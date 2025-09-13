Minerva Wallet (MIVA) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Minerva Wallet kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek MIVA augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Minerva Wallet kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Minerva Wallet kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Minerva Wallet Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Minerva Wallet (MIVA) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Minerva Wallet galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001872 prekybos kainą 2025 m.

Minerva Wallet (MIVA) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Minerva Wallet galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001966 prekybos kainą 2026 m.

Minerva Wallet (MIVA) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. MIVA ateities kaina yra $ 0.002064 su 10.25% augimo norma.

Minerva Wallet (MIVA) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. MIVA ateities kaina yra $ 0.002168 su 15.76% augimo norma.

Minerva Wallet (MIVA) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MIVA 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.002276, o augimo norma – 21.55%.

Minerva Wallet (MIVA) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MIVA 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.002390, o augimo norma – 27.63%.

Minerva Wallet (MIVA) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Minerva Wallet kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.003893 prekybos kainą.

Minerva Wallet (MIVA) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Minerva Wallet kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.006341 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.001872
    0.00%
  • 2026
    $ 0.001966
    5.00%
  • 2027
    $ 0.002064
    10.25%
  • 2028
    $ 0.002168
    15.76%
  • 2029
    $ 0.002276
    21.55%
  • 2030
    $ 0.002390
    27.63%
  • 2031
    $ 0.002509
    34.01%
  • 2032
    $ 0.002635
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.002766
    47.75%
  • 2034
    $ 0.002905
    55.13%
  • 2035
    $ 0.003050
    62.89%
  • 2036
    $ 0.003203
    71.03%
  • 2037
    $ 0.003363
    79.59%
  • 2038
    $ 0.003531
    88.56%
  • 2039
    $ 0.003708
    97.99%
  • 2040
    $ 0.003893
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Minerva Wallet kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.001872
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.001873
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.001874
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.001880
    0.41%
Minerva Wallet (MIVA) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma MIVA kaina yra $0.001872. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Minerva Wallet (MIVA) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė MIVA, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.001873. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Minerva Wallet (MIVA) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė MIVA, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.001874. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Minerva Wallet (MIVA) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma MIVA kaina yra $0.001880. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Minerva Wallet kainų statistika

--
----

--

$ 25.51K
$ 25.51K$ 25.51K

13.62M
13.62M 13.62M

--
----

--

Naujausia MIVA kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, MIVA turi 13.62M apyvartą ir $ 25.51K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Minerva Wallet istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Minerva Wallet, dabartinė Minerva Wallet kaina yra 0.001872USD. Apyvartinė Minerva Wallet (MIVA) pasiūla yra 13.62M MIVA, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $25,510.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.71%
    $ 0
    $ 0.001873
    $ 0.001859
  • 7 dienos
    0.58%
    $ 0.000010
    $ 0.001876
    $ 0.001859
  • 30 dienų
    -0.10%
    $ -0.000001
    $ 0.001876
    $ 0.001859
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Minerva Wallet kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.71% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Minerva Wallet buvo prekiaujama aukščiausia $0.001876 ir žemiausia $0.001859. Kainos pokytis buvo 0.58%. Ši naujausia tendencija parodo MIVA potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Minerva Wallet įvyko -0.10%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000001 vertę. Tai rodo, kad MIVA artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Minerva Wallet (MIVA) kainų prognozės modulis?

Minerva Wallet Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas MIVA kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Minerva Wallet ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą MIVA būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Minerva Wallet kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja MIVA ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina MIVA pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Minerva Wallet potencialą.

Kodėl MIVA kainų prognozė yra svarbi?

MIVA kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į MIVA dabar?
Pagal jūsų prognozes, MIVA pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio MIVA kainų prognozė?
Remiantis Minerva Wallet (MIVA) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama MIVA kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 MIVA 2026 m.?
1 vieneto Minerva Wallet (MIVA) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MIVA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama MIVA kaina 2027 m.?
Minerva Wallet (MIVA) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 MIVA kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė MIVA kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Minerva Wallet (MIVA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė MIVA kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Minerva Wallet (MIVA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 MIVA 2030 m.?
1 vieneto Minerva Wallet (MIVA) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MIVA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia MIVA kainų prognozė 2040 metams?
Minerva Wallet (MIVA) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 MIVA kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.