Meso Finance (MESO) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Meso Finance kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek MESO augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Meso Finance kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Meso Finance kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 01:26:13(UTC+8)

Meso Finance Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Meso Finance (MESO) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Meso Finance galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.003734 prekybos kainą 2025 m.

Meso Finance (MESO) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Meso Finance galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.003921 prekybos kainą 2026 m.

Meso Finance (MESO) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. MESO ateities kaina yra $ 0.004117 su 10.25% augimo norma.

Meso Finance (MESO) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. MESO ateities kaina yra $ 0.004323 su 15.76% augimo norma.

Meso Finance (MESO) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MESO 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.004539, o augimo norma – 21.55%.

Meso Finance (MESO) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MESO 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.004766, o augimo norma – 27.63%.

Meso Finance (MESO) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Meso Finance kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.007764 prekybos kainą.

Meso Finance (MESO) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Meso Finance kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.012647 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.003734
    0.00%
  • 2026
    $ 0.003921
    5.00%
  • 2027
    $ 0.004117
    10.25%
  • 2028
    $ 0.004323
    15.76%
  • 2029
    $ 0.004539
    21.55%
  • 2030
    $ 0.004766
    27.63%
  • 2031
    $ 0.005005
    34.01%
  • 2032
    $ 0.005255
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.005518
    47.75%
  • 2034
    $ 0.005793
    55.13%
  • 2035
    $ 0.006083
    62.89%
  • 2036
    $ 0.006387
    71.03%
  • 2037
    $ 0.006707
    79.59%
  • 2038
    $ 0.007042
    88.56%
  • 2039
    $ 0.007394
    97.99%
  • 2040
    $ 0.007764
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Meso Finance kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 23, 2025(Šiandien)
    $ 0.003734
    0.00%
  • November 24, 2025(Rytoj)
    $ 0.003735
    0.01%
  • November 30, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.003738
    0.10%
  • December 23, 2025(30 dienų)
    $ 0.003750
    0.41%
Meso Finance (MESO) Kainų prognozė šiandien

November 23, 2025(Šiandien) numatoma MESO kaina yra $0.003734. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Meso Finance (MESO) Kainos prognozavimas rytoj

November 24, 2025(Rytoj), kainos prognozė MESO, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.003735. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Meso Finance (MESO) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 30, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė MESO, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.003738. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Meso Finance (MESO) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma MESO kaina yra $0.003750. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Meso Finance kainų statistika

$ 141.41K
$ 141.41K$ 141.41K

37.86M
37.86M 37.86M

Naujausia MESO kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, MESO turi 37.86M apyvartą ir $ 141.41K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Meso Finance istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Meso Finance, dabartinė Meso Finance kaina yra 0.003734USD. Apyvartinė Meso Finance (MESO) pasiūla yra 37.86M MESO, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $141,408.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0
    $ 0
    $ 0
  • 7 dienos
    -1.27%
    $ -0.000047
    $ 0.004206
    $ 0.003700
  • 30 dienų
    -10.05%
    $ -0.000375
    $ 0.004206
    $ 0.003700
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Meso Finance kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Meso Finance buvo prekiaujama aukščiausia $0.004206 ir žemiausia $0.003700. Kainos pokytis buvo -1.27%. Ši naujausia tendencija parodo MESO potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Meso Finance įvyko -10.05%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000375 vertę. Tai rodo, kad MESO artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Meso Finance (MESO) kainų prognozės modulis?

Meso Finance Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas MESO kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Meso Finance ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą MESO būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Meso Finance kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja MESO ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina MESO pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Meso Finance potencialą.

Kodėl MESO kainų prognozė yra svarbi?

MESO kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į MESO dabar?
Pagal jūsų prognozes, MESO pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio MESO kainų prognozė?
Remiantis Meso Finance (MESO) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama MESO kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 MESO 2026 m.?
1 vieneto Meso Finance (MESO) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MESO padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama MESO kaina 2027 m.?
Meso Finance (MESO) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 MESO kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė MESO kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Meso Finance (MESO) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė MESO kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Meso Finance (MESO) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 MESO 2030 m.?
1 vieneto Meso Finance (MESO) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MESO padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia MESO kainų prognozė 2040 metams?
Meso Finance (MESO) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 MESO kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.