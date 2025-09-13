Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Midas mRe7YIELD kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek MRE7YIELD augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Midas mRe7YIELD kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Midas mRe7YIELD kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Midas mRe7YIELD Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Midas mRe7YIELD galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 1.047 prekybos kainą 2025 m.

Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Midas mRe7YIELD galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 1.0993 prekybos kainą 2026 m.

Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. MRE7YIELD ateities kaina yra $ 1.1543 su 10.25% augimo norma.

Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. MRE7YIELD ateities kaina yra $ 1.2120 su 15.76% augimo norma.

Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MRE7YIELD 2029 m. tikslinė kaina yra $ 1.2726, o augimo norma – 21.55%.

Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MRE7YIELD 2030 m. tikslinė kaina yra $ 1.3362, o augimo norma – 27.63%.

Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Midas mRe7YIELD kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 2.1766 prekybos kainą.

Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Midas mRe7YIELD kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 3.5455 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 1.047
    0.00%
  • 2026
    $ 1.0993
    5.00%
  • 2027
    $ 1.1543
    10.25%
  • 2028
    $ 1.2120
    15.76%
  • 2029
    $ 1.2726
    21.55%
  • 2030
    $ 1.3362
    27.63%
  • 2031
    $ 1.4030
    34.01%
  • 2032
    $ 1.4732
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 1.5468
    47.75%
  • 2034
    $ 1.6242
    55.13%
  • 2035
    $ 1.7054
    62.89%
  • 2036
    $ 1.7907
    71.03%
  • 2037
    $ 1.8802
    79.59%
  • 2038
    $ 1.9742
    88.56%
  • 2039
    $ 2.0729
    97.99%
  • 2040
    $ 2.1766
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Midas mRe7YIELD kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 1.047
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 1.0471
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 1.0480
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 1.0513
    0.41%
Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma MRE7YIELD kaina yra $1.047. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė MRE7YIELD, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $1.0471. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė MRE7YIELD, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $1.0480. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma MRE7YIELD kaina yra $1.0513. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Midas mRe7YIELD kainų statistika

--
----

--

$ 6.10M
$ 6.10M$ 6.10M

5.83M
5.83M 5.83M

--
----

--

Naujausia MRE7YIELD kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, MRE7YIELD turi 5.83M apyvartą ir $ 6.10M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Midas mRe7YIELD istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Midas mRe7YIELD, dabartinė Midas mRe7YIELD kaina yra 1.047USD. Apyvartinė Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) pasiūla yra 5.83M MRE7YIELD, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $6,098,723.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0
    $ 1.047
    $ 1.047
  • 7 dienos
    0.00%
    $ 0
    $ 1.0468
    $ 1.0319
  • 30 dienų
    1.45%
    $ 0.015172
    $ 1.0468
    $ 1.0319
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Midas mRe7YIELD kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Midas mRe7YIELD buvo prekiaujama aukščiausia $1.0468 ir žemiausia $1.0319. Kainos pokytis buvo 0.00%. Ši naujausia tendencija parodo MRE7YIELD potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Midas mRe7YIELD įvyko 1.45%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.015172 vertę. Tai rodo, kad MRE7YIELD artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) kainų prognozės modulis?

Midas mRe7YIELD Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas MRE7YIELD kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Midas mRe7YIELD ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą MRE7YIELD būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Midas mRe7YIELD kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja MRE7YIELD ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina MRE7YIELD pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Midas mRe7YIELD potencialą.

Kodėl MRE7YIELD kainų prognozė yra svarbi?

MRE7YIELD kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į MRE7YIELD dabar?
Pagal jūsų prognozes, MRE7YIELD pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio MRE7YIELD kainų prognozė?
Remiantis Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama MRE7YIELD kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 MRE7YIELD 2026 m.?
1 vieneto Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MRE7YIELD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama MRE7YIELD kaina 2027 m.?
Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 MRE7YIELD kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė MRE7YIELD kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė MRE7YIELD kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 MRE7YIELD 2030 m.?
1 vieneto Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MRE7YIELD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia MRE7YIELD kainų prognozė 2040 metams?
Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 MRE7YIELD kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.