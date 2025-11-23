Meme Alliance (MMA) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Meme Alliance kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek MMA augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Meme Alliance kainą
%

Meme Alliance kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 01:25:59(UTC+8)

Meme Alliance Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Meme Alliance (MMA) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Meme Alliance galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001661 prekybos kainą 2025 m.

Meme Alliance (MMA) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Meme Alliance galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001744 prekybos kainą 2026 m.

Meme Alliance (MMA) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. MMA ateities kaina yra $ 0.001832 su 10.25% augimo norma.

Meme Alliance (MMA) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. MMA ateities kaina yra $ 0.001923 su 15.76% augimo norma.

Meme Alliance (MMA) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MMA 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.002019, o augimo norma – 21.55%.

Meme Alliance (MMA) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MMA 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.002120, o augimo norma – 27.63%.

Meme Alliance (MMA) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Meme Alliance kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.003454 prekybos kainą.

Meme Alliance (MMA) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Meme Alliance kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.005627 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.001661
    0.00%
  • 2026
    $ 0.001744
    5.00%
  • 2027
    $ 0.001832
    10.25%
  • 2028
    $ 0.001923
    15.76%
  • 2029
    $ 0.002019
    21.55%
  • 2030
    $ 0.002120
    27.63%
  • 2031
    $ 0.002226
    34.01%
  • 2032
    $ 0.002338
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.002455
    47.75%
  • 2034
    $ 0.002577
    55.13%
  • 2035
    $ 0.002706
    62.89%
  • 2036
    $ 0.002842
    71.03%
  • 2037
    $ 0.002984
    79.59%
  • 2038
    $ 0.003133
    88.56%
  • 2039
    $ 0.003290
    97.99%
  • 2040
    $ 0.003454
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Meme Alliance kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 23, 2025(Šiandien)
    $ 0.001661
    0.00%
  • November 24, 2025(Rytoj)
    $ 0.001662
    0.01%
  • November 30, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.001663
    0.10%
  • December 23, 2025(30 dienų)
    $ 0.001668
    0.41%
Meme Alliance (MMA) Kainų prognozė šiandien

November 23, 2025(Šiandien) numatoma MMA kaina yra $0.001661. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Meme Alliance (MMA) Kainos prognozavimas rytoj

November 24, 2025(Rytoj), kainos prognozė MMA, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.001662. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Meme Alliance (MMA) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 30, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė MMA, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.001663. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Meme Alliance (MMA) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma MMA kaina yra $0.001668. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Meme Alliance kainų statistika

--
----

--

$ 142.04K
$ 142.04K$ 142.04K

85.44M
85.44M 85.44M

--
----

--

Naujausia MMA kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, MMA turi 85.44M apyvartą ir $ 142.04K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Meme Alliance istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Meme Alliance, dabartinė Meme Alliance kaina yra 0.001661USD. Apyvartinė Meme Alliance (MMA) pasiūla yra 85.44M MMA, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $142,036.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.97%
    $ 0
    $ 0.001726
    $ 0.001641
  • 7 dienos
    -2.45%
    $ -0.000040
    $ 0.002541
    $ 0.001461
  • 30 dienų
    -33.87%
    $ -0.000562
    $ 0.002541
    $ 0.001461
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Meme Alliance kaina pasikeitė $0, atspindinti -0.97% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Meme Alliance buvo prekiaujama aukščiausia $0.002541 ir žemiausia $0.001461. Kainos pokytis buvo -2.45%. Ši naujausia tendencija parodo MMA potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Meme Alliance įvyko -33.87%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000562 vertę. Tai rodo, kad MMA artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Meme Alliance (MMA) kainų prognozės modulis?

Meme Alliance Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas MMA kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Meme Alliance ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą MMA būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Meme Alliance kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja MMA ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina MMA pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Meme Alliance potencialą.

Kodėl MMA kainų prognozė yra svarbi?

MMA kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į MMA dabar?
Pagal jūsų prognozes, MMA pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio MMA kainų prognozė?
Remiantis Meme Alliance (MMA) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama MMA kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 MMA 2026 m.?
1 vieneto Meme Alliance (MMA) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MMA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama MMA kaina 2027 m.?
Meme Alliance (MMA) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 MMA kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė MMA kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Meme Alliance (MMA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė MMA kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Meme Alliance (MMA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 MMA 2030 m.?
1 vieneto Meme Alliance (MMA) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MMA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia MMA kainų prognozė 2040 metams?
Meme Alliance (MMA) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 MMA kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 01:25:59(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.