Metavault Trade (MVX) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Metavault Trade kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek MVX augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Metavault Trade kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Metavault Trade kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Metavault Trade Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Metavault Trade (MVX) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Metavault Trade galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.034550 prekybos kainą 2025 m.

Metavault Trade (MVX) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Metavault Trade galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.036278 prekybos kainą 2026 m.

Metavault Trade (MVX) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. MVX ateities kaina yra $ 0.038092 su 10.25% augimo norma.

Metavault Trade (MVX) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. MVX ateities kaina yra $ 0.039996 su 15.76% augimo norma.

Metavault Trade (MVX) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MVX 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.041996, o augimo norma – 21.55%.

Metavault Trade (MVX) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MVX 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.044096, o augimo norma – 27.63%.

Metavault Trade (MVX) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Metavault Trade kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.071828 prekybos kainą.

Metavault Trade (MVX) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Metavault Trade kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.117001 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.034550
    0.00%
  • 2026
    $ 0.036278
    5.00%
  • 2027
    $ 0.038092
    10.25%
  • 2028
    $ 0.039996
    15.76%
  • 2029
    $ 0.041996
    21.55%
  • 2030
    $ 0.044096
    27.63%
  • 2031
    $ 0.046301
    34.01%
  • 2032
    $ 0.048616
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.051047
    47.75%
  • 2034
    $ 0.053599
    55.13%
  • 2035
    $ 0.056279
    62.89%
  • 2036
    $ 0.059093
    71.03%
  • 2037
    $ 0.062048
    79.59%
  • 2038
    $ 0.065150
    88.56%
  • 2039
    $ 0.068408
    97.99%
  • 2040
    $ 0.071828
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Metavault Trade kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 23, 2025(Šiandien)
    $ 0.034550
    0.00%
  • November 24, 2025(Rytoj)
    $ 0.034555
    0.01%
  • November 30, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.034583
    0.10%
  • December 23, 2025(30 dienų)
    $ 0.034692
    0.41%
Metavault Trade (MVX) Kainų prognozė šiandien

November 23, 2025(Šiandien) numatoma MVX kaina yra $0.034550. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Metavault Trade (MVX) Kainos prognozavimas rytoj

November 24, 2025(Rytoj), kainos prognozė MVX, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.034555. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Metavault Trade (MVX) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 30, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė MVX, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.034583. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Metavault Trade (MVX) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma MVX kaina yra $0.034692. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Metavault Trade kainų statistika

--
----

--

$ 86.81K
$ 86.81K

2.51M
2.51M 2.51M

--
----

--

Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė
Be to, MVX turi 2.51M apyvartą ir $ 86.81K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Metavault Trade istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Metavault Trade, dabartinė Metavault Trade kaina yra 0.034550USD. Apyvartinė Metavault Trade (MVX) pasiūla yra 2.51M MVX, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $86,812.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -1.37%
    $ -0.000483
    $ 0.035438
    $ 0.034046
  • 7 dienos
    -12.42%
    $ -0.004291
    $ 0.045507
    $ 0.033803
  • 30 dienų
    -23.54%
    $ -0.008136
    $ 0.045507
    $ 0.033803
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Metavault Trade kaina pasikeitė $-0.000483, atspindinti -1.37% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Metavault Trade buvo prekiaujama aukščiausia $0.045507 ir žemiausia $0.033803. Kainos pokytis buvo -12.42%. Ši naujausia tendencija parodo MVX potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Metavault Trade įvyko -23.54%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.008136 vertę. Tai rodo, kad MVX artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Metavault Trade (MVX) kainų prognozės modulis?

Metavault Trade Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas MVX kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Metavault Trade ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą MVX būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Metavault Trade kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja MVX ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina MVX pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Metavault Trade potencialą.

Kodėl MVX kainų prognozė yra svarbi?

MVX kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į MVX dabar?
Pagal jūsų prognozes, MVX pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio MVX kainų prognozė?
Remiantis Metavault Trade (MVX) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama MVX kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 MVX 2026 m.?
1 vieneto Metavault Trade (MVX) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MVX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama MVX kaina 2027 m.?
Metavault Trade (MVX) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 MVX kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė MVX kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Metavault Trade (MVX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė MVX kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Metavault Trade (MVX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 MVX 2030 m.?
1 vieneto Metavault Trade (MVX) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MVX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia MVX kainų prognozė 2040 metams?
Metavault Trade (MVX) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 MVX kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.