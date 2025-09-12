Metal DAO (MTL) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Metal DAO kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek MTL augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Metal DAO kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Metal DAO kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 21:20:18(UTC+8)

Metal DAO Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Metal DAO (MTL) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Metal DAO galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.717261 prekybos kainą 2025 m.

Metal DAO (MTL) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Metal DAO galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.753124 prekybos kainą 2026 m.

Metal DAO (MTL) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. MTL ateities kaina yra $ 0.790780 su 10.25% augimo norma.

Metal DAO (MTL) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. MTL ateities kaina yra $ 0.830319 su 15.76% augimo norma.

Metal DAO (MTL) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MTL 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.871835, o augimo norma – 21.55%.

Metal DAO (MTL) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MTL 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.915426, o augimo norma – 27.63%.

Metal DAO (MTL) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Metal DAO kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 1.4911 prekybos kainą.

Metal DAO (MTL) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Metal DAO kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 2.4289 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.717261
    0.00%
  • 2026
    $ 0.753124
    5.00%
  • 2027
    $ 0.790780
    10.25%
  • 2028
    $ 0.830319
    15.76%
  • 2029
    $ 0.871835
    21.55%
  • 2030
    $ 0.915426
    27.63%
  • 2031
    $ 0.961198
    34.01%
  • 2032
    $ 1.0092
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 1.0597
    47.75%
  • 2034
    $ 1.1127
    55.13%
  • 2035
    $ 1.1683
    62.89%
  • 2036
    $ 1.2267
    71.03%
  • 2037
    $ 1.2880
    79.59%
  • 2038
    $ 1.3525
    88.56%
  • 2039
    $ 1.4201
    97.99%
  • 2040
    $ 1.4911
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Metal DAO kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.717261
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.717359
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.717948
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.720208
    0.41%
Metal DAO (MTL) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma MTL kaina yra $0.717261. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Metal DAO (MTL) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė MTL, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.717359. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Metal DAO (MTL) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė MTL, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.717948. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Metal DAO (MTL) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma MTL kaina yra $0.720208. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Metal DAO kainų statistika

--
----

--

$ 61.82M
$ 61.82M$ 61.82M

86.15M
86.15M 86.15M

--
----

--

Naujausia MTL kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, MTL turi 86.15M apyvartą ir $ 61.82M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Metal DAO istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Metal DAO, dabartinė Metal DAO kaina yra 0.717261USD. Apyvartinė Metal DAO (MTL) pasiūla yra 86.15M MTL, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $61,817,352.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.62%
    $ 0.004439
    $ 0.72601
    $ 0.712822
  • 7 dienos
    1.19%
    $ 0.008566
    $ 0.790972
    $ 0.687388
  • 30 dienų
    -9.05%
    $ -0.064975
    $ 0.790972
    $ 0.687388
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Metal DAO kaina pasikeitė $0.004439, atspindinti 0.62% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Metal DAO buvo prekiaujama aukščiausia $0.790972 ir žemiausia $0.687388. Kainos pokytis buvo 1.19%. Ši naujausia tendencija parodo MTL potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Metal DAO įvyko -9.05%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.064975 vertę. Tai rodo, kad MTL artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Metal DAO (MTL) kainų prognozės modulis?

Metal DAO Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas MTL kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Metal DAO ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą MTL būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Metal DAO kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja MTL ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina MTL pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Metal DAO potencialą.

Kodėl MTL kainų prognozė yra svarbi?

MTL kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į MTL dabar?
Pagal jūsų prognozes, MTL pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio MTL kainų prognozė?
Remiantis Metal DAO (MTL) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama MTL kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 MTL 2026 m.?
1 vieneto Metal DAO (MTL) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MTL padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama MTL kaina 2027 m.?
Metal DAO (MTL) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 MTL kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė MTL kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Metal DAO (MTL) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė MTL kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Metal DAO (MTL) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 MTL 2030 m.?
1 vieneto Metal DAO (MTL) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MTL padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia MTL kainų prognozė 2040 metams?
Metal DAO (MTL) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 MTL kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.