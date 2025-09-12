Mavryk Network (MVRK) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Mavryk Network kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek MVRK augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Mavryk Network kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Mavryk Network kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 21:19:06(UTC+8)

Mavryk Network Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Mavryk Network (MVRK) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Mavryk Network galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.115056 prekybos kainą 2025 m.

Mavryk Network (MVRK) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Mavryk Network galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.120808 prekybos kainą 2026 m.

Mavryk Network (MVRK) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. MVRK ateities kaina yra $ 0.126849 su 10.25% augimo norma.

Mavryk Network (MVRK) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. MVRK ateities kaina yra $ 0.133191 su 15.76% augimo norma.

Mavryk Network (MVRK) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MVRK 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.139851, o augimo norma – 21.55%.

Mavryk Network (MVRK) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MVRK 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.146843, o augimo norma – 27.63%.

Mavryk Network (MVRK) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Mavryk Network kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.239193 prekybos kainą.

Mavryk Network (MVRK) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Mavryk Network kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.389620 prekybos kainą.

  • 2025
    $ 0.115056
    0.00%
  • 2026
    $ 0.120808
    5.00%
  • 2027
    $ 0.126849
    10.25%
  • 2028
    $ 0.133191
    15.76%
  • 2029
    $ 0.139851
    21.55%
  • 2030
    $ 0.146843
    27.63%
  • 2031
    $ 0.154186
    34.01%
  • 2032
    $ 0.161895
    40.71%
  • 2033
    $ 0.169990
    47.75%
  • 2034
    $ 0.178489
    55.13%
  • 2035
    $ 0.187414
    62.89%
  • 2036
    $ 0.196784
    71.03%
  • 2037
    $ 0.206624
    79.59%
  • 2038
    $ 0.216955
    88.56%
  • 2039
    $ 0.227803
    97.99%
  • 2040
    $ 0.239193
    107.89%
Trumpalaikės Mavryk Network kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.115056
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.115071
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.115166
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.115528
    0.41%
Mavryk Network (MVRK) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma MVRK kaina yra $0.115056. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Mavryk Network (MVRK) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė MVRK, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.115071. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Mavryk Network (MVRK) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė MVRK, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.115166. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Mavryk Network (MVRK) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma MVRK kaina yra $0.115528. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Mavryk Network kainų statistika

Be to, MVRK turi 300.00M apyvartą ir $ 34.52M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Mavryk Network istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Mavryk Network, dabartinė Mavryk Network kaina yra 0.115056USD. Apyvartinė Mavryk Network (MVRK) pasiūla yra 300.00M MVRK, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $34,516,814.

  • 24 valandos
    -0.00%
    $ 0
    $ 0.115057
    $ 0.115034
  • 7 dienos
    2.89%
    $ 0.003327
    $ 0.119229
    $ 0.111852
  • 30 dienų
    -0.48%
    $ -0.000555
    $ 0.119229
    $ 0.111852
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Mavryk Network kaina pasikeitė $0, atspindinti -0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Mavryk Network buvo prekiaujama aukščiausia $0.119229 ir žemiausia $0.111852. Kainos pokytis buvo 2.89%. Ši naujausia tendencija parodo MVRK potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Mavryk Network įvyko -0.48%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000555 vertę. Tai rodo, kad MVRK artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Mavryk Network (MVRK) kainų prognozės modulis?

Mavryk Network Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas MVRK kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Mavryk Network ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą MVRK būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Mavryk Network kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja MVRK ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina MVRK pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Mavryk Network potencialą.

Kodėl MVRK kainų prognozė yra svarbi?

MVRK kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į MVRK dabar?
Pagal jūsų prognozes, MVRK pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio MVRK kainų prognozė?
Remiantis Mavryk Network (MVRK) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama MVRK kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 MVRK 2026 m.?
1 vieneto Mavryk Network (MVRK) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MVRK padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama MVRK kaina 2027 m.?
Mavryk Network (MVRK) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 MVRK kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė MVRK kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Mavryk Network (MVRK) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė MVRK kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Mavryk Network (MVRK) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 MVRK 2030 m.?
1 vieneto Mavryk Network (MVRK) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MVRK padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia MVRK kainų prognozė 2040 metams?
Mavryk Network (MVRK) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 MVRK kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 21:19:06(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.