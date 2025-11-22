Metronome Synth USD (MSUSD) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Metronome Synth USD kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek MSUSD augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Metronome Synth USD kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Metronome Synth USD kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 23:57:36(UTC+8)

Metronome Synth USD Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Metronome Synth USD (MSUSD) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Metronome Synth USD galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.993526 prekybos kainą 2025 m.

Metronome Synth USD (MSUSD) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Metronome Synth USD galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 1.0432 prekybos kainą 2026 m.

Metronome Synth USD (MSUSD) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. MSUSD ateities kaina yra $ 1.0953 su 10.25% augimo norma.

Metronome Synth USD (MSUSD) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. MSUSD ateities kaina yra $ 1.1501 su 15.76% augimo norma.

Metronome Synth USD (MSUSD) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MSUSD 2029 m. tikslinė kaina yra $ 1.2076, o augimo norma – 21.55%.

Metronome Synth USD (MSUSD) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MSUSD 2030 m. tikslinė kaina yra $ 1.2680, o augimo norma – 27.63%.

Metronome Synth USD (MSUSD) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Metronome Synth USD kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 2.0654 prekybos kainą.

Metronome Synth USD (MSUSD) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Metronome Synth USD kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 3.3644 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.993526
    0.00%
  • 2026
    $ 1.0432
    5.00%
  • 2027
    $ 1.0953
    10.25%
  • 2028
    $ 1.1501
    15.76%
  • 2029
    $ 1.2076
    21.55%
  • 2030
    $ 1.2680
    27.63%
  • 2031
    $ 1.3314
    34.01%
  • 2032
    $ 1.3979
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 1.4678
    47.75%
  • 2034
    $ 1.5412
    55.13%
  • 2035
    $ 1.6183
    62.89%
  • 2036
    $ 1.6992
    71.03%
  • 2037
    $ 1.7842
    79.59%
  • 2038
    $ 1.8734
    88.56%
  • 2039
    $ 1.9671
    97.99%
  • 2040
    $ 2.0654
    107.89%
Trumpalaikės Metronome Synth USD kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 0.993526
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 0.993662
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.994478
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 0.997608
    0.41%
Metronome Synth USD (MSUSD) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma MSUSD kaina yra $0.993526. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Metronome Synth USD (MSUSD) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė MSUSD, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.993662. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Metronome Synth USD (MSUSD) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė MSUSD, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.994478. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Metronome Synth USD (MSUSD) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma MSUSD kaina yra $0.997608. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Metronome Synth USD kainų statistika

--
----

--

$ 21.38M
$ 21.38M$ 21.38M

21.52M
21.52M 21.52M

--
----

--

Naujausia MSUSD kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, MSUSD turi 21.52M apyvartą ir $ 21.38M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Metronome Synth USD istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Metronome Synth USD, dabartinė Metronome Synth USD kaina yra 0.993526USD. Apyvartinė Metronome Synth USD (MSUSD) pasiūla yra 21.52M MSUSD, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $21,379,040.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.18%
    $ -0.001831
    $ 0.995792
    $ 0.992268
  • 7 dienos
    -0.07%
    $ -0.000703
    $ 0.997537
    $ 0.991772
  • 30 dienų
    -0.33%
    $ -0.003306
    $ 0.997537
    $ 0.991772
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Metronome Synth USD kaina pasikeitė $-0.001831, atspindinti -0.18% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Metronome Synth USD buvo prekiaujama aukščiausia $0.997537 ir žemiausia $0.991772. Kainos pokytis buvo -0.07%. Ši naujausia tendencija parodo MSUSD potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Metronome Synth USD įvyko -0.33%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.003306 vertę. Tai rodo, kad MSUSD artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Metronome Synth USD (MSUSD) kainų prognozės modulis?

Metronome Synth USD Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas MSUSD kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Metronome Synth USD ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą MSUSD būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Metronome Synth USD kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja MSUSD ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina MSUSD pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Metronome Synth USD potencialą.

Kodėl MSUSD kainų prognozė yra svarbi?

MSUSD kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į MSUSD dabar?
Pagal jūsų prognozes, MSUSD pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio MSUSD kainų prognozė?
Remiantis Metronome Synth USD (MSUSD) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama MSUSD kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 MSUSD 2026 m.?
1 vieneto Metronome Synth USD (MSUSD) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MSUSD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama MSUSD kaina 2027 m.?
Metronome Synth USD (MSUSD) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 MSUSD kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė MSUSD kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Metronome Synth USD (MSUSD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė MSUSD kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Metronome Synth USD (MSUSD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 MSUSD 2030 m.?
1 vieneto Metronome Synth USD (MSUSD) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MSUSD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia MSUSD kainų prognozė 2040 metams?
Metronome Synth USD (MSUSD) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 MSUSD kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 23:57:36(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.