Merkle Trade (MKL) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Merkle Trade kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek MKL augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Merkle Trade kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Merkle Trade kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Merkle Trade Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Merkle Trade (MKL) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Merkle Trade galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.055732 prekybos kainą 2025 m.

Merkle Trade (MKL) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Merkle Trade galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.058518 prekybos kainą 2026 m.

Merkle Trade (MKL) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. MKL ateities kaina yra $ 0.061444 su 10.25% augimo norma.

Merkle Trade (MKL) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. MKL ateities kaina yra $ 0.064516 su 15.76% augimo norma.

Merkle Trade (MKL) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MKL 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.067742, o augimo norma – 21.55%.

Merkle Trade (MKL) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MKL 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.071129, o augimo norma – 27.63%.

Merkle Trade (MKL) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Merkle Trade kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.115862 prekybos kainą.

Merkle Trade (MKL) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Merkle Trade kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.188728 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.055732
    0.00%
  • 2026
    $ 0.058518
    5.00%
  • 2027
    $ 0.061444
    10.25%
  • 2028
    $ 0.064516
    15.76%
  • 2029
    $ 0.067742
    21.55%
  • 2030
    $ 0.071129
    27.63%
  • 2031
    $ 0.074686
    34.01%
  • 2032
    $ 0.078420
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.082341
    47.75%
  • 2034
    $ 0.086458
    55.13%
  • 2035
    $ 0.090781
    62.89%
  • 2036
    $ 0.095320
    71.03%
  • 2037
    $ 0.100086
    79.59%
  • 2038
    $ 0.105090
    88.56%
  • 2039
    $ 0.110345
    97.99%
  • 2040
    $ 0.115862
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Merkle Trade kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.055732
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.055739
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.055785
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.055961
    0.41%
Merkle Trade (MKL) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma MKL kaina yra $0.055732. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Merkle Trade (MKL) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė MKL, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.055739. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Merkle Trade (MKL) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė MKL, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.055785. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Merkle Trade (MKL) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma MKL kaina yra $0.055961. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Merkle Trade kainų statistika

--
----

--

$ 1.95M
$ 1.95M$ 1.95M

35.15M
35.15M 35.15M

--
----

--

Naujausia MKL kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, MKL turi 35.15M apyvartą ir $ 1.95M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Merkle Trade istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Merkle Trade, dabartinė Merkle Trade kaina yra 0.055732USD. Apyvartinė Merkle Trade (MKL) pasiūla yra 35.15M MKL, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $1,954,023.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -13.61%
    $ -0.008784
    $ 0.064517
    $ 0.053101
  • 7 dienos
    -12.96%
    $ -0.007223
    $ 0.071149
    $ 0.053993
  • 30 dienų
    -22.45%
    $ -0.012511
    $ 0.071149
    $ 0.053993
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Merkle Trade kaina pasikeitė $-0.008784, atspindinti -13.61% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Merkle Trade buvo prekiaujama aukščiausia $0.071149 ir žemiausia $0.053993. Kainos pokytis buvo -12.96%. Ši naujausia tendencija parodo MKL potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Merkle Trade įvyko -22.45%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.012511 vertę. Tai rodo, kad MKL artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Merkle Trade (MKL) kainų prognozės modulis?

Merkle Trade Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas MKL kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Merkle Trade ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą MKL būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Merkle Trade kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja MKL ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina MKL pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Merkle Trade potencialą.

Kodėl MKL kainų prognozė yra svarbi?

MKL kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į MKL dabar?
Pagal jūsų prognozes, MKL pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio MKL kainų prognozė?
Remiantis Merkle Trade (MKL) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama MKL kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 MKL 2026 m.?
1 vieneto Merkle Trade (MKL) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MKL padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama MKL kaina 2027 m.?
Merkle Trade (MKL) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 MKL kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė MKL kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Merkle Trade (MKL) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė MKL kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Merkle Trade (MKL) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 MKL 2030 m.?
1 vieneto Merkle Trade (MKL) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MKL padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia MKL kainų prognozė 2040 metams?
Merkle Trade (MKL) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 MKL kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.