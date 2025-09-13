Maximize AI (MAXI) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Maximize AI kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek MAXI augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Maximize AI kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Maximize AI kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 05:51:49(UTC+8)

Maximize AI Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Maximize AI (MAXI) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Maximize AI galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.007958 prekybos kainą 2025 m.

Maximize AI (MAXI) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Maximize AI galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.008356 prekybos kainą 2026 m.

Maximize AI (MAXI) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. MAXI ateities kaina yra $ 0.008774 su 10.25% augimo norma.

Maximize AI (MAXI) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. MAXI ateities kaina yra $ 0.009213 su 15.76% augimo norma.

Maximize AI (MAXI) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MAXI 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.009673, o augimo norma – 21.55%.

Maximize AI (MAXI) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MAXI 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.010157, o augimo norma – 27.63%.

Maximize AI (MAXI) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Maximize AI kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.016545 prekybos kainą.

Maximize AI (MAXI) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Maximize AI kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.026950 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.007958
    0.00%
  • 2026
    $ 0.008356
    5.00%
  • 2027
    $ 0.008774
    10.25%
  • 2028
    $ 0.009213
    15.76%
  • 2029
    $ 0.009673
    21.55%
  • 2030
    $ 0.010157
    27.63%
  • 2031
    $ 0.010665
    34.01%
  • 2032
    $ 0.011198
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.011758
    47.75%
  • 2034
    $ 0.012346
    55.13%
  • 2035
    $ 0.012963
    62.89%
  • 2036
    $ 0.013612
    71.03%
  • 2037
    $ 0.014292
    79.59%
  • 2038
    $ 0.015007
    88.56%
  • 2039
    $ 0.015757
    97.99%
  • 2040
    $ 0.016545
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Maximize AI kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.007958
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.007959
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.007966
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.007991
    0.41%
Maximize AI (MAXI) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma MAXI kaina yra $0.007958. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Maximize AI (MAXI) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė MAXI, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.007959. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Maximize AI (MAXI) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė MAXI, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.007966. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Maximize AI (MAXI) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma MAXI kaina yra $0.007991. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Maximize AI kainų statistika

--
----

--

$ 702.64K
$ 702.64K$ 702.64K

88.30M
88.30M 88.30M

--
----

--

Naujausia MAXI kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, MAXI turi 88.30M apyvartą ir $ 702.64K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Maximize AI istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Maximize AI, dabartinė Maximize AI kaina yra 0.007958USD. Apyvartinė Maximize AI (MAXI) pasiūla yra 88.30M MAXI, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $702,640.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -15.87%
    $ -0.001501
    $ 0.009586
    $ 0.007098
  • 7 dienos
    -19.41%
    $ -0.001544
    $ 0.011546
    $ 0.007488
  • 30 dienų
    -25.48%
    $ -0.002028
    $ 0.011546
    $ 0.007488
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Maximize AI kaina pasikeitė $-0.001501, atspindinti -15.87% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Maximize AI buvo prekiaujama aukščiausia $0.011546 ir žemiausia $0.007488. Kainos pokytis buvo -19.41%. Ši naujausia tendencija parodo MAXI potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Maximize AI įvyko -25.48%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.002028 vertę. Tai rodo, kad MAXI artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Maximize AI (MAXI) kainų prognozės modulis?

Maximize AI Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas MAXI kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Maximize AI ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą MAXI būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Maximize AI kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja MAXI ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina MAXI pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Maximize AI potencialą.

Kodėl MAXI kainų prognozė yra svarbi?

MAXI kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į MAXI dabar?
Pagal jūsų prognozes, MAXI pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio MAXI kainų prognozė?
Remiantis Maximize AI (MAXI) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama MAXI kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 MAXI 2026 m.?
1 vieneto Maximize AI (MAXI) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MAXI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama MAXI kaina 2027 m.?
Maximize AI (MAXI) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 MAXI kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė MAXI kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Maximize AI (MAXI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė MAXI kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Maximize AI (MAXI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 MAXI 2030 m.?
1 vieneto Maximize AI (MAXI) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MAXI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia MAXI kainų prognozė 2040 metams?
Maximize AI (MAXI) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 MAXI kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.