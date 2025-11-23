MicroBuy Bot (MICROBUY) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite MicroBuy Bot kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek MICROBUY augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte MicroBuy Bot kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

MicroBuy Bot kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 00:44:56(UTC+8)

MicroBuy Bot Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

MicroBuy Bot (MICROBUY) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, MicroBuy Bot galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000028 prekybos kainą 2025 m.

MicroBuy Bot (MICROBUY) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, MicroBuy Bot galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000029 prekybos kainą 2026 m.

MicroBuy Bot (MICROBUY) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. MICROBUY ateities kaina yra $ 0.000031 su 10.25% augimo norma.

MicroBuy Bot (MICROBUY) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. MICROBUY ateities kaina yra $ 0.000033 su 15.76% augimo norma.

MicroBuy Bot (MICROBUY) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MICROBUY 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000034, o augimo norma – 21.55%.

MicroBuy Bot (MICROBUY) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MICROBUY 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000036, o augimo norma – 27.63%.

MicroBuy Bot (MICROBUY) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. MicroBuy Bot kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.000059 prekybos kainą.

MicroBuy Bot (MICROBUY) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. MicroBuy Bot kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.000096 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000028
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000029
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000031
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000033
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000034
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000036
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000038
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000040
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.000042
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000044
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000046
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000048
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000051
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000053
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000056
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000059
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės MicroBuy Bot kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 23, 2025(Šiandien)
    $ 0.000028
    0.00%
  • November 24, 2025(Rytoj)
    $ 0.000028
    0.01%
  • November 30, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000028
    0.10%
  • December 23, 2025(30 dienų)
    $ 0.000028
    0.41%
MicroBuy Bot (MICROBUY) Kainų prognozė šiandien

November 23, 2025(Šiandien) numatoma MICROBUY kaina yra $0.000028. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

MicroBuy Bot (MICROBUY) Kainos prognozavimas rytoj

November 24, 2025(Rytoj), kainos prognozė MICROBUY, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000028. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

MicroBuy Bot (MICROBUY) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 30, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė MICROBUY, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000028. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

MicroBuy Bot (MICROBUY) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma MICROBUY kaina yra $0.000028. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė MicroBuy Bot kainų statistika

--
----

--

$ 28.54K
$ 28.54K$ 28.54K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

--
----

--

Naujausia MICROBUY kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, MICROBUY turi 1000.00M apyvartą ir $ 28.54K bendrą rinkos kapitalizaciją.

MicroBuy Bot istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje MicroBuy Bot, dabartinė MicroBuy Bot kaina yra 0.000028USD. Apyvartinė MicroBuy Bot (MICROBUY) pasiūla yra 1000.00M MICROBUY, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $28,540.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    3.23%
    $ 0
    $ 0.000028
    $ 0.000027
  • 7 dienos
    -2.36%
    $ -0.000000
    $ 0.000042
    $ 0.000025
  • 30 dienų
    -33.38%
    $ -0.000009
    $ 0.000042
    $ 0.000025
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas MicroBuy Bot kaina pasikeitė $0, atspindinti 3.23% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas MicroBuy Bot buvo prekiaujama aukščiausia $0.000042 ir žemiausia $0.000025. Kainos pokytis buvo -2.36%. Ši naujausia tendencija parodo MICROBUY potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį MicroBuy Bot įvyko -33.38%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000009 vertę. Tai rodo, kad MICROBUY artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia MicroBuy Bot (MICROBUY) kainų prognozės modulis?

MicroBuy Bot Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas MICROBUY kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius MicroBuy Bot ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą MICROBUY būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti MicroBuy Bot kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja MICROBUY ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina MICROBUY pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą MicroBuy Bot potencialą.

Kodėl MICROBUY kainų prognozė yra svarbi?

MICROBUY kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į MICROBUY dabar?
Pagal jūsų prognozes, MICROBUY pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio MICROBUY kainų prognozė?
Remiantis MicroBuy Bot (MICROBUY) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama MICROBUY kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 MICROBUY 2026 m.?
1 vieneto MicroBuy Bot (MICROBUY) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MICROBUY padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama MICROBUY kaina 2027 m.?
MicroBuy Bot (MICROBUY) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 MICROBUY kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė MICROBUY kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, MicroBuy Bot (MICROBUY) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė MICROBUY kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, MicroBuy Bot (MICROBUY) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 MICROBUY 2030 m.?
1 vieneto MicroBuy Bot (MICROBUY) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MICROBUY padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia MICROBUY kainų prognozė 2040 metams?
MicroBuy Bot (MICROBUY) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 MICROBUY kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 00:44:56(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.