 27.63%.

Mner Club (LTMNER) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Mner Club kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 3.7004 prekybos kainą.

Mner Club (LTMNER) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Mner Club kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 6.0277 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 1.78
    0.00%
  • 2026
    $ 1.8690
    5.00%
  • 2027
    $ 1.9624
    10.25%
  • 2028
    $ 2.0605
    15.76%
  • 2029
    $ 2.1636
    21.55%
  • 2030
    $ 2.2717
    27.63%
  • 2031
    $ 2.3853
    34.01%
  • 2032
    $ 2.5046
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 2.6298
    47.75%
  • 2034
    $ 2.7613
    55.13%
  • 2035
    $ 2.8994
    62.89%
  • 2036
    $ 3.0444
    71.03%
  • 2037
    $ 3.1966
    79.59%
  • 2038
    $ 3.3564
    88.56%
  • 2039
    $ 3.5242
    97.99%
  • 2040
    $ 3.7004
    107.89%
Trumpalaikės Mner Club kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 1.78
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 1.7802
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 1.7817
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 1.7873
    0.41%
Mner Club (LTMNER) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma LTMNER kaina yra $1.78. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Mner Club (LTMNER) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė LTMNER, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $1.7802. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Mner Club (LTMNER) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė LTMNER, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $1.7817. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Mner Club (LTMNER) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma LTMNER kaina yra $1.7873. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Mner Club kainų statistika

--
----

--

$ 1.46M
$ 1.46M$ 1.46M

820.34K
820.34K 820.34K

--
----

--

Naujausia LTMNER kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, LTMNER turi 820.34K apyvartą ir $ 1.46M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Mner Club istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Mner Club, dabartinė Mner Club kaina yra 1.78USD. Apyvartinė Mner Club (LTMNER) pasiūla yra 820.34K LTMNER, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $1,455,854.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    1.57%
    $ 0.027396
    $ 1.83
    $ 1.74
  • 7 dienos
    9.17%
    $ 0.163278
    $ 1.8211
    $ 1.6081
  • 30 dienų
    -0.12%
    $ -0.002305
    $ 1.8211
    $ 1.6081
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Mner Club kaina pasikeitė $0.027396, atspindinti 1.57% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Mner Club buvo prekiaujama aukščiausia $1.8211 ir žemiausia $1.6081. Kainos pokytis buvo 9.17%. Ši naujausia tendencija parodo LTMNER potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Mner Club įvyko -0.12%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.002305 vertę. Tai rodo, kad LTMNER artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Mner Club (LTMNER) kainų prognozės modulis?

Mner Club Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas LTMNER kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Mner Club ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą LTMNER būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Mner Club kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja LTMNER ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina LTMNER pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Mner Club potencialą.

Kodėl LTMNER kainų prognozė yra svarbi?

LTMNER kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į LTMNER dabar?
Pagal jūsų prognozes, LTMNER pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio LTMNER kainų prognozė?
Remiantis Mner Club (LTMNER) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama LTMNER kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 LTMNER 2026 m.?
1 vieneto Mner Club (LTMNER) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, LTMNER padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama LTMNER kaina 2027 m.?
Mner Club (LTMNER) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 LTMNER kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė LTMNER kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Mner Club (LTMNER) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė LTMNER kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Mner Club (LTMNER) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 LTMNER 2030 m.?
1 vieneto Mner Club (LTMNER) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, LTMNER padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia LTMNER kainų prognozė 2040 metams?
Mner Club (LTMNER) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 LTMNER kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 23:43:51(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.