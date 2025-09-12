Miracle Play (MPT) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Miracle Play kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek MPT augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Miracle Play kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Miracle Play kainos prognozė
Faktinis
Prognozė
Miracle Play Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Miracle Play (MPT) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Miracle Play galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.009893 prekybos kainą 2025 m.

Miracle Play (MPT) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Miracle Play galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.010388 prekybos kainą 2026 m.

Miracle Play (MPT) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. MPT ateities kaina yra $ 0.010907 su 10.25% augimo norma.

Miracle Play (MPT) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. MPT ateities kaina yra $ 0.011453 su 15.76% augimo norma.

Miracle Play (MPT) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MPT 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.012025, o augimo norma – 21.55%.

Miracle Play (MPT) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MPT 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.012627, o augimo norma – 27.63%.

Miracle Play (MPT) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Miracle Play kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.020568 prekybos kainą.

Miracle Play (MPT) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Miracle Play kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.033503 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.009893
    0.00%
  • 2026
    $ 0.010388
    5.00%
  • 2027
    $ 0.010907
    10.25%
  • 2028
    $ 0.011453
    15.76%
  • 2029
    $ 0.012025
    21.55%
  • 2030
    $ 0.012627
    27.63%
  • 2031
    $ 0.013258
    34.01%
  • 2032
    $ 0.013921
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.014617
    47.75%
  • 2034
    $ 0.015348
    55.13%
  • 2035
    $ 0.016115
    62.89%
  • 2036
    $ 0.016921
    71.03%
  • 2037
    $ 0.017767
    79.59%
  • 2038
    $ 0.018656
    88.56%
  • 2039
    $ 0.019589
    97.99%
  • 2040
    $ 0.020568
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Miracle Play kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.009893
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.009895
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.009903
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.009934
    0.41%
Miracle Play (MPT) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma MPT kaina yra $0.009893. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Miracle Play (MPT) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė MPT, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.009895. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Miracle Play (MPT) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė MPT, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.009903. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Miracle Play (MPT) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma MPT kaina yra $0.009934. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Miracle Play kainų statistika

$ 10.15M
$ 10.15M$ 10.15M

1.03B
1.03B 1.03B

Naujausia MPT kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, MPT turi 1.03B apyvartą ir $ 10.15M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Miracle Play istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Miracle Play, dabartinė Miracle Play kaina yra 0.009893USD. Apyvartinė Miracle Play (MPT) pasiūla yra 1.03B MPT, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $10,149,373.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -1.67%
    $ -0.000168
    $ 0.010105
    $ 0.009895
  • 7 dienos
    -3.36%
    $ -0.000333
    $ 0.012754
    $ 0.009893
  • 30 dienų
    -22.99%
    $ -0.002275
    $ 0.012754
    $ 0.009893
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Miracle Play kaina pasikeitė $-0.000168, atspindinti -1.67% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Miracle Play buvo prekiaujama aukščiausia $0.012754 ir žemiausia $0.009893. Kainos pokytis buvo -3.36%. Ši naujausia tendencija parodo MPT potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Miracle Play įvyko -22.99%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.002275 vertę. Tai rodo, kad MPT artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Miracle Play (MPT) kainų prognozės modulis?

Miracle Play Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas MPT kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Miracle Play ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą MPT būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Miracle Play kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja MPT ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina MPT pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Miracle Play potencialą.

Kodėl MPT kainų prognozė yra svarbi?

MPT kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į MPT dabar?
Pagal jūsų prognozes, MPT pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio MPT kainų prognozė?
Remiantis Miracle Play (MPT) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama MPT kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 MPT 2026 m.?
1 vieneto Miracle Play (MPT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MPT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama MPT kaina 2027 m.?
Miracle Play (MPT) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 MPT kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė MPT kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Miracle Play (MPT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė MPT kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Miracle Play (MPT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 MPT 2030 m.?
1 vieneto Miracle Play (MPT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MPT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia MPT kainų prognozė 2040 metams?
Miracle Play (MPT) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 MPT kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.