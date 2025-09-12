Midas mBTC (MBTC) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Midas mBTC kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek MBTC augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Midas mBTC kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Midas mBTC kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 22:29:12(UTC+8)

Midas mBTC Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Midas mBTC (MBTC) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Midas mBTC galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 118,744 prekybos kainą 2025 m.

Midas mBTC (MBTC) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Midas mBTC galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 124,681.2000 prekybos kainą 2026 m.

Midas mBTC (MBTC) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. MBTC ateities kaina yra $ 130,915.2600 su 10.25% augimo norma.

Midas mBTC (MBTC) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. MBTC ateities kaina yra $ 137,461.0230 su 15.76% augimo norma.

Midas mBTC (MBTC) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MBTC 2029 m. tikslinė kaina yra $ 144,334.0741, o augimo norma – 21.55%.

Midas mBTC (MBTC) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MBTC 2030 m. tikslinė kaina yra $ 151,550.7778, o augimo norma – 27.63%.

Midas mBTC (MBTC) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Midas mBTC kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 246,860.2477 prekybos kainą.

Midas mBTC (MBTC) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Midas mBTC kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 402,109.3311 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 118,744
    0.00%
  • 2026
    $ 124,681.2000
    5.00%
  • 2027
    $ 130,915.2600
    10.25%
  • 2028
    $ 137,461.0230
    15.76%
  • 2029
    $ 144,334.0741
    21.55%
  • 2030
    $ 151,550.7778
    27.63%
  • 2031
    $ 159,128.3167
    34.01%
  • 2032
    $ 167,084.7325
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 175,438.9692
    47.75%
  • 2034
    $ 184,210.9176
    55.13%
  • 2035
    $ 193,421.4635
    62.89%
  • 2036
    $ 203,092.5367
    71.03%
  • 2037
    $ 213,247.1635
    79.59%
  • 2038
    $ 223,909.5217
    88.56%
  • 2039
    $ 235,104.9978
    97.99%
  • 2040
    $ 246,860.2477
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Midas mBTC kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 118,744
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 118,760.2663
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 118,857.8641
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 119,231.9890
    0.41%
Midas mBTC (MBTC) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma MBTC kaina yra $118,744. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Midas mBTC (MBTC) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė MBTC, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $118,760.2663. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Midas mBTC (MBTC) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė MBTC, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $118,857.8641. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Midas mBTC (MBTC) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma MBTC kaina yra $119,231.9890. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Midas mBTC kainų statistika

--
----

--

$ 2.39M
$ 2.39M$ 2.39M

20.15
20.15 20.15

--
----

--

Naujausia MBTC kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, MBTC turi 20.15 apyvartą ir $ 2.39M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Midas mBTC istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Midas mBTC, dabartinė Midas mBTC kaina yra 118,744USD. Apyvartinė Midas mBTC (MBTC) pasiūla yra 20.15 MBTC, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $2,394,565.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.76%
    $ 894.67
    $ 119,844
    $ 117,534
  • 7 dienos
    1.94%
    $ 2,300.6293
    $ 124,443.5683
    $ 113,396.9800
  • 30 dienų
    -4.06%
    $ -4,824.1531
    $ 124,443.5683
    $ 113,396.9800
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Midas mBTC kaina pasikeitė $894.67, atspindinti 0.76% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Midas mBTC buvo prekiaujama aukščiausia $124,443.5683 ir žemiausia $113,396.9800. Kainos pokytis buvo 1.94%. Ši naujausia tendencija parodo MBTC potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Midas mBTC įvyko -4.06%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-4,824.1531 vertę. Tai rodo, kad MBTC artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Midas mBTC (MBTC) kainų prognozės modulis?

Midas mBTC Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas MBTC kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Midas mBTC ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą MBTC būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Midas mBTC kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja MBTC ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina MBTC pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Midas mBTC potencialą.

Kodėl MBTC kainų prognozė yra svarbi?

MBTC kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į MBTC dabar?
Pagal jūsų prognozes, MBTC pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio MBTC kainų prognozė?
Remiantis Midas mBTC (MBTC) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama MBTC kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 MBTC 2026 m.?
1 vieneto Midas mBTC (MBTC) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MBTC padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama MBTC kaina 2027 m.?
Midas mBTC (MBTC) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 MBTC kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė MBTC kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Midas mBTC (MBTC) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė MBTC kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Midas mBTC (MBTC) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 MBTC 2030 m.?
1 vieneto Midas mBTC (MBTC) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MBTC padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia MBTC kainų prognozė 2040 metams?
Midas mBTC (MBTC) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 MBTC kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 22:29:12(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.