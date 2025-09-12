MNEE USD Stablecoin (MNEE) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite MNEE USD Stablecoin kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek MNEE augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte MNEE USD Stablecoin kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

MNEE USD Stablecoin kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 21:21:35(UTC+8)

MNEE USD Stablecoin Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

MNEE USD Stablecoin (MNEE) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, MNEE USD Stablecoin galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 1.003 prekybos kainą 2025 m.

MNEE USD Stablecoin (MNEE) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, MNEE USD Stablecoin galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 1.0531 prekybos kainą 2026 m.

MNEE USD Stablecoin (MNEE) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. MNEE ateities kaina yra $ 1.1058 su 10.25% augimo norma.

MNEE USD Stablecoin (MNEE) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. MNEE ateities kaina yra $ 1.1610 su 15.76% augimo norma.

MNEE USD Stablecoin (MNEE) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MNEE 2029 m. tikslinė kaina yra $ 1.2191, o augimo norma – 21.55%.

MNEE USD Stablecoin (MNEE) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MNEE 2030 m. tikslinė kaina yra $ 1.2801, o augimo norma – 27.63%.

MNEE USD Stablecoin (MNEE) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. MNEE USD Stablecoin kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 2.0851 prekybos kainą.

MNEE USD Stablecoin (MNEE) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. MNEE USD Stablecoin kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 3.3965 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 1.003
    0.00%
  • 2026
    $ 1.0531
    5.00%
  • 2027
    $ 1.1058
    10.25%
  • 2028
    $ 1.1610
    15.76%
  • 2029
    $ 1.2191
    21.55%
  • 2030
    $ 1.2801
    27.63%
  • 2031
    $ 1.3441
    34.01%
  • 2032
    $ 1.4113
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 1.4818
    47.75%
  • 2034
    $ 1.5559
    55.13%
  • 2035
    $ 1.6337
    62.89%
  • 2036
    $ 1.7154
    71.03%
  • 2037
    $ 1.8012
    79.59%
  • 2038
    $ 1.8913
    88.56%
  • 2039
    $ 1.9858
    97.99%
  • 2040
    $ 2.0851
    107.89%
Trumpalaikės MNEE USD Stablecoin kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 1.003
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 1.0031
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 1.0039
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 1.0071
    0.41%
MNEE USD Stablecoin (MNEE) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma MNEE kaina yra $1.003. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

MNEE USD Stablecoin (MNEE) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė MNEE, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $1.0031. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

MNEE USD Stablecoin (MNEE) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė MNEE, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $1.0039. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

MNEE USD Stablecoin (MNEE) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma MNEE kaina yra $1.0071. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė MNEE USD Stablecoin kainų statistika

$ 60.32M
$ 60.32M$ 60.32M

60.17M
60.17M 60.17M

Naujausia MNEE kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, MNEE turi 60.17M apyvartą ir $ 60.32M bendrą rinkos kapitalizaciją.

MNEE USD Stablecoin istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje MNEE USD Stablecoin, dabartinė MNEE USD Stablecoin kaina yra 1.003USD. Apyvartinė MNEE USD Stablecoin (MNEE) pasiūla yra 60.17M MNEE, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $60,324,692.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.19%
    $ 0.001875
    $ 1.003
    $ 0.996806
  • 7 dienos
    0.50%
    $ 0.004990
    $ 1.0028
    $ 0.996898
  • 30 dienų
    0.50%
    $ 0.004976
    $ 1.0028
    $ 0.996898
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas MNEE USD Stablecoin kaina pasikeitė $0.001875, atspindinti 0.19% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas MNEE USD Stablecoin buvo prekiaujama aukščiausia $1.0028 ir žemiausia $0.996898. Kainos pokytis buvo 0.50%. Ši naujausia tendencija parodo MNEE potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį MNEE USD Stablecoin įvyko 0.50%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.004976 vertę. Tai rodo, kad MNEE artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia MNEE USD Stablecoin (MNEE) kainų prognozės modulis?

MNEE USD Stablecoin Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas MNEE kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius MNEE USD Stablecoin ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą MNEE būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti MNEE USD Stablecoin kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja MNEE ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina MNEE pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą MNEE USD Stablecoin potencialą.

Kodėl MNEE kainų prognozė yra svarbi?

MNEE kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į MNEE dabar?
Pagal jūsų prognozes, MNEE pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio MNEE kainų prognozė?
Remiantis MNEE USD Stablecoin (MNEE) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama MNEE kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 MNEE 2026 m.?
1 vieneto MNEE USD Stablecoin (MNEE) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MNEE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama MNEE kaina 2027 m.?
MNEE USD Stablecoin (MNEE) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 MNEE kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė MNEE kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, MNEE USD Stablecoin (MNEE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė MNEE kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, MNEE USD Stablecoin (MNEE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 MNEE 2030 m.?
1 vieneto MNEE USD Stablecoin (MNEE) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MNEE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia MNEE kainų prognozė 2040 metams?
MNEE USD Stablecoin (MNEE) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 MNEE kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 21:21:35(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.