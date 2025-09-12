Mind Body Soul (MBS) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Mind Body Soul kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek MBS augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Mind Body Soul kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Mind Body Soul kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Mind Body Soul Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Mind Body Soul (MBS) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Mind Body Soul galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.214319 prekybos kainą 2025 m.

Mind Body Soul (MBS) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Mind Body Soul galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.225034 prekybos kainą 2026 m.

Mind Body Soul (MBS) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. MBS ateities kaina yra $ 0.236286 su 10.25% augimo norma.

Mind Body Soul (MBS) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. MBS ateities kaina yra $ 0.248101 su 15.76% augimo norma.

Mind Body Soul (MBS) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MBS 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.260506, o augimo norma – 21.55%.

Mind Body Soul (MBS) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MBS 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.273531, o augimo norma – 27.63%.

Mind Body Soul (MBS) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Mind Body Soul kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.445553 prekybos kainą.

Mind Body Soul (MBS) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Mind Body Soul kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.725760 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.214319
    0.00%
  • 2026
    $ 0.225034
    5.00%
  • 2027
    $ 0.236286
    10.25%
  • 2028
    $ 0.248101
    15.76%
  • 2029
    $ 0.260506
    21.55%
  • 2030
    $ 0.273531
    27.63%
  • 2031
    $ 0.287207
    34.01%
  • 2032
    $ 0.301568
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.316646
    47.75%
  • 2034
    $ 0.332479
    55.13%
  • 2035
    $ 0.349103
    62.89%
  • 2036
    $ 0.366558
    71.03%
  • 2037
    $ 0.384886
    79.59%
  • 2038
    $ 0.404130
    88.56%
  • 2039
    $ 0.424336
    97.99%
  • 2040
    $ 0.445553
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Mind Body Soul kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.214319
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.214348
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.214524
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.215199
    0.41%
Mind Body Soul (MBS) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma MBS kaina yra $0.214319. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Mind Body Soul (MBS) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė MBS, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.214348. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Mind Body Soul (MBS) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė MBS, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.214524. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Mind Body Soul (MBS) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma MBS kaina yra $0.215199. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Mind Body Soul kainų statistika

--
----

--

$ 1.07M
$ 1.07M$ 1.07M

5.00M
5.00M 5.00M

--
----

--

Naujausia MBS kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, MBS turi 5.00M apyvartą ir $ 1.07M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Mind Body Soul istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Mind Body Soul, dabartinė Mind Body Soul kaina yra 0.214319USD. Apyvartinė Mind Body Soul (MBS) pasiūla yra 5.00M MBS, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $1,071,683.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    18.92%
    $ 0.034091
    $ 0.225373
    $ 0.116776
  • 7 dienos
    -11.26%
    $ -0.024139
    $ 0.447640
    $ 0.116779
  • 30 dienų
    -52.31%
    $ -0.112118
    $ 0.447640
    $ 0.116779
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Mind Body Soul kaina pasikeitė $0.034091, atspindinti 18.92% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Mind Body Soul buvo prekiaujama aukščiausia $0.447640 ir žemiausia $0.116779. Kainos pokytis buvo -11.26%. Ši naujausia tendencija parodo MBS potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Mind Body Soul įvyko -52.31%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.112118 vertę. Tai rodo, kad MBS artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Mind Body Soul (MBS) kainų prognozės modulis?

Mind Body Soul Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas MBS kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Mind Body Soul ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą MBS būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Mind Body Soul kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja MBS ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina MBS pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Mind Body Soul potencialą.

Kodėl MBS kainų prognozė yra svarbi?

MBS kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į MBS dabar?
Pagal jūsų prognozes, MBS pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio MBS kainų prognozė?
Remiantis Mind Body Soul (MBS) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama MBS kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 MBS 2026 m.?
1 vieneto Mind Body Soul (MBS) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MBS padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama MBS kaina 2027 m.?
Mind Body Soul (MBS) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 MBS kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė MBS kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Mind Body Soul (MBS) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė MBS kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Mind Body Soul (MBS) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 MBS 2030 m.?
1 vieneto Mind Body Soul (MBS) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MBS padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia MBS kainų prognozė 2040 metams?
Mind Body Soul (MBS) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 MBS kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.