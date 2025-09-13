Mithril Share (MIS) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Mithril Share kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek MIS augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Mithril Share kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Mithril Share kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Mithril Share Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Mithril Share (MIS) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Mithril Share galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.110566 prekybos kainą 2025 m.

Mithril Share (MIS) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Mithril Share galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.116094 prekybos kainą 2026 m.

Mithril Share (MIS) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. MIS ateities kaina yra $ 0.121899 su 10.25% augimo norma.

Mithril Share (MIS) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. MIS ateities kaina yra $ 0.127993 su 15.76% augimo norma.

Mithril Share (MIS) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MIS 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.134393, o augimo norma – 21.55%.

Mithril Share (MIS) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MIS 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.141113, o augimo norma – 27.63%.

Mithril Share (MIS) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Mithril Share kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.229858 prekybos kainą.

Mithril Share (MIS) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Mithril Share kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.374415 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.110566
    0.00%
  • 2026
    $ 0.116094
    5.00%
  • 2027
    $ 0.121899
    10.25%
  • 2028
    $ 0.127993
    15.76%
  • 2029
    $ 0.134393
    21.55%
  • 2030
    $ 0.141113
    27.63%
  • 2031
    $ 0.148169
    34.01%
  • 2032
    $ 0.155577
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.163356
    47.75%
  • 2034
    $ 0.171524
    55.13%
  • 2035
    $ 0.180100
    62.89%
  • 2036
    $ 0.189105
    71.03%
  • 2037
    $ 0.198560
    79.59%
  • 2038
    $ 0.208488
    88.56%
  • 2039
    $ 0.218913
    97.99%
  • 2040
    $ 0.229858
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Mithril Share kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.110566
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.110581
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.110672
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.111020
    0.41%
Mithril Share (MIS) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma MIS kaina yra $0.110566. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Mithril Share (MIS) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė MIS, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.110581. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Mithril Share (MIS) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė MIS, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.110672. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Mithril Share (MIS) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma MIS kaina yra $0.111020. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Mithril Share kainų statistika

--
----

--

$ 39.69K
$ 39.69K$ 39.69K

359.10K
359.10K 359.10K

--
----

--

Naujausia MIS kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, MIS turi 359.10K apyvartą ir $ 39.69K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Mithril Share istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Mithril Share, dabartinė Mithril Share kaina yra 0.110566USD. Apyvartinė Mithril Share (MIS) pasiūla yra 359.10K MIS, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $39,686.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.05%
    $ 0
    $ 0.110591
    $ 0.110313
  • 7 dienos
    -2.64%
    $ -0.002928
    $ 0.113651
    $ 0.103543
  • 30 dienų
    6.83%
    $ 0.007546
    $ 0.113651
    $ 0.103543
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Mithril Share kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.05% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Mithril Share buvo prekiaujama aukščiausia $0.113651 ir žemiausia $0.103543. Kainos pokytis buvo -2.64%. Ši naujausia tendencija parodo MIS potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Mithril Share įvyko 6.83%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.007546 vertę. Tai rodo, kad MIS artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Mithril Share (MIS) kainų prognozės modulis?

Mithril Share Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas MIS kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Mithril Share ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą MIS būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Mithril Share kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja MIS ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina MIS pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Mithril Share potencialą.

Kodėl MIS kainų prognozė yra svarbi?

MIS kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į MIS dabar?
Pagal jūsų prognozes, MIS pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio MIS kainų prognozė?
Remiantis Mithril Share (MIS) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama MIS kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 MIS 2026 m.?
1 vieneto Mithril Share (MIS) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MIS padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama MIS kaina 2027 m.?
Mithril Share (MIS) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 MIS kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė MIS kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Mithril Share (MIS) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė MIS kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Mithril Share (MIS) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 MIS 2030 m.?
1 vieneto Mithril Share (MIS) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MIS padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia MIS kainų prognozė 2040 metams?
Mithril Share (MIS) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 MIS kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.